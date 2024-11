Különleges jelenségeket figyelhetünk meg: ekkor érdemes az eget kémlelni

Itt a novemberi telihold, láthatjuk az alkonyi Merkúrt és a Vénuszt, együttállásokat is megfigyelhetünk, az őszi üstököst viszont már csak fotózni lehet és úgy is halvány - olvasható a National Geographic oldalán.

Telihold 15-én

A holdkeltét ezen a napon nem nagyon tudjuk megfigyelni, mivel több mint fél órával napnyugta előtt lesz, így inkább a 16-i alkonyon érdemesebb rászánni az időt – ekkor csak 3 perccel előzi meg a felkelő Hold a lenyugvó Napot. Az adatok tehát 16-án alkonyatra vonatkoznak. A keleti határainknál a holdkelte ideje 15:50, Budapesten 16:03, nyugaton 16:14 lesz. A teliholdas éjszakán a Hold magasra emelkedik majd.

A teliholdtól mintegy 5 fokra lesz a Fiastyúk, de az erős holdfényben nem sok fog látszani a halmaz csillagaiból, így leginkább csak dokumentumértéke lehet, ha lefotózzuk a laza együttállást. Akkor lehet izgalmasabb a látvány, ha vékony felhőzetnek köszönhetően színes holdkoszorú jelensége is kialakul.

Ez a jelenség a téli félévben kissé gyakoribb, az erre az időszakra jellemző felhőzet miatt, sőt, egyes esetekben a köd is létrehozhatja. Ha ilyesmit látunk a fotónkon, mindig ellenőrizzük, hogy szabad szemmel is látható-e, mivel ha a fényképezőgép lencséjére lecsapódik a pára, az is kissé hasonló látványt eredményezhet – ám csak a fotón.

Nézzük meg az alkonyi Merkúrt!

A legbelső bolygót a hónap közepén napnyugta után, a délnyugati horizonton keressük, ezért olyan észlelőhelyszínt érdemes választani a megfigyeléséhez, ahonnan akadálytalanul láthatunk a látóhatárra, és persze nem árt, ha teljesen derült is az ég. A Merkúr nagyon alacsonyan jár, de tiszta időben a fényességének köszönhetően ennek ellenére is megláthatjuk, napnyugta után fél órával 3 fokos magasságban. Nagyjából november 20-ig van reális esély a megpillantására.

Ha már alkonyi ég, akkor a Vénuszt se hagyjuk ki!

A Vénusz az alkonyi ég rendkívül fényes pontja, amit nem lehet nem észrevenni. Ez az az időszak, amikor a csillagos éghez konyító embereket sorra kérdezik a kevésbé hozzáértő ismerősei, hogy mi az a nagyon fényes csillag alkonyatkor az ég alján.

A helyzetet fokozza az is, hogy a munkából hazafelé tartók 17 óra felé könnyen észre is veszik az égitestet, ami egyébként egyre tovább marad látható a hónap második felében. Bolygószomszédunk még hosszú ideig az alkonyi-kora esti ég éke marad, március elejéig még sötét égen láthatjuk.

Címlapkép: Getty Images