Letarolja a köd az országot: itt még akár fagy is várható hétvégén

A szombaton érkező hidegfrontig lényeges változás nem várható. Vasárnapra néhány fokot visszaesik a hőmérséklet, ezt követően éjszakánként nagyobb területen lehetnek gyenge fagyok. Jelentős csapadék továbbra sincs a láthatáron - írja a HungaroMet előrejelzése.

Az éjszaka képződött köd tovább zsugorodik, a legtöbb helyen délutánra meg is szűnik. Estétől viszont ismét határozott romlásnak indulnak a látási viszonyok, elsősorban a Dél-Dunántúlon nagyobb területen is. Holnap egy hidegfront hatására megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik az északi szél, emiatt mindenütt kijavulnak a látási viszonyok.

Mi várható a hétvégén?

Szombaton éjjel terjeszkedik, nappal zsugorodik a köd, rétegfelhőzet, ugyanakkor a magasban átvonul a Kárpát-medence felett egy széteső front szakadozott felhőzete. Emellett napos tájak, időszakok is várhatók. Az éjszakai, reggeli órákban néhol szitálás, napközben helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél főleg a Dunántúlon, valamint északkeleten sokfelé megerősödik. A minimum-hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul, a maximum 12 és 17 fok között valószínű.

Vasárnap fátyolfelhős, napos, száraz időre számíthatunk. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, majd mérséklődik, és a Dunántúlon délnyugatira fordul a légáramlás. Hajnalban általában 0, +5, a derült, szélvédett tájakon -1, -5, délután 7 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.

