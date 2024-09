Kopogtat az ősz? Ezt még most intézd el, a kerted bánhatja, ha nem figyelsz erre

A szeptemberi időjárás kifejezetten alkalmas arra, hogy rendbeszédjük az udvarunkat. Most még kellemes időben végezhetjük el az olyan fontos munkákat, melyek felkészítik kertünket a hidegebb hónapokra. Legyen szó a kerti vezetékek állapotáról, a fákról és gyepről, itt az ideje mindent átellenőrizni, megjavítani. Mivel érdemes kezdeni? Mi az, amit mindenképp érdemes átnézni? Ennek jártunk utána.

Szeptember egy kicsit a kertben is a lezárást és az újrakezdést jelenti, hiszen most alapozhatjuk meg a következő szezont, miközben növényeink felkészülnek a pihenőre. A The Spruce összegyűjtötte, hogy mikert érdemes még most a fagyos, nyirkos idő beállta előtt elvégeznünk, hogy a kertünk jövőre is gazdag legyen terményekben.

Engedd, hogy a pázsitot növekedni

Ha nem volt probléma eddig a pázsittal, akkor is érdemes néhány dologra odafigyelni az őszi időszakban. Fontos, hogy a fűnyíró késeit magasabbra állítsuk, mivel lassabban nő a fű ősszel. A magas nyári hőmérséklet miatt a pázsit gyakran száraz és fakó lehet, ezért fontos, hogy tél előtt levegőztessük kicsit az udvart. Ezalatt azt értik a szakértők, hogy hagyjuk növekedni a füvet a kertben és ne vágjuk le túl rövidre, ahogy nyáron szoktuk, mert ezzel nagyobb károkat okozhatunk benne, mint gondolnánk.

Amikor a gyepfű áttelel, a szükséges szénhidrátokat a hajtásokban tárolja

- mondja Timothy Strano, a TruGreen okleveles agrárszakembere.

Ha nem vágjuk le a füvet rövidre és magasabban hagyjuk, mint nyáron szoktuk akkor nagyobb réteg marad a téli szénhidrátok tárolására, ami végső soron remekül elindíthatja később a tavaszi pázsitot

- tette hozzá.

Jó lehet felfrissíteni kicsit a gyepet: ehhez egy villa kell, amivel megszurkálhatjuk a föld felszínét. Ha van rá lehetőségünk tápláljuk olyan műtrágyával ősszel a gyepet, amely káliumban gazdag és alacsony nitrogéntartalmú.

Tisztítsd meg az ereszcsatornát

Ajánlott egy pillantást vetnünk az esővizet elvezető csatornára is, mivel ilyenkor sokkal több csapadék hullik. Ebben az időszakban jobb, ha nem közvetlenül egy növényre érkezik a lefolyó víz. Nézzük meg, hogy jó irányba áll-e a cső és, hogy nincs-e benne dugulás a lehulló levelektől, termésektől.

A hulló levelek elkerülhetetlenül az ereszcsatornákban landolnak. A felhalmozódás megakadályozza az eső és később az olvadó hó hatékony elvezetését, ami akár beázáshoz is vezethet. Fontold meg a tisztításukat egy egyszerű kerti tömlővel vagy egy lombfúvóval, ha a levelek szárazak.

Metszeni kell, ami burjánzik

Amikor kevés a levél a fákon, az a legjobb alkalom, hogy megnézzük azokat a fákat vagy cserjéket, amelyek túl közel nőnek otthonunkhoz. Ha azt észleled, hogy az ágak, indák felkúsznak a tető vagy a falak mentén, akkor ezeket ajánlott levágni és lemetszeni. Mert később akár el is mozdulhat miattuk a cserép, vagy épp károsíthatják a házunk külső burkolatát is.

Ellerőrizni kell a repedéseket, töréseket, elmozdulásokat

Most van itt az idő, hogy megnézzük a tetőnket tüzetesebben. Lehet elmozdult a lemez, vagy egy cserép? Ezeket most érdemes helyrehozni, mert az őszi esőzések könnyen okozhatnak így kellemetlen beázásokat. Ezek pedig borsos károkat jelenthetnek.

Nézzük meg a repedt, megtört felhajtókat, járdákat is. A hó vagy eső, könnyen repedéseket okoz, majd ezekbe csordogálva megfagy, ami a repedések kiszélesedését okozhatja, és még több problémát okoz így nekünk.

Rend a lelke mindennek

Mielőtt nekilátnánk az őszi vetésnek, érdemes a kertet „kitakarítani”. Azokat a szerszámokat, eszközöket, amiket ősszel már nem fogunk használni, el kell tenni. Vetés előtt pedig a kiszemelt területet érdemes kigyomlálni, felgereblyézni, kicsit átforgatni és így belevetni a magokat, hagymákat. Az egynyári növények részei mehetnek a komposztba.

Lassítás, gondoskodás, újratervezés

Fontos, hogy a hőmérséklet csökkenésével gondoskodjunk azokról a növényekről, amelyek már átálltak egy lassabb működésre, de még "nem merültek téli álomba". Használhatunk talajtakarót például a rózsa esetében is, ami elősegíti az ősszel és télen rendkívül könnyen nedvesedő talaj kiszáradását, javítja textúráját és megvédi a sérülékeny növényt.

Most itt az ideje az újdonságoknak is: ültessük el az évelőket és a tavasszal virágzó hagymákat, mint például a nárciszt, sáfrányt és a jácintot.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)