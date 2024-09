Berúgta a kaput az ősz: ne hagyd, hogy az első fagyok tönkretegyék a kerted, íme 6+1 életmentő tipp!

Az első talajmenti fagyok megjelenése kritikus időszak lehet a kertünk számára, de néhány egyszerű, megelőző intézkedéssel sokat tehetsz növényeid megóvásáért. Nézzük is, mi az a 6+1 tipp, amit neked is érdemes lesz követni!

Betoppantak az első őszi fagyok, ma hajnalban Nógrádban volt, ahol -1,6 fokot is mértek. A met.hu friss előrejelzése szerint a következő napokban is csípős reggelekre számíthatunk, nem egy vidéken a talajmenti fagyok sem kizártak. Nem is kérdés: kertünk most különösen nagy figyelmet igényel! Ahogy a hőmérséklet csökken, úgy kezdenek a növények is felkészülni a téli fagyos hónapokra, és szép lassan nyugalomba vonulnak. Ne hagyd hát, hogy az őszi talajmenti fagyok tönkretegyék a kerted!Összegyűjtöttük hát a legfontosabb teendőket, hogy növényeinket megóvjuk az őszi zimankó ellen.

1. Mulcsozás: Védd a gyökereket!

A talaj megóvása az egyik legfontosabb lépés. Mulcsozással, vagyis a talaj felszínének beborításával megakadályozhatod, hogy a hideg mélyebbre hatoljon. Használhatsz szalmát, komposztot, faleveleket, vagy fenyőkérget, hogy szigeteld a növények gyökérzetét. Bővebben a HelloVidék itt írt róla!

2. Takarás falevelekkel vagy fátyolfóliával

A fagyérzékeny növényeket, például az egynyáriakat vagy a zöldségeket fátyolfóliával vagy kerti lepellel takard le. Ez a vékony, légáteresztő anyag melegen tartja a növényeket, miközben megakadályozza, hogy a hideg levegő közvetlenül érintse őket. Ahogyan az embereknek jól jön egy vastag pulcsi a hidegben, úgy a talajnak is szüksége van valamire, ami megvédi a hirtelen hőmérséklet-ingadozástól. Használhatunk szalmát, faforgácsot - fontos, hogy ez ne kezelt fából származzon - vagy éppen leveleket, a lényeg az, hogy megfelelő szigetelést biztosítson. De hogyan csináljuk?

Hagyjunk ki 2-5 centit a szár körül, hogy a talaj melege fel tudjon jutni. Másrészt egyes növényeket letakarhatjuk egy búrával is, amik segítenek melegen tartani a kisebb méretű növényeket. Meg is tudjuk őket vásárolni, ám sok dolgot találhatunk otthon is, amik szintén jól tudnak funkcionálni. Ilyen például egy virágcserép, egy vödör vagy egy műanyag kanna/nagyobb vizes palack. Ha ez megvan, nincs is más dolgunk, csak este fejjel lefelé rátenni a kis növényeinkre. Reggel viszont szedjük le, hogy hadd érje őket rendesen a napfény

Másrészt a nagyobb növénycsoportok védelme érdekében takarjuk le őket takarókkal, lepedőkkel vagy törölközőkkel. Mielőtt leterítenénk bármelyiket, tegyünk karókat a virágok közé, hogy amikor betakarjuk őket, akkor sátorszerű szerkezetet hozzunk létre. Arra figyeljünk, hogy ne tekerjük körbe velük a növényeket!

Takarófólia árak 2024-ben (online webshopokban):

Mezőgazdasági fólia 8,5 méter (Fekete típusú agro-fóliánkat takarás célra, míg átlátszó típusokat takaró és sátor építés céljára értékesítjük. Az átlátszó típusok UV álló tulajdonsággal rendelkeznek): 1520 – 2300 Ft

Nortene Wintertex fehér átteleltető növénytakaró 2x5 m (30g/m2: 1):1890 – 3260 Ft

Téli takarófólia fagy ellen 2X10 m: Ft 7900 – 8734 Ft/darab

Téli fagy elleni takarófólia, cipzárral, D250 cm, 3 m, bézs (Nature): 14590 Ft

3. Szobanövények és edényes növények bevitele

A fagyérzékeny szobanövényeket és az olyan edényes növényeket, mint a muskátli, leander vagy rozmaring, az első fagyos éjszakák előtt érdemes fedett, fagymentes helyre vinni. Ez lehet akár egy zárt veranda, garázs vagy a lakás egy világos része.

4. Öntözés: Csak óvatosan a vízzel!

Bár a növényeknek szükségük van vízre, a fagyok előtt nem szabad túlöntözni a talajt, mert a felesleges víz megfagyhat, ami károsíthatja a növények gyökereit. Ügyelj arra, hogy a talaj enyhén nedves legyen, de ne legyen vízzel telített.

5. Hagymás növények ültetése

Most van itt az ideje a tavaszi hagymások, mint a tulipán, nárcisz vagy jácint ültetésének. Ezek a növények jól bírják a hideget, és a téli pihenőidő után tavasszal virágba borulnak. A fagyérzékeny hagymásokat, mint a dáliák, azonban fel kell ásni és száraz, hűvös helyen tárolni a téli hónapokban.

Tulipánból 4-10 db, nárciszból 6-10 db, míg császárkoronából elég 3 db egy csoportba, hogy mutatós színfoltot kapjunk. Olyan évelők mellé ültessük őket, amelyek később virágoznak, vagy amelyek lombozatukat egész évben megtartják. Ültessük a tulipánt és a nárciszt árnyékliliom mellé, mert a virágzás után a sárguló szárakat éppen el fogják takarni az akkor kibújó árnyékliliom levelei.

Ilyen mélyre ültessük őket:

Sáfrányfélék 5-10 cm

Tulipánok 8-10 cm

Jácint 10-15 cm

Nárcisz 12-18 cm

Császárkorona 25-30 cm

6. Kerti eszközök és öntözőrendszer téliesítése

Ne feledkezz meg a kerti eszközök és az öntözőrendszer téliesítéséről sem! Az öntözőrendszert vízteleníteni kell, hogy a csövek ne repedjenek meg a fagy miatt. A kerti szerszámokat pedig tisztítsd meg, és tárold őket száraz helyen, hogy elkerüld a rozsdásodást.

6+1. Ne csak magadra, kerted állataira is gondolj!

Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra is. Az etetőket már lehet megtölteni, hogy a kis repülő jószágok megszokják, hol találnak élelmet a hűvösebb napokon. A madáretető kihelyezése, vagy készítése jó program a madárbarátoknak és a gyerekeknek is egyaránt, azonban néhány fontos dologra mindenképp oda kell figyelnünk, ha segíteni szeretnénk a madaraknak. Hogy érdemes ezt ügyesen megoldani? Erről a Hellovidék korábban itt írt!

Címlapkép: Getty Images