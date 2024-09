Itt a legtutibb megoldás az őszi patkányinvázió ellen: így működik a vegyszermentes módszer

Ahhoz, hogy valóban távol tudjuk tartani a kellemetlen rágcsálókat, tudnunk kell, mi vonzza őket a kertünkbe. Ha megvagyunk ennek feltérképezésével, akkor jöhetnek a trükkök, amikkel megszabadulhatunk tőlük.

Az Agrárszektor (a balconygardenweb.com. cikke alapján) most összegyűjtött 8 olyan trükköt, amivel távol tarthatjuk, illetve elriaszthatjuk a patkányokat a portádtól, anélkül, hogy kárt tennél bennünk

De mi vonzza őket a kertbe?

A patkányok nem szívesen látott vendégek a kertben, hiszen betegségeket terjeszthetnek, megrágják a növényeket, terméseket és szennyezetté tehetik az élelmiszereket. A rágcsálók mindenevők, minden fellelhető táplálékot megesznek, legyen szó zöldségről, gyümölcsről, magvakról vagy állateledelről. Ráadásul a szemét- és komposzthalmok is aranybányát jelentenek a számukra. A válasz tehát egyértelmű a fenti kérdésre, a patkányokat döntően mi magunk vonzzuk a kertbe. Az is kedvez nekik, ha sűrűn benőtt részeket találnak, hiszen itt könnyen felnevelhetik a kicsinyeiket is.

A házunk vagy garázsunk, pincénk falán, ajtaján található rések vagy lyukak kiváló belépési pontok az állatok számára. Érdemes ellenőrizni őket és ha lehet minden opcionálós bejárót befedni.

1. Szerezz be egy macskát

Nyilván nem ez az első megoldás, de, ha valakinek van már macskája, az mindenképp hasznos lehet. Még akkor is, ha nem éppen a legnagyobb vadászról van szó! A patkányok ezt ugyanis nem tudják, így már attól is megriadnak, ha macskát látnak a portánkon, érdemes macskamentát is ültetnünk a kertbe, a cicák ugyanis szeretik, és így többet fognak az udvaron tartózkodni.

2. Ültess hagymát

Azt nem tudjuk biztos, hogy a fokhagyma valóban taszítja-e a vámpírok, az azonban biztos, hogy a rágcsálókat távol tartja. Ha nincs is arra lehetőségünk, hogy nagyobb területen termesszük, egy-egy cserépben érdemes elhelyezni az udvaron. De az is megoláds, ha felaprítunk egy egész hagymát és elhelyezünk belőle különböző pontokon a kertben. Ha akad néhány fura lyuk, abba is érdemes szórni, a patkányok ugyanis utálják a nyers hagyma csípős illatát.

3. Használj ammóniát

Az ammónia szagát szintén utálják a patkányok, mert a vizeletre és a ragadozókra emlékeztetik őket. Érdemes egy tálban összekeverni két csésze ammóniát, negye csésze vizet és két teáskanál mosószert, ezt tegyük olyan helyre, ahol lehetséges, hogy megjelennek a rágcsálók, ezentúl biztos nem jönnek majd többet. Jó ötlet lehet közvetlenül a zöldségek, gyümölcsök közé is tenni a fenti elegyből.

4. Ültess patkányriasztó fűszernövényeket

Ha azt szeretnéd, hogy a kerted patkánymentes legyen, akkor termessz olyan fűszernövényeket, mint a menta, bazsalikom, fokhagyma, oregánó, levendula vagy kakukkfű, amelyek erős illatukkal elnyomják a szaglásukat. Készítsünk szegélyt a kertbe ezekből a növényekből, ez amellett, hogy esztétikus, védelmet is biztosít a rágcsálók ellen.

5. Patkánycsapdák, amik nem ölnek

Vannak olyan csapdák, amikkel élve befoghatjuk a patkányokat anélkül, hogy kárt tennénk bennük. Ha elkaptuk, akkor vigyük el messzire és engedjük szabadon. Ezekben a csapdákban egyébként több rágcsáló is elfér, ezért érdemes várni a kirakása után, de figyeljünk oda, ne hagyjuk több napig felügyelet nélkül, mert, ha belekerül a patkány, víz és élelem nélkül könnyen elpusztul.

6. A jótékony ultrahang

Számtalan olyan eszköz létezik, amely ultrahangot használ és olyan rezgés generál, ami ekriasztja a patkányokat, ráadásul léteznek napelemes verziók is, amelyeket a kert bármely, naposabb pontjára helyezhetünk, feltöltődnek. Ez is egy nagyon környezetbarát, valamint humánus módja annak, hogy megszabaduljunk a rágcsálóktól.

7. Tárold megfelelően az állateledelt!

Az étel minden állatot vonz, így a patkányokat is, vagyis, ha olyan finomság marad a kertben, amit a kutyánk vagy macskánk már nem fogyaszt el, a rágcsálóknak szuper eledel lehet, de a madáretető és hívogató lehet számára. Tartsd tisztán kerted: ne dobj szét ételmaradékot és minden esetben takard le a szemeteskukát, valamint a komposztládát is. A tiszta kert rendszerint nem érdekli a patkányokat, így kisebb a valószínűsége, hogy megjelennek nálad.

Címlapkép: Getty Images