Gyökeres fordulatra készülhetünk: így alakul a hétvége időjárása

Hétvégén csendes, nyugodt idő jön, több napsütéssel, de párás, ködös, fagyos hajnalokkal, majd hétfőtől jelentősen átalakul Európa, ezzel együtt hazánk időjárása is - írta az Időkép.

Az Időkép előrejelzése szerint pénteken több helyen szakadozhat fel a felhőzet, és bújhat elő rövidebb-hosszabb időszakokra a nap, de lesznek tartósan felhős, borongós területek is. Helyenként gyenge eső, szitálás, hajnalban a fagyos tájakon ónos szitálás, hószállingózás is kialakulhat. A Dunántúlon és a középső tájakon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. Reggel -4 és +4 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután a naposabb országrészeken 7-10, a borongósabb tájakon 1-6 fokot mérhetünk.

Szombat reggelre sokfelé képződik pára, köd, északnyugaton maradhat tisztább a levegő. Napközben a Dunántúlon találkozhatunk naposabb időszakokkal, máshol borongós, szürke, helyenként párás időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, kezdetben ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. Nyugaton, északnyugaton élénk lesz a délies szél. Hajnalban többfelé fagyni fog. Napközben a naposabb tájakon 5-10, a borongós, párás országrészekben 1-4 fokra van kilátás.

A vasárnap is sokfelé indul párásan, ködösen, és a borongós, szürke, párás idő napközben többfelé megmaradhat. Helyenként szitálás, kezdetben ónos szitálás és hószállingózás is előfordulhat. Napos időszakokra a déli, délkeleti tájakon számíthatunk. Általában gyenge, mérsékelt marad a délies szél. Reggelre a legtöbb helyen fagypont alá csökken a hőmérséklet. Délután a naposabb tájakon 8-10, a szürke, nyirkos helyeken pedig csak 1-5 fokot mutathatnak a hőmérők.

Hétfőn és kedden is sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki a nap. Továbbra is találkozhatunk tartosan párás, ködös tájakkal. Hétfőn csak néhol fordulhat elő szitálás, kedden viszont már több tájegységünkön kialakulhat kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a légmozgás. Délutánonként többfelé 6-12 fokra van kilátás, de a napközben is párás, nyirkos tájakon 5 fok alatt maradhatnak a maximumok.

