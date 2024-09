Téged is padlóra küldenek a piaci árak? Most spórolhatsz anélkül, hogy lemondanál a lecsóról

A klímaváltozás hatásai egészen rendkívüliek Magyarországon is, olyan gyors változások zajlanak le a hazai kertészetekben 4-5 év alatt, melyeknek 30-40 év alatt kellene megtörténnie, hogy fel lehessen készülni rá. Újabb kihívás, hogy évről-évre új vírusok jelennek meg, így paprikában, paradicsomban és uborkában is, ami további jelentős terméskiesést tud okozni – közölte a HelloVidékkel Kocsis Márton, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs szakmai referense. Nyakunkon lecsószezon, ezért is érdeklődünk a szakmai szervezetnél, hogyan alakul a nyár favorit zöldségeinek betakarítása és a piaci árak.

HelloVidék: Az idei nyár extrém magas hőmérsékletet, őrült aszályt hozott. Milyen kihívásokat hozott a kánikula az idei termesztési időszakban? Kocsis Márton (FruitVeb): Az előző évek legnagyobb problémája a hajtatott kertészek szempontjából egyértelműen a villamos energia és az inputanyagárak megugrása volt, az infláció pedig elsősorban a munkaerő jelentősen megnövekedett költségében csapódik le az ágazatban. Emellett több tényező is nehezíti a hazai kertészek életét: az egyik a klímaváltozás, ami enyhe teleket, így a kártevők nagyobb nyomását eredményezi, másrészt a nyári hőhullámok ellen csak igen korlátozottan lehet védekezni (leginkább sehogy), ami akár 10-20 %-os terméskieséshez vezet, még növényházakban is. A klímaváltozás hatásai rendkívüliek, olyan gyors változások zajlanak le 4-5 év alatt, melyeknek 30-40 év alatt kellene megtörténnie, hogy fel lehessen készülni rá. Újabb kihívás, hogy évről-évre új vírusok jelennek meg, így paprikában, paradicsomban és uborkában is, ami további jelentős terméskiesést tud okozni. Nyakunkon a lecsószezon, ezért is érdeklődünk, hogyan alakul a nyár két favorit zöldségének, a paprika, paradicsom mennyisége az előző évekhez képest? Magyarországon a hajtatott paradicsom és a paprika termőterülete kis mértékben növekszik, de az árualap stabil, illetve évről-évre emelkedik a fajlagos hozamok növekedésének köszönhetően. Az éves mennyiségek hajtatott paradicsomnál 150-160 ezer tonna, kígyóuborka 20-22 ezer tonna, a hajtatott paprikafékénél 135-145 ezer tonna körül alakulnak. A paradicsomnál jelentős exportnövekedés figyelhető meg, itt csaknem egyharmadával nőtt az utóbbi 5 évben a termelési érték, az exportunk pis folyamatosan növekszik, 2023-ban meghaladta a 20 %-t. Legfőbb célországaink Szlovákia és Csehország, de Romániába és Németországba is jelentős mennyiségeket szállítunk. Magyarországon több mint 3000 hektáron folyik hajtatott termesztés, ebből 240-250 hektár üvegház, 700 hektár fűtött blokkfólia. Paprikaféléket 1100 hektáron termesztünk hajtatásban, étkezési paradicsomot pedig körülbelül 320 hektáron. A teljes magyar szabadföldi paradicsomtermelő terület mérete mindent összevéve 2023-ban 1465 hektár, de ebben már az évi 80-110 ezer tonna termést adó ipari paradicsom 1350 hektáros területe is benne van. A szabadföldi paprika területe 1000 hektár alatti, de ebből kevesebb, mint 200 hektár a fehér, 300 hektár a paradicsom alakú, és kb. ugyanennyi a kápia fajtakörhöz tartozó terület (ezekben az adatokban a fűszerpaprika nem szerepel). Az utóbb 7-8 évben végzett fejlesztések eredményeként a magyarországi hajtatófelület 120 hektárral nőtt, és ugyanebben az időszakban több, mint 30 termálkút fúrására is sor került. Milyen trendek figyelhetők meg a hazai paprika és paradicsom piaci áraiban idén ősszel? Az utóbbi években folyamatos volt a paradicsom és a paprika éves átlagárának emelkedése, és ez nem magyar, még csak nem is európai, hanem globális jelenség (példának okáért az észak-afrikai országokban megtermelt áru is egyre drágább). Az idei évben ez a tendencia megfordulni látszik, hiszen mind a tavaszi, mind a nyári árakban csökkenés látható. A márciustól -júniusig tartó időszakban megnőtt az import áru mennyisége a megszokotthoz képest, - főleg Spanyolország irányából- ami túlkínálatot okozott, és árcsökkenéshez vezetett. Az idei nyári időszakra pedig a gyengébb kereslet a jellemző, ami az EU-ban teljes piacán is tapasztalható, legjelentősebb árgyengülés az étkezési paradicsomot érinti. Július végére mind a paradicsom, mind a paprika árai elérték a mélypontot, ami pár hétig fog tartani augusztus hónapban. Mennyire befolyásolta a hazai és nemzetközi piacokat a termés mennyisége és minősége? Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően már nagy különbség nincs a külföldi és a hazai termesztés technológiai színvonala között. Minőségben eddig is jól álltunk, de az elmúlt pár évben mennyiségben, árualapban is felzárkóztunk a versenytársakhoz, komoly lemaradásunk semmiképp sincs. A Közép-Kelet európai régióban vezetőnek számítunk, mind a megvalósult fejlesztések számát tekintve, mind a meglévő, modern növényházi termőterületben. Hogyan változott a kereslet a friss paprika és paradicsom iránt az előző évekhez képest? Hazánkban a hajtatott paprikafajták 65-70%-a TV paprika, 12-16% a kápia fajtakörbe, 12-14% pedig a hegyes erős (zöldpaprika) fajtakörbe tartozik, az egyéb típusok aránya 5-7%. Paradicsomnál a bogyós és fürtös típusok dominálnak, arányuk 75-80%, a cherry és koktélparadicsomok 20-25%-ot képviselnek. Európai trend, hogy egyre újabb és újabb formájú, ízvilágú és színű paradicsomok jelennek meg a piacon, melyekre a változó fogyasztói igények kielégítése miatt szükség is van. 