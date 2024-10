Pár óra van hátra, és jön a nagy zuhé: így sújt le Magyarországra Kirk hidegfrontja

Gyenge hidegfrontként toppan be ma, azaz csütörtökön késő délután a korábbi Kirk hurrikánból visszamaradt ciklon frontja, mely a meleg, akár 21-27 fokos hőmérsékleteket követően fog északnyugat felől lehűlést eredményezni - írta az Időkép. A front kapcsán eső, zápor, délnyugaton akár egy-egy zivatar is kialakulhat, egyes dunántúli régiókban akár 15-20 mm eső is hullhat.

Az Időkép előrejlzése szerint csütörtökön az ország nagy részén sok napsütés várható, majd a délutáni órákban a Dunántúlra hidegfront érkezik esővel, záporokkal, helyenként zivatarokkal. Keletre és az északkeleti tájakra késő este érkezhet meg a csapadék. Sokfelé erős, a Dunántúl északi felén viharos lesz a déli, délnyugati szél, majd estére a Dunántúlon északira-északnyugatira fordul a légmozgás iránya. Délután 21-27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken túlnyomóan napos időre készülhetünk. Reggel még keleten, északkeleten eshet, majd napközben ugyanitt helyenként zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki, nyugaton legfeljebb egy-egy gyenge zápor. Az északi, északnyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Hajnalban 8-15, délután 15-22 fokot mérhetünk. Szombaton sok napsütés várható, csak kevés felhő lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. Az északias szelet keleten és Sopronnál kísérhetik élénk lökések. Hajnalban északkeleten pára-, ködfoltok képződhetnek, a minimumok 4-12 fok között alakulnak. Délután 14-19 fok valószínű. Vasárnap napos, fátyolfelhős idő körvonalazódik, napközben az északi, északnyugati megyék fölött vastagodhat meg a felhőzet, de számottevő csapadék nem lesz. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Délután 16-23 fokra van kilátás.