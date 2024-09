Ellepték a különös szúnyogfajok a Balatont: kiderült, mi lehet az invázió oka

A Balatonnál mostanában (2024 augusztus) tapasztalhattunk, hogy esténként jellegzetes zúgó-zümmögő hang kíséretében tömegesen rajzott egy szúnyognál nagyobb méretű, zöldes színű rovar, amely napközben a partmenti növényzeten pihent és csak zavarásra reppent fel. E rovar a balatoni árvaszúnyogok egyik jellegzetes, nagytestű faja, a Chironomus balatonicus. Fontos már az elején leszögezni, hogy az árvaszúnyogok NEM csípnek, tehát nem kell félni tőlük - hívták fel a figyelmet a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei.

Mint azt közleményükben írják, az árvaszúnyog lárvája tó üledékében nevelkedik, és onnan rajzik ki, jellemzően két nagyobb hullámban, tavasz végén/nyár elején és augusztus-szeptemberben. Mennyisége általában nagyon eltér a tó egyes területei között – jellemzően a Szigligeti és a Keszthelyi medencékben jóval gyakoribb, illetve az egyes években is nagyon változó mennyiségben fordul elő. Ez azért van, mert e faj mennyiségét alapvetően befolyásolja a táplálékukként szolgáló mikroszkopikus algák mennyisége. Ahol és amikor nagyon kevés volt az alga a megelőző időszakban, ott szinte alig találkozhatunk vele. Ám amikor az algák mennyiségét jellemző klorofill-a koncentráció átlépi a 20 mikrogramm per liter értéket, azt követően az árvaszúnyogok nagyon felszaporodhatnak, magasabb algatermés esetén akár tömeges szintet is elérve.

A Chironomus balatonicus az 1980-as és 90-es években volt nagyon gyakori a tóban, gyakran az embereket is zavaró (az ideinél is sokkalta nagyobb!) mértékű rajzásokkal. A vízminőség javulásával párhuzamosan visszaeső algaprodukció miatt, az 1990-es évek végétől napjainkig csak viszonylag ritkán és inkább csak a tó nyugati részein találkozhattunk- e fajjal. Viszont, az idei évben, köszönhetően feltételezhetően a tartósan igen magas vízhőmérsékletnek is, az algák mennyisége a nyár végére már a tó egészében magasabban alakult az előző évekhez képest. Mindez pedig lehetővé tette az árvaszúnyogok szokásosnál nagyobb állományának kialakulását.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy az árvaszúnyogok lényeges szerepet töltenek be a tó anyagforgalmában, a megtermelődött algákat elfogyasztva, azon felnőve, alapvető táplálékot biztosítanak a halak és a víz mentén élő madarak, kététűek számára. Összefoglalva, az árvaszúnyogok tömeges megjelenése egyfelől jelzi az algák magasabb koncentrációját a vízben, de egyben kedvezőbb életfeltételeket is teremtenek más víziszervezetek számára. Végül, az árvaszúnyogok számunkra zavaró hatását csökkenthetjük, ha napközben kerüljük a pihenő helyükként szolgáló bokrok és fák bolygatását, illetve figyelembe vesszük, hogy éjjel e rovarokat erősen vonzza a fény.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)