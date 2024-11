Sok helyen várható köd és zimankó: nézzük, milyen időre számíthatunk a következő napokban

A HungaroMet előrejelzése szerint, ma délelőtt többnyire erősen felhős lesz az ég, de a déli területeken akár hosszabb időre is csökkenhet a felhőzet. Elsősorban az északkeleti határszélen lehet kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék. A délutáni órákban északnyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, estére sokfelé kiderül az ég, és ködfoltok képződnek. A déli szelet az ország délnyugati kétharmadán többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet az északi, északkeleti harmadban -1 és +4, másutt 5 és 13 fok között valószínű. Késő estére -4, +7 fok közé hűl le a levegő.

Este kiderül az ég, de késő estig a Tiszántúlon még lehetnek erősen felhős területek. Főként északkeleten zúzmarás köd is képződhet. A déli, délnyugati szél a déli területeken megélénkül, a Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +6 fok között várható, de a szélárnyékos, hóval borított északkeleti tájakon -9, -5 fok is lehet.

Hétfőn többnyire gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, de a szélvédett tájakon borult, párás, ködös helyek is lehetnek, főleg a középső és az északkeleti országrészben. Számottevő csapadék nem várható. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, nyugaton megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +6 fok között alakul, de a hóval borított tájakon ennél jóval hidegebb lehet. A csúcsérték többnyire 6 és 14 fok között valószínű, de a havas, borult északkeleti körzetekben fagypont közelében maradhat.

Kedden nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de tartósan borult, párás körzetek is előfordulhatnak. Helyenként számítani lehet esőre, záporra. A déli, délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet -8 és +6, a maximum 2 és 14 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb idő

Címlapkép: Getty Images

