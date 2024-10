Különös dolog úszott a Tiszán: járókelők vették észre a lebegő szerkezetet

2024.10.22. 09:03

Ahogy a szoljon.hu írja, több méter mélyen, a víz alatt végeznek kotrást Tiszaderzsen. A kubikokat érintő munkálatok célja többek között az eredeti állapotok visszaállítása. A munkálatokat a partról is gyakran figyelik a környékbeliek. A járókelők többnyire azt látják, hogy valami furcsa dolog, egy különleges szerkezet úszik a vízen, most is ez történt.