Itt az új őrület: 10+1 pofonegyszerű zero waste tipp, amit te is imádni fogsz a saját kertedben

Ha épp most kezdenél bele a zero waste kertészkedésbe, akkor semmiképp se legyen az az első, hogy a boltba rohansz a különböző eszközökért, mert szinte mindent megtalálsz otthon, amire szükséged van! Az alábbi tíz ötlet segít abban, hogy az őszi kerted is zöldebbé és fenntarthatóbbá váljon! Egyszerűbb, mint gondolnád!

Ha szeretnéd fenntarthatóbbá tenni a háztáji zöldségeskertedet, akkor érdemes megismerkedni a hulladékmentes kertészkedés fogalmával. Ez a szemléletmód nem csupán a keletkező hulladék csökkentésére irányul, hanem a környezet védelmét is szolgálja. Tehát mit is jelent pontosan a hulladékmentes kertészkedés, és hogyan tud segíteni a természet megóvásában? A hulladékmentes kertészkedés egy biokertészeti megközelítés, amely a hulladék minimalizálására és az anyagok újrahasznosítására összpontosít. A cél nem csupán a hulladéklerakók elkerülése, hanem a fenntartható termelés támogatása is. E módszerek közé tartozik a komposztálás, a természetes mulcs használata, és az ökológiai gazdálkodás. - írta cikkében a Wildyards.com. A hagyományos kertészkedés gyakran a maximális termelésre összpontosít, figyelmen kívül hagyva a fenntarthatóságot. Sok kertész használ vegyi anyagokat a növények védelme érdekében, vagy szintetikus műtrágyákat alkalmaz, ami hozzájárul a környezetszennyezéshez. Ezzel szemben a hulladékmentes kertészkedés arra ösztönöz, hogy a természet erejét használva termeszd meg a szükséges zöldségeket, ezzel is csökkentve a negatív környezeti hatásokat. Íme, 10 hulladékmentes kerti ötlet, aminek bátran nekiállhatsz! Készen állsz a hulladékmentes kertészkedésre, de nem tudod, hol kezdjed? Egy biztos, semmiképp se legyen az az első, hogy a boltba rohansz a különböző eszközökért, mert szinte mindent megtalálsz otthon, amire szükséged van! Az alábbi tíz ötlet pedig segít abban, hogy a kerted zöldebbé és fenntarthatóbbá váljon: 1. Kezdj el komposztálni! A komposztálás az egyik leghatékonyabb módszer a kerti és háztartási biológiai hulladék környezetbarát feldolgozására. A növényi maradványok, zöldséghéjak, kávézacc és levelek megfelelő komposztálása során tápanyagokban gazdag humusz keletkezik, ami javítja a talaj szerkezetét, vízmegtartó képességét, és növeli a növények ellenálló képességét. Ha lakásban élsz, egy zárt komposztálóvödör vagy vermikomposztáló segítségével is könnyedén elkezdheted gyűjteni a konyhai hulladékot. A komposztálás nemcsak a hulladék mennyiségét csökkenti, hanem hozzájárul a fenntartható, körforgásos kertészkedéshez is. A komposztálásról bővebben a HelloVidéken ITT olvashatsz! 2. Kerüld a zsákos talajkeverékeket! A zsákos talajkeverékek gyakran műanyag csomagolásban érkeznek, ami hulladékot termel. Vásárolj földet köbméterenként, így nemcsak a műanyagot kerülöd el, hanem friss és helyben előállított talajt is kapsz. 3. Használj szerves mulcsot! A mulcs segít megőrizni a talaj nedvességét, csökkenti a gyomnövények növekedését, és tápanyagokat biztosít. Szerves anyagok, mint a szalma, fűnyesedék vagy levelek kiváló tápanyagutánpótlást is nyújtanak. 4. Építs hugelkultúra ágyat! A hugelkultúra módszere a lebomló anyagok újrahasznosításán alapul. Régi faágakat, faleveleket és más zöld hulladékokat használva gazdag talajt hozhatsz létre, amely tápanyagokat biztosít a növényeidnek. A hugelkultur lényegében olyan emelt ágyás, amelyben a lebontó folyamatok a természetet utánozzák, felhasználva annak minden előnyét. A földbe került fahulladék a bomlása során keletkezett szerves anyagokkal gazdagítja a talajt. A komposztálási folyamat kissé felmelegíti a talajt, így hosszabb a vegetációs időszak, szinte helyettesíti a hidegágyat, gyorsítja csírázást, a növények fejlődését, és kitolja a szezont. Ebből a szempontból kicsit hasonlít a helyzet arra, mintha a komposztdombba ültetnénk. Olyan fenntartható mezőgazdasági módszer ez, amely kihasználja a természetes folyamatokat és a szerves anyagok körkörös hasznosítását. Alapja egy olyan emelt ágyás, amelynek középpontjában a lebontás és a talaj gazdagítása áll. A módszerről és domágy építéséről a HelloVidéken ITT írt! 5. Gyűjtsd a magokat! A saját magok gyűjtése segít csökkenteni a költségeket és a szén-dioxid-kibocsátást. A maggyűjtéshez érdemes elmenteni a legjobban teljesítő növények magjait, ezáltal biztosítva a következő szezon sikerét. Jó tudni azonban, hogy nem minden növény magja alkalmas gyűjtésre vagy újravetésre. Kizárólag azoknak a nyílt beporzású, nem hibrid (ún. heirloom) fajtáknak a magjait érdemes gyűjteni, amelyek nem veszítik el a genetikai tulajdonságaikat az évek során. A hibridek (F1 fajták) esetében ugyanis az utódnövények nem feltétlenül öröklik a szülők legjobb tulajdonságait, így ezek magjainak gyűjtése nem garantálja a kívánt eredményeket a következő szezonban. A maggyűjtés sikeréhez a legjobb, ha a szezon végén a legerősebb, legtermékenyebb növényekről gyűjtesz magokat, mivel ezek a példányok rendelkeznek a legjobb genetikai adottságokkal. Figyelj arra, hogy a magok teljesen érettek legyenek, mielőtt begyűjtöd őket, különben csírázóképességük csökkenhet. A magokat szárítás után zárt, hűvös és száraz helyen tárold, hogy megőrizzék vitalitásukat. Ez a módszer nemcsak a költségek minimalizálásában és a fenntarthatóság előmozdításában segít, hanem egy hosszú távon fenntartható, önellátó kert létrehozását is támogatja. 6. Válassz biológiailag lebomló edényeket! A műanyag cserepek helyett használj természetes anyagokból készült edényeket, például papírból, fából vagy kókuszból készülteket. Ezek nemcsak környezetbarátok, hanem szépek is! 7. Készíts házi gyomirtó szereket! A természetes anyagok, mint például az ecet vagy a kukoricaglutén, hatékonyan alkalmazhatók a gyomok ellen. Így elkerülheted a káros vegyszerek használatát. 8. Építs üvegházat! Az üvegház nemcsak a hőmérsékletet és a nedvességet segít megőrizni, hanem lehetővé teszi a különböző növények korai ültetését is, csökkentve a vegyszerek szükségességét. 9. Ne ásd és ne gereblyézd a talajt! A talaj természetes struktúrájának megőrzése érdekében kerüld a túlzott földmunkát. A talajban lévő mikroorganizmusok és baktériumok védelme kulcsfontosságú a fenntartható növénytermesztéshez. 10. Hagyd a leveleket a helyükön! A lehullott levelek természetes tápanyagforrást biztosítanak a talajnak, ezért ne gereblyézd össze őket. Ezek lebomlanak, és gazdagítják a talajt, támogatva ezzel a növények növekedését. 10+1. A zero waste kertészkedés igazi kincse: a víz! A víz fenntartható használata kulcsfontosságú a zero waste kertészkedésben, hiszen a vízpazarlás minimalizálása és az erőforrások hatékony kezelése hozzájárul a környezeti terhelés csökkentéséhez. Az esővíz gyűjtése az egyik legegyszerűbb és legkörnyezetbarátabb megoldás, hiszen nem csak ingyenes vízforrást biztosít, de csökkenti az ivóvíz felhasználását is. Mulcsozás alkalmazásával a talaj nedvességtartalma hosszabb ideig megőrizhető, így kevesebb öntözésre van szükség. Emellett fontos az okos öntözési módszerek, például csepegtetőrendszerek használata, amelyek célzottan juttatják el a vizet a növények gyökereihez, minimalizálva a párolgásból és túlöntözésből eredő veszteségeket. A fenntartható vízkezelés hozzájárul egy hatékony, hulladékmentes kert működtetéséhez. A hulladékmentes kertészkedés előnyei A hulladékmentes kertészkedés nemcsak a környezetre gyakorolt hatások csökkentésében segít, hanem a kerted egészségét is javítja. A természetes módszerek alkalmazása növeli a talaj tápanyagtartalmát, és csökkenti a kémiai anyagok szükségességét. Ahogy idővel egyre több hulladékmentes praktikát vezetsz be a kertedbe, úgy tapasztalhatod, hogy a növényeid erősebbek, egészségesebbek és termékenyebbek lesznek. Végezetül, íme, egy kis videós segítség, hogyan álljunk is neki: Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!