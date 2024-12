Mi lesz a karácsonyfával az ünnep után? Mutatjuk, hogyan hasznosítsd újra

A hagyomány szerint Vízkeresztkor lebontjuk a kárácsonyfát, persze mindig vannak olyanok, akik sokkal később válnak meg a fától. Hogy mikor pakoljuk el a díszeket, teljesen mindegy, viszont az, hogy mi lesz a fenyővel, már egy egészen fontos téma. Éppen ezért összeszedtünk 5 tanácsot, hogy mihez kezdhetünk a karácsonyfával, ha elmúltak az ünnepek.

Magyarországon évente közel 2 millió karácsonyfát állítunk fel az ünnepi időszakban, becslések szerint 2024 év elején is mintegy 500-600 ezer darab tűlevelű végzi majd az utcákon. Ez a mennyiség 15 ezernél is több lakás egy havi hőellátását tudná biztosítani országszerte. Van, ahol ezt már meglépték, például Pécsen, ahol a városi távhő fűtésére használják a kidobott karácsonyfákat, jellemzően évek óta 40 tonna összegyűjtött fenyőhulladék is keletkezik. Vízkeresztet, január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában egy-másfél hónapig tart. A megunt és lebontott karácsonyfákat a legtöbb vidéki településen összegyűjtik, és gondoskodnak az elszállításukról. De nem mindegy, mi mit kezdünk a pár hete még súlyos tízezrekért vásárolt, kidobásra szánt karácsonyfával, hiszen számunkra is nagy érték lehet!