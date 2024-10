Borsos ára lesz a tűzifatárolásnak idén? Bukhatod a drága faárut, ha erre nem figyelsz

A magyar emberek körében és a háztartások nagy részében mindig a fa az egyik legkedveltebb fűtőanyag. Szakemberek szerint ez annak köszönhető, hogy a tűzifával tudjuk a legnagyobb hőenergiát előállítani, méghozzá a legkedvezőbb áron. Ehhez azonban nem mindegy, milyen fát választunk. Cikkünkben most annak jártunk utána, milyen fával érdemes fűteni, illetve hogyan kell azt tárolni.

Tűzifa esetében is igaz, hogy akkor járunk a legjobban, ha helyi termelőtől (erdőgazdálkodók) vagy helyben működő kereskedőtől vásárolunk, hiszen kisebb lesz a szállítási költség (ami a környezet mellett a pénztárcánknak is kíméli) és probléma esetében később is könnyen megtalálható a kereskedő. A Tűzifát okosan telephely keresőfelületén (ami a weboldal alapbeállítása) megadhatjuk a lakhelyünket, valamint azt, hogy hány kilométeres körzetben keressük az erdőgazdálkodók, kereskedők telephelyeit. Az eredményeket listázza a felület, de megjeleníthetjük térképen is.

Ha már tudjuk, milyen tűzifát szeretnénk vásárolni, akkor a fatermék kereső funkciót érdemes használni, ahol a tűzifa feldolgozottságára, kiszerelésére (például sarangolt vagy ömlesztett konyhakész) kereshetünk rá.

Milyen fával érdemes fűteni? A különböző fafajcsoportok (keménylombos, lágylombos, fenyő) fűtőértéke és ára jelentősen eltér egymástól. A lágylombos és fenyő fafajok mindig olcsóbbak, hiszen fűtőértékük is alacsonyabb. Ellenben nagyobb tároló helyre van szükség és többször kell a tűzre is rakni, ha ezekkel fűtünk. Fafajcsoporton belül a választás már inkább ízlés dolga, bár vannak kisebb különbségek. A bükknek vékony a kérge, kevés a hamuja, ha viszont nem teljesen száraz, könnyen gombásodik és befülled a tárolás ideje alatt. A tölgynek jó az illata, a csernek szép a lángja, magas a fűtőértéke, akárcsak a gyertyánnak, amit viszont nehezebb hasítani. Egyes fafajok fűtési tulajdonságairól a Nébih EUTR vásárlói információs oldalán elérhető Tűzifát csak okosan kiadványában további részletes adatok olvashatóak.



Emellett a szakemberek azt tanácsolják, hogy érdemes előre gondolkodni és már tavasszal beszerezni a téli tüzelőt. A frissen kivágott fa víztartalma ugyanis meglehetősen magas, ezért érdemes úgy megvásárolni az őszi, vagy inkább a következő évi tüzelőt, hogy a fának legyen ideje kiszáradni. A fának ugyanis sokkal magasabb szárazon a fűtőértéke, hiszen a nedves tüzelőnél az energia jó része a víz elpárologtatására fordítódik. Így a költségek akár 30%-át is meg lehet spórolni!

Ezután jöhetnek a tárolási praktikák

Tűzifát tároljuk a lakóépülettől távol: A fatuskókat soha nem szabad a ház vagy más épületek mellett vagy közelében tárolni, mert a kártevők könnyen átfúrhatják magukat a lakásba is. Így tehát, ha a fát közvetlenül a ház közelébe helyezzük el, azzal egyenesen beinvitáljuk a rágcsálókat, rovarokat az otthonunkba. Érdemes ezért legalább 4-5 méter távolságot tartani a farakás és az épületek között.

Érdemes alátéteket kihelyezni: Ahogy már fentebb említettük, a farakásokat nem érdemes közvetlenül a földre halmozni. Betontömbök, téglák tökéletesen használhatók arra a célra, hogy megakadályozzuk, hogy a fa közvetlenül érintkezzen a talajjal. Azzal, hogy a fa nem érintkezik a földdel, nem csak a kártevők nem fognak hozzáférni, de lesz elegendő tér a szellőzéshez is, így nem fog nedvesedni, rohadásnak indulni a fa.

Kerüljük az élő fákat: Ne halmozzuk fel a rakást élő fák közelében vagy alatt, mert az azon élő rovarok, kártevők, bogarak, befészkelhetnek a tüzelőbe is.

Alapvető szabály, hogy óvjuk a fát a közvetlen csapadéktól, nedvességtől!

A tároló legyen fedett. Bár nyáron még elfogadható, ha nem fedett, de ősztől már pakoljuk el száraz helyre. A fatárolóban a megfelelő szellőzés kulcsfontosságú. A szabadon járó levegő segíti a fa megfelelő száradását. A teljesen zárt hely nem ideális a tűzifának, mert nem lesz elegendő levegő a száradáshoz. Inkább kiugró vagy féltető alatt tároljuk.

A tűzifát “konyhakész” állapotban, felhasogatva rajuk el. Kérgezzük le! Ha a tűzifát méterben, kérgestül hagyjuk, sokkal lassabban szárad, hiszen a kéreg nem engedi át a nedvességet. A farakás mögött hagyjunk egy 5-10 cm-es levegőrést, ezzel a levegő itt is át tudja járni, egyenletesen szárad, és nem korhad el.

Soha ne tárolj tűzifát a házban, kazánházban: A tűzifát nem szabad tárolni sem lakásban, sem alagsorban, de még a garázsban sem. Ezek a rakások vonzó menedékek lehetnek a rágcsálók, bogarak számára, így a darabok között megbújva senki nem szeretne velük szembetalálkozni. Éppen emiatt, a tökéletes tárolás erre a kert.

Folyamatos ellenőrzés: Érdemes a rakást átrendezni, folyamatosan újrapakolni, ezzel nem csak átfésüljük a terepet és ellenőrizhetjük, hogy jelen vannak-e kártevők, de mindig forgatva könnyebben szárad a nedves fa. Hiszen midig másik darab kerül felülre, más oldalával pakoljuk be újra a rakásba.

Megéri beruházni drága tárolóra?

A tűzifa kültéri tárolásánál fontos, hogy óvjuk a fát a nedvességtől. Erre egy fedett terasz is alkalmas, de készíthetünk fedett tárolót is. Ha viszont nem bajlódnánk tároló készítéssel és a teraszunkat se zsúfolnánk tele, akkor vásárolhatunk is erre készült tárolókat, amit a kert vagy udvar bármelyik pontján elhelyezhetünk.

Lássuk, milyen áron és hol vehetünk tűzifatárolókat:

Címlapkép: Getty Images