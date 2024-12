Mesés virág lehet, ha figyelünk rá: így gondozd a karácsonyi kaktuszt, hogy ne pusztuljon ki

Bár az utóbbi időszakban sokat vesztett népszerűségéből, a mikulásvirág mellett az adventi időszak egyik legkedveltebb élővirág ajándéka ma is a karácsonyi kaktusz. Most adunk tippeket arra: hogyan bánjunk vele, hogy minél tovább ontsa gyönyörűséges virágait.

Milyen kaktusz az, amelynek nincs is tüskéje?

Ez is egy dél-amerikai növény, a botanikusok Schlumbergera bridgesii-nek hívják, és az ünnepi kaktuszok csoportjához sorolják, amelyhez a hálaadás-kaktusz és a húsvéti kaktusz is tartozik. Brazíliában őshonos, eredeti élőhelyét az esőerdőben találjuk. De miért is nem tüskés, ha már kaktusz? A válasz egyszerű, más éghajlaton él, ezért szövete sokkal puhább, és vízigényesebb a sivatagban élő társainál. A karácsonyi kaktusz fán élő, úgynevezett epifita fajta, hasonlóan, mint az orchideák. Nem a talajban gyökeresedik meg, hanem a fák kérgeinek repedéseiben, ahol összegyűlik a levél és a korhadék, ebben tud megtelepedni.

Nem élősködő – emelte ki a szakember – a fák számukra élőhelyül szolgálnak. Természetes lakhelyén virágzása a karácsonyi időszakra tehető. Éghajlatunkon hűvösebb helyen érdemes tartani, ugyanúgy, mint a mikulásvirág, 15-20 fok környékén érzi jól magát, ezért is, ha karácsonyi kaktuszt vásárolunk, az első és legfontosabb szabály, hogy minél hűvösebb helyen tartsuk, mert annál jobban ki lehet tolni a virágzást:

Viszonylag könnyen tartható, nem kényes növény, ezért is szeretik sokan. Virágoztatni sem nehéz, a legnagyobb titka, hogy igényel túl sok hőt, mert ha melegben tartjuk, akkor a virágzási időszak tényleg le tud rövidülni.

Mire figyeljünk még?

A következő videóban még több infót megtudhatunk arról, hogyan is érdemes gondozni ezt a különleges növényt.

Címlapkép: Getty Images