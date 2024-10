Ki ne dobd az elnyílt a krizantémot! Íme, a profik 5 bevált trükkje, amitől újra virágba borul + Videó

Nincs halottak napja és mindenszentek krizantém nélkül, évtizedek óta ez az ősz legnépszerűbb virága. Most érdemes szétnézi a piacokon, hol vehetjük meg legjobb áron az ünnepi virágot. Viszont, ha cserepeset választunk, van egy jó hírünk: ha levirágzott sem kell kidobni, hiszen még sokáig díszítheti a kertünk.

A krizantém, vagy közismertebb nevén krizantémvirág hazánkban különösen népszerű temetői dísz, de egyre többen ültetik ilyen tájban ősszel nemcsak sírkerti dekorációnak, hanem az otthoni virágágyásokba is. Az ok egyszerű: ilyenkor ősszel, a Halottak napja körüli időszakban virágzik. Nem véletlen hát, hogy épp a krizantémok tradicionálisan a gyász és az emlékezés szimbólumai is, ezért gyakran használják őket temetkezési helyeken. Egyébként az őszirózsafélék (Asteraceae) családjába tartozik, 37 fajt számláló, Kelet-Ázsiából származó növény. (Neve görög eredetű, aranyvirágot jelent.)

Lássuk, hol nő az országban krizantém?

Egy átlagos évben a nagyvirágú krizantémokból (Palisade, Creamis stb.) becslések szerint 12-13 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5-2 millió szál talál vásárlóra. Emellett a csokros fajták – amik egész évben keresettek – és a cserepes fajták is választhatók. Míg korábban a fehér színű volt messze a legkedveltebb, manapság már egyre nagyobb igény mutatkozik a zöld és a kétszínű (kevert színű – piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín stb.) iránt.

Országrészenként is eltérő a trend: Nyugat-Magyarországon a pompon típusúak, az Alföldön, a Tiszántúlon a napraforgóra hajazó Eleonóra dívik. Az utóbbi években az előre gyártott kisebb koszorúkra is nőtt az igény, ez az urnás sírhelyek megnövekedett arányának is betudható

– derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből.

A krizantém a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet kedveli, így az idei június-július-augusztusi nagy forróság, tartósan 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet komoly kihívásokat hozott a termesztésben. A kánikulában nagy hő- és fénystressz érte a növényeket, ezért több öntözést, irányított tápanyagutánpótlást, és a növényistressz kezelésére biostimulánsokat is kellett alkalmazni, emellett árnyékolást, hűtést, párásítást. Az időzített virágoztatáshoz 255 Watt körüli fény az ideális, de idén rendszeres volt a 600-700, illetve a rekord 768 Watt volt. Ez extrém terhelést jelentett, a bimbóképződés megállt, majd a szeptemberi ismételt meleg miatt a bimbófejlődés is lelassult. Szabadtéren és a fóliákban is drasztikusan sok növénykiégés történt, továbbá a fóliás növényeket számos rovar támadta, a szokásos rovarnyomás többszöröse ellen kellett védekezni. Ebben az is nehezíti a termelők dolgát, hogy az EU – sokszor indokolatlanul – számos hatékony növényvédő szert tiltott be.

Tekintve a krizantém erősen szezonális jellegét, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést, feszes időzítést igényel, amely idén csúszott a felsorolt tényezők miatt. A vágott virág több napos pulton tartásra felkészítve kell a boltokba kerüljön, de a vásárlóknak érdemes közvetlenül a termelőket is keresni.

Magyarországon a krizantémtermesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző; jelentős termőterület például Dabas, Lajosmizse, Kecskemét és környéke, ahol a fehér változat a jellemző, míg Nyíregyháza és Szeged környékén az ellenálló krémfehér Creamist részesül előnyben. Az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával. A klímaváltozás miatt általánosságban különösen fontos az, hogy a termelők ellenőrzött szaporítóanyagot használjanak, illetve hogy korszerű, környezetkímélő növényvédelmi megoldásokat alkalmazzanak

– közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Így gondozd a cserepes krizantémot, hogy hetekig virágozzon!

A cserepes krizantém gyönyörű dísze lehet nemcsak a temetőkerteknek, de az udvarunknak, a terasznak, sőt még az ablakpárkánynak is, hiszen megfelelő gondozás mellett hosszú hetekig virágzik. Az alábbi tanácsok segítenek, hogy a virágod minél tovább megőrizze szépségét:

1. Nincs szükség átültetésre

Meglepő lehet, de a cserepes krizantémot nem kell átültetni vásárlás után. Az üzletekben kapható krizantémok többsége megfelelő földkeverékben van, és az átültetés stresszt jelentene a növény számára.

2. Csipkedjük le az elnyílt virágokat

Ahhoz, hogy a krizantém sokáig szép maradjon, fontos az elnyílt virágok rendszeres lecsípése. Az elhaló részek nemcsak esztétikailag rontják a növény megjelenését, hanem a többi virág öregedését is gyorsítják. Így a növény energiáját inkább az új virágok hozására fordítja.

3. Csak a földet locsoljuk

A krizantém vízigényes, de fontos, hogy a locsolásnál csak a földet érje a víz. Ha a virágokat öntözzük, azok könnyen megbarnulhatnak. Rendszeresen figyeljük a talaj nedvességtartalmát, és mindig annyit öntözzünk, hogy a föld enyhén nyirkos legyen.

4. Teleltetés: jövőre is virágozhat

A krizantém évelő növény, így a megfelelő téli gondoskodással a következő évben is örülhetünk a virágzásának. Az első fagyok után vágjuk vissza a szárait 5-10 centiméteresre, és takarással – például lombbal, fenyőággal vagy mulccsal – óvjuk a hidegtől. Nagyon hideg helyen, például mínusz 10 fok alatt viszont elpusztul, ezért ideálisabb fagymentes helyre, például pincébe, garázsba vinni télire. Tavasszal újra kikerülhet a szabadba.

5. Szobában rövid ideig tartható

A krizantém a hűvösebb, napos helyeket kedveli, ezért beltérben inkább csak rövid ideig érdemes tartani. Ha szobában szeretnénk gyönyörködni benne, válasszunk napfényes, nem túl meleg helyet, például az ablak közelében. Fontos, hogy hetente kétszer öntözzük, de ne hagyjuk pangó vízben. Lakásban tápoldatozást nem igényel, de az elnyílt virágokat folyamatosan csípjük le. Elvirágzás után mindenképpen helyezzük ki a szabadba, mivel bent hamarosan elpusztulna.

