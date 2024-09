Ezt még a fűtési szezon előtt meg kell lépni: sok kertes ház tulajdonos nem is tud róla

A mondás szerint szerencsét hoz, ha kéményseprővel találkozunk. Ez így is van, hiszen ha jól működik a házunk kéménye, biztonságban tudhatjuk otthonunkat és szeretteinket. Ősszel viszont indul a fűtési szezon, éppen ezért érdemes lefixálni egy találkozót előre a szakemberekkel. A kéményseprők a fűtési szezonon kívüli is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Ennek apropóján annak jártunk utána, milyen változások történtek a kéménysepréssel kapcsolatban, illetve mennyibe kerül az ellenőrzés, ha nem vagyunk jelen azokon a napokon, mikor az ingyenes vizsgálatok zajlanak.

A kéménysepréssel kapcsolatos szabályok az elmúlt években sokat változtak. Az ingyenes lakossági kéményseprést 2024. július 1-jétől az egész országban a katasztrófavédelem kéményseprői végzik.

- kezdte Mukics Dániel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A szakember szerint a hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődik, de a fázósabbak már lehet, hogy korábban befűtenek. Nem kell kétségbe esni, ha az első őszi befűtés előtt nem volt leellenőrizve a kémény, mert elfelejtettünk róla időben gondoskodni.

A hangsúly nem az ellenőrzés időpontján, hanem annak rendszerességén van. Bármelyik évszakban el tudja végezni a kéményseprő a kémény ellenőrzését és ha szükséges, a tisztítását. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kéményellenőrzés előtt 2-3 órával már ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia

- emelte ki a szakember.

Külön felhívta a figyelmet arra, hogy akik családi házban élnek és a családi házba nincs bejegyezve semmilyen gazdálkodó szervezet (Kft, Bt, egyéni vállalkozó…) azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglalt.

A hivatalos weboldalon a három vonalra kattintva, majd az Online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. Ha a kéményre gázüzemű fűtőberendezés van rákötve, kétévente érdemes ellenőriztetni, ha szilárd tüzelővel működő fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva, akkor évente tanácsos ellenőrizni. A családi házaknál, amelyben magánszemélyek élnek, nem kötelező a kéményseprés, viszont mindenképpen ajánlott gondoskodni róla és élni az ingyenes kéményellenőrzés lehetőségével.

Csak a lakossági kémény ciklusidőn belüli (gázos fűtés esetén 2 év, fa/széntüzelés esetén 1 év) ellenőrzése és tisztítása ingyenes, minden egyéb kéményseprőipari szolgáltatás fizetős. Ha például valaki új kémény engedélyezéséhez szeretne műszaki vizsgálatot, vagy átalakítás előtt műszaki egyeztetést szeretne még a tervezés időszakában, azért fizetni kell.

Kitért arra is, hogy az olyan családi házaknál, ahová be van jegyezve egy gazdálkodó szervezet, (az egyéni vállalkozó is annak számít) a kéményellenőrzés kötelező és fizetni kell érte. A kéményseprést egy- vagy kétévente kötelező megrendelni. Ezt már viszont nem a katasztrófavédelem, hanem kéményseprőcégek végzik saját díjszabásuk szerint. A gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprőcégtől rendelhetik meg az ellenőrzést és tisztítást, amelyik szimpatikus.

A megrendelés kötelező gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, például fával, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért ebben az esetben fizetni kell. Az erre készült hivatalos oldalon a „ki az ön kéményseprője” résznél az irányítószám megadása után ki lehet választani, hogy magánszemély, vagy vállalkozás-e a kéménytulajdonos, illetve azt is, hogy családi ház-e vagy társasház-e a szóban forgó épület. Ha mindent megfelelően kiválasztottunk, az oldal fel is ajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprőcégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést. Nincs más teendőnk, mint kiválasztani a legszimpatikusabbat.

Figyeljünk, mert vannak csalók!

Vannak olyan csalók, akik a katasztrófavédelem alvállalkozóinak adják ki magukat és a gazdálkodó szervezetekhez becsöngetve bírsággal fenyegetőzve ajánlják fel a kéményseprési szolgáltatásaikat. Ezeket nem kell beengedni! A gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprőcégtől rendelik meg a kötelező kéményellenőrzést, amelyiktől szeretnék, ne dőljenek be az erőszakos csalóknak

- hívta fel a figyelmet Mukics Dániel.

Hozzátette, ha valaki nem szereti az internetes ügyintézést, telefonon is egyeztethet időpontot. Keresse a kéményseprők ügyfélszolgálatát a 1818-as telefonszámon, ahol a telefonnak a 9-es, majd 1-es nyomógombját kell megnyomni.

Sokkal könnyebb helyzetben vannak a társasházban élők. A társasházakba a kéményseprők automatikusan érkeznek a sormunkaterv szerint. A 2024 évi sormunkaterv megtalálható a weboldalon. A weboldalon egy picit lejjebb görgetve található a „mikor jön a kéményseprő” rész. Itt a vármegye, majd a település és a közterület kiválasztását követően megtudhatják a társasházban élők, hogy az adott utcában lévő társasházakba mikor érkeznek a katasztrófavédelem kéményseprői. A társasházban élő magánszemélyeknek szintén ingyenes a kéményellenőrzés.

Ha a társasházba gazdálkodó szervezet van bejegyezve, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie. Ha egy tízlakásos társasház egyik lakásába van bejegyezve egy egyéni vállalkozó, akkor neki a társasházi kéményellenőrzés díjának egytizedét kell megfizetnie.

Mikor kell fizetnünk?

A kémény ellenőrzése, és ha szükséges, tisztítása a magánszemélyek részére ingyenes. Ha új kéményt engedélyeztetünk, vagy a meglévőt akarjuk átépíteni, alakítani, akkor ez ehhez szükséges ügyintézés, helyszíni vizsgálat már pénzbe kerül, amit meg kell rendelni a fent említett webes felületen, vagy telefonszámon.

Minden kéménnyel kapcsolatos átépítést, változtatást kéményseprőkkel kell ellenőriztetni. Ez alól kivétel a régi, téglából épített kémények felújítása, ha legfeljebb egyméteres szakaszon kell javítást végezni és a javítás nem érinti a kémény tömörségét. Ilyenkor a javítást el lehet végezni műszaki vizsgálat nélkül is. Ez a fajta felújítás csak a kémény eredeti állapotának visszaállítását jelenti, nem eredményezhet funkcióváltozást.

A kéményellenőrzésen és tisztításon felüli fizetős munkák díjszabása eltérő lehet, mivel nincs két egyforma kémény. A díjszabás felületén lehet tájékozódni az árakról.

Fontos az ellenőrzés, mert rengeteg a tűzeset

Hideg időben gyakori, hogy a tűzoltókat égő kéményekhez riasztják. Ez ott jellemző, ahol szilárd tüzelővel fűtenek és nem élnek az ingyenes kéményseprés lehetőségével. A veszélyt csak fokozza, ha szeméttel fűtenek. Ha valahol csak két hétig háztartási hulladékkal fűtenek, annyi korom és kátrány rakódik le a kémény belső falára, mintha hat hónapon keresztül jó minőségű, két évig szárított fával fűtöttek volna. A kémény falán lerakódó, egyre vastagodó korom és kátrányréteg, ha nincs eltávolítva, előbb utóbb meg fog gyulladni, és könnyen átterjedhet a ház tetőszerkezetére is. Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik. Évente átlagosan 800 és ezer közé tehető a kéménytüzek száma.

Ha kigyulladna a kéményünk, azonnal hívjuk a tűzoltókat, ne kezdjük el vízzel oltani. ha ilyenkor vízzel oltjuk, a kémény akár fel is robbanhat.

A másik ok, amiért különösen fontos a kéményellenőrzés, az a szén-monoxid-mérgezések elkerülése.

- mesélte a szóvivő.

Ha kéményseprőt látunk, az szerencsét hoz, hiszen biztonságban tudhatjuk az otthonunkat és a családunkat. Éljünk az ingyenes lakossági kéményseprés lehetőségével

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)