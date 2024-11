Kiváló immunerősítő, mégis kevesen ismerik: mutatjuk, miért fogyaszd ezt a különleges gyümölcsöt

A világ legegészségesebb gyümölcsei között tartjuk számon a datolyaszilvát, ami az őszi szezon egyik legfinomabb terménye. De miért érdemes fogyasztani és mennyibe kerül? Most kiderül!

A japán datolyaszilva (más néven kakiszilva) Délkelet-Ázsiából származik, ahol a szubtrópusi és szubmediterrán éghajlatú területeken ősidők óta termesztik, mint kultúrnövényt. Az ébenfafélék családjába tartozó datolyaszilva őshonos Japánban, Kínában, Koreában és Mianmarban, emellett a Himalája térségének is jellegzetes növénye. Ma már világszerte számos országban termesztik, ugyanis bármilyen trópusi hegyvidéken jól érzi magát, 1000 méter magasság fölött. Mérsékelt éghajlaton is nevelhető, a magyarok közül is sokan tartják egészséges és ízletes gyümölcseiért.

Miért érdemes fogyasztani?

A datolyaszilva csersavat, almasavat és citromsavat tartalmaz, gyümölcs- és szőlőcukor-tartalma 17-25% között mozog, kalóriatartalma alacsony. Magas az A-, B1-, B2-, C-, E-, és P-vitamin tartalma, emellett gazdag magnéziumban, káliumban, vasban, jódban, rézben, mangánban és foszforban is; pektintartalma és rosttartalma magas, éppen ezért mind Ázsiában, mind Magyarországon gyógynövényként is számon tartjuk.

A datolyaszilva jótékony hatásai közé tartozik, hogy gyakori fogyasztásával megelőzhetjük a vérszegénységet, mérsékli a magas vérnyomást, pozitívan hat a pajzsmirigy működésére és használható fogínysorvadás ellen, illetve ismert az érösszehúzó, vérzéscsillapító tulajdonsága is (a datolyaszilva aranyér ellen is alkalmazható) – sokan a datolyaszilva fa levelét is hasznosítják gyógyhatása érdekében. Fogyasztása segít immun- és emésztőrendszerünk normál működésének fenntartásában, illetve szigorúbb fogyókúrása esetén is nyugodtan ehetjük, akár nagyobb mennyiségben.

A datolyaszilva gyümölcsök külleme változatos, de általában lapított/nyújtott gömb formájúak, színük az élénksárga, a narancs és a piros árnyalataiban játszik. A szilvák nagyok, egy datolyaszilva súlya akár fél kilogramm is lehet, a tetején levelek találhatóak. Fogyasztáskor érdemes megpucolni: ha kettévágjuk, a belseje homogén, élénksárga gyümölcshúsa van, legtöbbször nincsenek nagyobb, eltávolítandó magjai, amelyek rontanák az étkezés élményét. Az íze édes, nem savanykás, leginkább a mangó és a barack lágy keverékére emlékeztet.

Mennyibe kerül a datolyaszilva?

Hogy mennyiért vehetjük meg a szezon slágergyümölcsét? Megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát:

Tesco online kínálatában 299 Ft/db.

A Lidl kínálatában 399 Ft/db.

Az Aldiban pedig 919 Ft/ csomag áron kapható.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)