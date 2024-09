Ez sem tántorítja el a felelőtlen gazdákat? Kevesen tudják, de börtön járhat az utcára dobott állatokért

Nemrég ünnepeltük meg az Államalapítás napját. Az augusztusi tüzijáték kapcsán persze mindig felmerül a kérdés: hogyan óvjuk meg kedvenceinket a hangos pukkanások okozta stressztől? A legtöbben ilyenkor még a lakásba is beengedik állataikat, félve attól, hogy a nagy hanghatásokkal járó fény-show akár annyira megriaszthatja őket, hogy azok akaratlanul is elkóborolnak. Nem véletlen az sem, hogy augusztus 20. vagy épp szilveszter után megugrik a kóbor állatok száma. Mit látnak a szakemberek? Csökkent vagy nőtt az utcán kóborló állatok száma? Mit tehetünk, ha magában csatangoló, esetleg sérült állattal találkozunk az utcán? Kihez érdemes fordulni ilyen esetben? A HelloVidék kérdéseire Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője válaszolt.

HelloVidék: Mivel vidéken nagy hagyomány az augusztus 20-án tartott tűzijáték, így ennek kapcsán érdekelne minket, hogy milyen tapasztalataik vannak az ünnep utáni helyzetről. Milyen mértékben nő meg a kóbor ebek, cicák száma? Milyen állapotban vannak az utcán kóborló állatok?

Seres Zoltán: Az ünnepi tűzijáték hang és fényhatással jár. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata az, hogy az állatokra a tűzijáték fénye és hangja sokkhatásként hat, amitől elszökhetnek. Az ijedt kutya/macska félelemből támadhat/harapást is okozhat. A javaslatom az, hogy az állatok számára a durrogás idejére a gazdik biztosítsanak zárt, hangtól tompított helyet. Megelőző intézkedésekkel a kóborrá váló állatok számát csökkenthetjük, illetve a felelős állattartást segíthetjük elő.

HelloVidék: Nyilván nem csak az ünnep után okoz gondot kóbor állatok száma az utcákon, éppen ezért az is érdekelne minket, mit tehetünk, ha egyedül mászkáló kutyát vagy macskát találunk? Hol és hogyan lehet őket bejelenteni? Egyáltalán milyen szervezeteknél érdemes próbálkozni, hiszen nem mindegy, hogy kit keresünk fel ezügyben.

Seres Zoltán: Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van, ez is oka, hogy a kóborrá váló állatok száma nem csökken. A felelőtlen állapotoknak, a gazdátlan kutya, cica egyedszámának csökkentésére ivartalanítással van esély. A háziállatok önálló életre képtelenek, felelősséggel a gazda, az ember tartozik. Felelőtlenül befogadott, majdan kidobott állatokból (és szaporulataiból) lesznek a kóbor állatok. Nincs annyi örökbefogadó vagy menhely, ami a problémákat orvosolni tudja... Lakossági felelősségre, a szaporulatok számának csökkentésére hívják fel az állatvédők a figyelmet... így lehetne rendet tenni a házi állatok ügyében. Aki kidob, elhagy állatot, az a 2004. évi X. törvény értelmében börtönnel is büntethető állatkínzást /bűncselekményt követ el. Kóbor állatot befogni közterületen az önkormányzatok feladata. A Gyepmesterek/ebrendészek működtetése az ország 3200 településén nem minden esetben nevezhető állatbarátnak vagy humánusnak. Az önkormányzatoknak van hova fejlődni házi kedvencek terén is. Ebben az Orpheus Állatvédő Egyesület kérésre szakmai segítséget tud nyújtani.

HelloVidék: Mire érdemes figyelni: próbáljuk meg mi magunk befogni az állatot, vagy hagyatkozzunk a szakemberekre? Tartsuk a helyszínen az állatot vagy elég csak bejelentést tenni? Milyen veszélye lehet annak, ha befogunk egy kóbor állatot?

Seres Zoltán: Ha valaki bajban lévő, kóbor állatot lát, semmiképpen ne menjen el mellette. A nagy forróságban a víz, télen a hidegben az élelem életmentő lehet. Sérült állatot, kóbor - gazdátlan - állatot bízzuk a szakértőkre, kérjük a legközelebbi állatvédő szervezet, állatmenhely vagy állatbarát módon működő ebrendészet segítségét, hiszen egy bajban lévő állat félelemből karmolhat, haraphat, sérülést is okozhat..

HelloVidék: Mit látnak, mik a tapasztalataik: növekszik a kóbor állatok száma, vagy látszik már valamilyen pozitív változás a számuk csökkenését illetően? Mit tanácsolnak azoknak, akik kutyával, macskával szeretnék bővíteni a családjukat? Miért érdemes az örökbefogadásra gondolni ilyen esetben?

Seres Zoltán: Ha a család eldönti, hogy kutyust/cicust/ vagy más kedvencet vesz magához, az legyen ténylegesen felelős, az állat egész életére szóló döntés. Az állattartás sok pénzbe kerül, gondoljunk a napi eleségre, az orvosi költségekre, az egyéb kiadásokra. Az állatnak megfelelő tartási helyre is szüksége van, mely ugyancsak teret és anyagiakat igényel. Az állatot kellő mennyiségű szabadidő/szakértelem hiányában nem lehet jól tartani, úgyhogy erre is oda kell figyelni. Ezek a dolgok nélkülözhetetlenek a felelős állattartáshoz. Világunkat mi magunk alakítjuk, az ember sokat tehet - némi felelősség és tudatosság révén - az állatok védelméért.

Címlapkép: Getty Images