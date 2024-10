Erre még időben kell minden kertes ház tulajdonosnak gondolni: egy rakás pénzt bukhatnak rajta

A hideg és a fagy komoly károkat okozhat a talajban, vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben. Tanácsos idejében készülni és megtenni a szükséges óvintézkedéseket, amivel elkerülhetjük a pénztárcánkat sújtó, esetleges plusz kiadásokat. A hatályos jogszabályok szerint a fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit, és a szétfagyott, nem javítható vízmérőt a felhasználóknak kell megfizetnie, ugyanis a törvény szerint kötelesek a vízmérő fagy elleni, megfelelő védelméről gondoskodni.

Hamarosan érkezik a hűvösebb, téli idő, főleg éjszakánként, emiatt pedig már most érdemes megtenni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítését.

Mit is jelent ez a mindennapokban?

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése – és mihamarabbi észlelése - végett.

A télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelemmel kell lenni, amelyek kevésbé védett helyen (pincében, falon kívül) vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni.

A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak.

Amikor az idő – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben forog a vízmérő csillagkereke akkor is ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – ezekben az esetekben valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell. A vízdíjszámlán szereplő víziközmű szolgáltató hibabejelentő számát kell tárcsázni és érdeklődni a további feladatokra vonatkozóan.

Fontos még felhívni a figyelmet arra, hogy minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat.

Érdemes tehát mindenkinek odafigyelni a vízmérőkre, hiszen azok rendeltetésszerű működtetése mindenkinek közös érdeke.

A legfontosabb kérdés:

mit spórolunk azzal, ha védjük vízmérőnket a hideg és a fagy ellen? Nézzük!

Az elfolyt víz árát.

Az új vízmérő árát (mely kiszállással és beszereléssel együtt, 20 mm átfolyási átmérőig 16 878 Ft).

Üzembe helyezés díja: munkaidőben: 18 857 Ft, 15 óra után: 22 612 Ft, szombaton: 23 506 Ft.

A számlázásba vételt és üzembe helyezést díj ellenében végzik. Ennek regisztrációs díja 4 237 Ft.

A vízmérő hitelesítésének költségét.

A vezeték elfagyása esetén a felújítást.

Időt, bosszúságot.

Mire érdemes mindenképp figyelni?

Annak jelei, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő a következők:

A lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból. Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot. A mérőlapon szilánkokra tört az üveg. Eldeformálódott a számláló szerkezet.

Következő fontos kérdés: mit tehetünk, hogy elkerüljük a hideg okozta jelentős károkat és vízveszteségeket?

Győződjünk meg arról, jól záródik – e vízmérő akna fedele!

Az aknák sérült fedőlapját cseréljük ki, ha hiányzik, azt pótoljuk.

Az aknát és a vízmérőt szigeteljük nikecellel, vagy más szigetelőanyaggal.

A tél folyamán többször ellenőrizzük nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól le van zárva.

A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizzük a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsuk azt zárva!

A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsük, az ott lévő aknát is szigeteljük.

Figyeljünk arra, hogy a vízmérőben a víztelenítést követően is maradhat víz, ezért a vízmérőakna szigetelését mindenképp meg kell oldani.

Hogyan zajlik a téliesítés?

Itt egy kis videó arról, hogyan tudjuk megóvni vízmérőinket. Ehhez szakemberek adnak segítséget:

Címlapkép: Getty Images