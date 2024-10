Vegyes képet mutat az időjárás: mutatjuk, mire számíthatunk a jövőhéten

HelloVidék 2024.10.13. 11:01 Megosztom

Nyugat felől előbb magasszintű felhőzet érkezik, majd hajnaltól vastagabb felhősávok is az ország fölé sodródnak. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a kezdetben derült északkeleti, északi tájakon ennél hidegebb is lehet, a fagyzugos északi völgyekben akár fagypont köré is hűlhet a levegő - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében.

Mint írják, váltakozó vastagságú fátyolfelhők szűrik a napsütést, északon vastagabb is lehet a felhőzet. Csapadéknak kicsi az esélye. A délnyugati szél többfelé megélénkül, majd délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és átmenetileg nagy területen megerősödik a légmozgás. A csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Mire számíthatunk a jövőhét elején? Hétfőn a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható, majd a délutáni, esti óráktól északnyugat felől vastagszik a felhőzet. Csapadék napközben még nem valószínű, a késő délutáni, esti óráktól helyenként már előfordul eső, zápor. Az északnyugati, később a délnyugati, déli szél időnként megélénkül. Hajnalban 2, 12, délután 13, 19 fok valószínű. Kedden reggelre általában vékonyodik, szakadozik a felhőzet, nappal változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. Főleg ott helyenként előfordulhat eső, zápor. A délnyugati, majd az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül. Hajnalban 3, 12, délután 14, 22 fokra számíthatunk, délnyugaton lesz a melegebb, északkeleten a hidegebb idő. Szerdán nagyobbrészt gyengén felhős lesz az ég. Csapadék nem valószínű. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. Többfelé megélénkül az északkeleti, keleti, majd a Dunántúlon a délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet 1, 9, a maximum 13, 18 fok között várható. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!