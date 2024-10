Itt kell keresni az akciókat: mutatjuk, mennyibe kerülhet idén a halottak napi virág

Közeledik a halottak napja, így már most érdemes szétnézi a virágboltok mellett az áruházakban is, hogy hol vehetjük meg legjobb áron az ünnepi virágot. Bár még mindig a nagyvirágúakból fogy a legtöbb, a közepes-nagy (12-14 centiméter átmérőjű) virágú krizantémból is egyre többet vesznek. Emellett a csokros – amely egész évben kelendő – és a cserepes fajták is választhatók. Milyen áron vehetjük meg őket a nagyobb áruházakban? Ennek jártunk most utána.

Nagy reményekkel várták a tavasszal virágzó növények értékesítési időszakának kezdetét a hazai díszkertészek. Bár az elmúlt évek átlagához képest az idén valamivel kevesebb palántával készülnek a szezonra, az ágazati szereplőinek reményei szerint a piacra kerülő valamennyi egynyári, kétnyári és évelő növény gazdára talál majd az idén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének közös piaci körképe szerint muskátliból mintegy 8-10 millió, más virágzó dísznövényből pedig mintegy 22-25 millió palánta kerülhetett a piacra ebben az évben. A díszkertészek várakozásai szerint a múlt évi rekordforgalom után az idén is élénk lesz a kereslet a hazai termesztésű egynyári, kétnyári és évelő dísznövények iránt. A legnépszerűbb virágzó dísznövény továbbra is a muskátli, amelynek számtalan típusával találkozhatunk a kertészetekben. A muskátlik mellett a begónia, a petúnia különböző típusai, a bakopa, a vasfű és a dáliák a legkeresettebbek a hazai piacon. Emellett sok más egynyári, kétnyári és évelő dísznövényfajjal várják a vásárlókat a kertészetek. Az elmúlt években egyre terjedőben vannak a fűszernövények és a cserépben balkonon nevelhető zöldégnövények is. A termelői árakban minimális emelkedés várható az idén. A tavalyi inflációs és az input anyagok drágulása csupán csekély mértékben jelenik meg az árakban, a termelők ugyanis attól tartanak, hogy a magasabb árak elriaszthatják a vásárlókat. Milyen virágot vásárolnak a magyarok halottak napjára? Bár még mindig a nagyvirágúakból (Palisade, Creamis stb.) fogy a legtöbb, a közepes-nagy (12-14 centiméter átmérőjű) virágú krizantémból is egyre többet vesznek. Emellett a csokros – amely egész évben kelendő – és a cserepes fajták is választhatók. Régebben a fehér színű volt a „divat”, majd az elmúlt években megjelentek a zöldek és a kétszínűek (piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín stb.). Manapság pedig már akár háromszínű vagy szórt színvilágú virágok is vannak a piacon, illetve alakjukat tekintve egyre jobban elterjednek a pompon (teniszlabda) alakú virágúak. A termesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző, kiemelhető jelentős termőterületként Dabas, Lajosmizse, Kecskemét, Nyíregyháza és Szeged környéke. Az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával. 2023-ban az előző évhez képest 15-18 százalékkal kevesebb növényt ültettek ki a kertészetek. Ebben közrejátszott a – 2022 év végi – szaporítóanyag-beszerzéskori magas euróárfolyam, valamint a háborús, szankciós infláció, inputár-emelkedés, bizonytalanság is. Emellett elmondható, hogy kiöregedőben van a szakma, a termesztők mintegy tizede idén felhagyott a termeléssel, ezen tényezőkre is tekintettel. Általánosságban elmondható, hogy a krizantémtermesztés önköltsége magas, amit a termelői árakban nehéz érvényesíteni, többen például zöldségtermesztésre váltottak a virágtermesztésről. Tekintve a krizantém erősen szezonális jellegét, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést és feszes időzítést igényel, főképp az áru halottak napjára időzítése. A vágott virágot például több napos pulton tartásra felkészítve kell átadni a boltosoknak. A krizantém a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet kedveli. Bár idén nem volt drasztikus aszály, az elégtelen növényvédelem károkat okozhatott, valamint esetenként árnyékolást, hűtést, párásítást kellett alkalmazni. Szabadtéren történtek növénykiégések is, illetve a fóliás növényeket helyenként atka támadta meg, ami miatt markánsabb, költségesebb növényvédelemre volt szükség. Hogyan őrizzük meg a virágok frissességét? A vásárlóknak a szakemberek javasolják, hogy a virág megvétele után érdemes fertőtleníteni a tárolóedényt, vödröt, így azt követően akár több hétig eláll a szálas virág is. Valamint javasolt a virágárusoknál kapható virágtartósító szer használata. Mit mutat az áruházi kínálat? Az áruházak most is széles kínálattal várják a vásárlókat, legyen szó szálas vagy cserepes krizantémokról. Hogy pontosan mire számíthatunk? Lássuk! A Lidl akciós újságja szerint az áruházban a bokros krizantém 2799 Ft, a krizantém tál 1999 Ft, a cserepes krizantém 699 Ft, a gömbfejű krizantém pedig 1299 Ft.

Az ALDI újságja szerint a cserepes krizantém 1699-2699 Ft, a kis méretű 1199 Ft, a három labdás pedig 999 Ft.

Az Auchan akciós kínálatában a kis cserepes krizantém 990 Ft, a nagyvirágú krizantém pedig 990 Ft, a krizantém csokor ára 1590 Ft.

A Tesco online kínálatában találunk kis cserepes kirzantémot 499 forintért, közepeset 1899 forintért, gömbfejű krizantémot pedig 999 forintért.