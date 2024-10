Cassandra ma sem tágít: de meddig áztatja még az országot, mi vár ránk hétvégén?

Felétek is zuhog? Egy biztos, a Dunántúlon napok óta esik, de az Alföldre is megérkezett a nagy eső, Baja-Nyíregyháza vonal széles sávjában 20-40, helyenként 40 milliméternél is több csapadék hullott - írta az Időkép.

Éjjel is sokfelé rendületlenül szakadt, kiterjedt csapadékmező mozgott dél-délnyugat felől észak-északkelet felé. A legtöbb eső ezúttal délnyugaton és az Alföldön hullott, ahová még egyébként is szükség volt a csapadékra. Nos, az aszály egyértelműen véget ért itt is, lassanként a mélyebb rétegek is átnedvesednek. A Baja-Nyíregyháza vonal széles sávjában 20-40 milliméter csapadék hullott a péntek kora reggelt megelőző 24 órában. Ehhez ma még további milliméterek jöhetnek, ám napközben dél felől csökkeni kezd a csapadék területi kiterjedése, hétvégén már csak kisebb eső, záporok jöhetnek, néhol egy-egy zivatarra is van esély. Lássuk, milyen időnk lesz hétvégén! Az Időkép előrejelzése szerint pénteken folytatódik a borongós, csapadékos idő, sokfelé kell számítani esőre, záporra, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Többfelé jelentős mennyiségű eső várható. Sokfelé lesz élénk a légmozgás, nyugaton és északnyugaton erős, néhol esetleg viharos északi, északnyugati széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 8 és 14, délután 10 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket. Szombaton még a felhőké lesz a főszerep, de már többfelé előbújhat a nap rövid időszakokra. Kisebb eső, zápor még több tájegységünkön kialakulhat. A Dunántúlon többfelé élénk, néhol erős lesz az északnyugati, északi szél. Reggelre helyenként pára, köd képződik. Délután 12 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap még gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat átmeneti jelleggel. A Dunántúlon még többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Több tájegységünkön is párás, ködös lesz a reggel. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Hétfőn az ország nagy részén már több órara kisüt a nap, de északkeleten még több felhő lehet az égen, és itt helyenként kisebb eső, zápor még kialakulhat. A Dunántúlon élénk lesz a délies szél. Hajnalra, reggelre többfelé pára, köd képződik. Délutánra 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Kedden sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás. Sokfelé feltámad a déli, délkeleti szél, melynek hatására 18 és 24 fok közé melegedhet a levegő. Címlapkép: Getty Images