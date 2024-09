Tönkretette a nyár a kerted? A sztárkertész titka szárazság ellen: ültesd inkább ezeket!

Tegnap még elképzelhetetlennek tűnt, hogy mára nem kánikulára ébredünk, és végre az ország felében végre esik az eső! A probléma azonban ezzel hosszú távon még nincs megoldva. Hazánk egyre szélsőségesebb klimatikus viszonyai, a tartós kánikula és az aszály miatt nekünk, hobbikertészeknek is el kell gondolkodnunk azon, milyen növényekkel telepítsük be a kertünk, amelyek jól tűrik a nagy hőséget és a tartós vízhiányt. Kósa Dániel kertészmérnöknek nem egy tippje van erre is!

Nem mondunk sok újat azzal, hogy az idei év is szélsőségesen száraz volt – bár ez inkább a nyári időszakra igaz –, a tavaszi hónapokban egészen kielégítő volt a csapadék mennyisége. A nyári forróság miatt ügyelnünk kell arra, hogy ne forrósodjon fel az udvarunk. Akiknek nincs árnyékot adó fája a kertben, idén elgondolkodhattak azon, hogy néhány lombos növénybe invesztálnak – közölte beszélgetésünk elején Kósa Dániel kertészmérnök, akivel sorra vettük, hogyan készíthetjük fel a kertünk arra, hogy jobban bírja az egyre szélsőségesebbé váló hazai klímát. Lássuk hát, melyek azok a növények, amelyek bírják a nagy forróságot, és viszonylag kevés a vízigényük Ahogy Kósa Dániel elmondta, ha egy növény jól bírja a forróságot és szárazságtűrő is, még nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem kell öntöznünk, hanem azt, hogy kevesebb mennyiség is elegendő neki: A mostani felsorolásban ezért is a napos és szárazabb helyekre ültetendő növényekből válogatok. A valóságban ennél sokkal több faj szereti vagy tűri a napos, száraz helyeket, ami – ismét hangsúlyozom – nem az öntözés teljes elhagyását jelenti, hanem azt, hogy kevesebb vízzel is életben maradnak. Minden esetben járjunk utána, hogy az adott növényfajnak vagy fajtának mik az ökológiai igényei: mekkora a fény- és vízigénye, milyen talajt kedvel, és mennyi tápanyagra van szüksége. - tanácsolta a szakember. Az évelők között szinte az összes díszfű a napos helyet kedveli, bár ezek vízigénye magasabb. Ilyen például a csenkesz, a pampafű, a molnárpántlika és a nádtippan. Ebben a csoportban szinte az összes sziklakerti növény is ide sorolható, például a a varjúháj, a kövirózsa, a jukka és a palástfű. Léteznek talajtakaró évelők, amelyek a talaj párologtatásának csökkentésében játszanak szerepet, ilyenek az árvacsalán, a vinca (meténg), a terülő lángvirágok fajtái és még sok más. A továbbiakban meg kell említeni a teljesség igénye nélkül a kokárdavirágokat, mocsári hibiszkuszokat, őszirózsákat, sásliliomokat, lángvirágokat, haranglábakat és napvirágokat is. Cserjék esetében fontos, hogy az ültetés időszakában fokozott figyelmet fordítsunk öntözésre Ha a szárazságtűrő cserjéről esik szó, Kósa Dániel elmondta, olyan különböző színes lombú fajok és fajták között is válogathatunk, mint például a borbolya, som, kecskerágó, babérsom és rózsalonc. A felsorolásból nem maradhatnak ki a mézelőfa fajtái, a cserszömörce, a kékszakáll, a selyemmirtusz, a levendula és a gyöngyvirágcserje sem. Ide tartoznak még a hortenziák is, különösen a bugás hortenzia (Hydrangea paniculata), valamint a rózsák, bár ezek vízigénye azonban viszonylag nagyobb a többi szárazságtűrő növényhez képest. Gyümölcsök között a cserjéknél a mogyoró, a füge, a piszke és a ribizli említhető, bár általánosságban igaz, hogy a gyümölcsök terméshozás idején nagy mennyiségű vízre szorulnak a bőséges termés érdekében. - tette hozzá. Díszfák esetében a legtöbb faj szinte öntözés nélkül is megél Alapvetően itt is, mint a cserjéknél, az ültetés és meggyökeresedés időszakában szükséges a rendszeres öntözés. Sokan mondják, tette hozzá a szakember, hogy ha valaki elkezdi öntözni a növényt fiatal korában, később muszáj folyamatosan locsolnia. Ez igaz, viszont kiküszöbölhető: öntözéskor a gyökerek nem keresnek vízforrást a mélyebb rétegekben. Azonban ha az ültetéskor mélyebb ültetőgödröt ásunk, és egy úgynevezett dréncsövet helyezünk el, akkor a talaj alsóbb rétegét nedvesítjük, és a gyökerek lefelé fognak orientálódni. - közölte Kósa Dániel, majd hozzátette, mivel hosszú lenne a díszfák listája, csak néhány érdekesebb fajt említett:

különböző színű juharok,

kőrisek,

bükkök,

nyírfák,

nyárfák,

vérszilvák,

csepleszmeggyek,

babarózsák,

perzsa varázsfák

és díszalmák. De szinte minden szoliter fa ide tartozik. Díszfáknál kerüljük az ártéri fákat, mivel ezek nagy mennyiségű vizet igényelnek. Gyümölcsfák esetében is hosszú a lista – van miből válogatni Az össze gyümölcsfának szüksége van a napfényre; például a cseresznye virágzását a napsütéses órák száma befolyásolja. Viszont ahogyan a gyümölcstermő cserjéknél és bokroknál, úgy a fák terméshozásakor is fokozottan szükség van a csapadékra. Mindamellett, az alábbi gyümölcsfák jobban bírják a szárazságot és a hőséget, így öntözés nélkül is jól megélhetnek a magyar éghajlaton: Füge (Ficus carica): Az egyik legjobban szárazságtűrő gyümölcsfa, amely jól alkalmazkodik a melegebb klímához. Mediterrán eredetű, így kevés vízzel is megél. Mandula (Prunus dulcis): Szintén mediterrán növény, amely kifejezetten bírja a száraz, forró időszakokat. Mély gyökérzete miatt képes a talaj mélyebb rétegeiből vizet felvenni. Birs (Cydonia oblonga): Kevésbé igényes a vízre, és viszonylag jól bírja a szárazabb körülményeket, bár hosszabb szárazság esetén is meghálálja az öntözést. Dió (Juglans regia): Bár a fiatal diófák öntözést igényelhetnek az első években, a már megerősödött diófa jól alkalmazkodik a szárazsághoz és hosszabb vízhiányt is elvisel. Szilva (Prunus domestica): Egyes szilvafajták, különösen a vad szilvák, jól bírják a szárazságot. Például a besztercei szilva kiválóan alkalmas öntözés nélküli termesztésre. Mogyoró (Corylus avellana): Bár bokros növény, a mogyoró a szárazabb viszonyokat is jól tűri. Kevés vizet igényel, és ellenáll a melegnek. Homoktövis (Hippophae rhamnoides): Szárazságtűrő és igénytelen növény, amely jól viseli az aszályos időszakokat. Gyümölcse rendkívül egészséges. Kajszibarack (Prunus armeniaca): Bár a kajszi fiatal korában vízigényesebb lehet, kifejlett állapotában jól tűri a szárazságot, főleg a mély gyökerű fajták. Gesztenye (Castanea sativa): A szelídgesztenye szárazságtűrő és jól viseli a melegebb klímát, bár a talaj savasságát jobban kedveli. Fontos megjegyezni, hogy ezek a gyümölcsfák kifejlett korukban jobban tolerálják a vízhiányt, de az ültetés utáni években szükség lehet öntözésre, amíg a gyökérzetük megfelelően mélyre nem hatol. A fenyőfélék közt is találni szárazságtűrőket Az örökzöldeknél említést kell tenni a borókákról, fagyallokról, babérmeggyről, korallberkenyéről és ciprusokról. Esetükben nem csak az öntözés fontos, hanem a lombkorona párásítása is. Az alábbi növények különösen jól alkalmazkodnak a száraz, napos helyekhez, és a víztakarékos kertészkedésben is nagy szerepet játszanak. Fontos azonban, hogy az első években figyelmet fordítsunk az öntözésre, amíg a gyökérzetük elég mélyre nem hatol: Boróka (Juniperus spp.): A boróka különböző fajtái nagyon szárazságtűrőek. Különösen a közönséges boróka (Juniperus communis) és a kínai boróka (Juniperus chinensis) alkalmas száraz területekre, mivel jól tűrik a kevés vizet és a napos helyeket.

A boróka különböző fajtái nagyon szárazságtűrőek. Különösen a közönséges boróka (Juniperus communis) és a kínai boróka (Juniperus chinensis) alkalmas száraz területekre, mivel jól tűrik a kevés vizet és a napos helyeket. Ciprus (Cupressus spp.): A ciprusfélék közül több is szárazságtűrő, mint például az arizóniai ciprus (Cupressus arizonica). Ezek a növények jól viselik a forróságot és a vízhiányt.

A ciprusfélék közül több is szárazságtűrő, mint például az arizóniai ciprus (Cupressus arizonica). Ezek a növények jól viselik a forróságot és a vízhiányt. Puszpáng (Buxus sempervirens): A közönséges puszpáng egy széles körben ültetett, szárazságtűrő örökzöld cserje. Különösen jól tűri a szárazságot, ha egyszer már megerősödött, és sövényként is népszerű.

A közönséges puszpáng egy széles körben ültetett, szárazságtűrő örökzöld cserje. Különösen jól tűri a szárazságot, ha egyszer már megerősödött, és sövényként is népszerű. Fenyőfélék (Pinus spp.): Egyes fenyőfajták, például a himalájai fenyő (Pinus wallichiana) vagy az erdei fenyő (Pinus sylvestris), jól tűrik a száraz körülményeket. Ezek mélyre nyúló gyökereikkel képesek vizet felvenni a talaj mélyebb rétegeiből.

Egyes fenyőfajták, például a himalájai fenyő (Pinus wallichiana) vagy az erdei fenyő (Pinus sylvestris), jól tűrik a száraz körülményeket. Ezek mélyre nyúló gyökereikkel képesek vizet felvenni a talaj mélyebb rétegeiből. Babérmeggy (Prunus laurocerasus): Bár többnyire ültetés utáni években igényel öntözést, idősebb korában a babérmeggy is képes szárazabb viszonyok között jól fejlődni.

Bár többnyire ültetés utáni években igényel öntözést, idősebb korában a babérmeggy is képes szárazabb viszonyok között jól fejlődni. Korallberkenye (Photinia fraseri): Ez az örökzöld cserje szintén jól viseli a szárazabb időszakokat, és mutatós vöröses új hajtásaival kiváló dísznövény.

Ez az örökzöld cserje szintén jól viseli a szárazabb időszakokat, és mutatós vöröses új hajtásaival kiváló dísznövény. Mediterrán tölgy (Quercus ilex): Az örökzöld magyaltölgy, más néven mediterrán tölgy, kiválóan alkalmas szárazságtűrő, meleg klímájú területekre. Mélyre nyúló gyökérzete segíti a víz felvételében. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!