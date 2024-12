Nem akarod egyedül hagyni szilveszterkor háziállatod? Ide akár magaddal is viheted

Egyre népszerűbbé válik, hogy a gazdik kedvenceikkel együtt vonuljanak el az újévi petárdázások és durrogások elől, mivel sok kutya rosszul reagál a hangos zajokra és fényekre. A nyugodt, petárdamentes helyek keresése nemcsak a kutyák, hanem a gazdik számára is fontos, hiszen így biztosíthatják kedvenceik nyugodt pihenését és saját maguk számára is egy stresszmentes ünnepi időszakot. Felkerestünk szálláshelyeket, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat az igényekről és a kutyabarát vendégek fogadásáról.

A Csi-Ga Kutyabarát Vendégházban egyre növekvő igényt tapasztalnak a szilveszteri időszakban, mivel sok kutya rosszul reagál a hangokra és fényekre ilyenkor, így gazdáik inkább a nyugodt, petárdamentes helyeket keresik. Az év elején már el szokott kelni a szilveszteri időszak, általában január első hetében.

A vendégek elvárásai közé tartozik, hogy vagy teljesen petárda- és tűzijátékmentes helyet találjanak, de ezt nem mindig tartják reálisnak, mivel véleményük szerint nincs sok olyan kutyabarát hely az országban, amely ilyen feltételekkel rendelkezik. Vagy pedig a cél az, hogy a durrogtatás mennyisége minimális legyen. A szilveszteri foglalások esetében az egyetlen eltérő árazás az adott időszakra vonatkozik, és minimum 5 éjszakás foglalás szükséges. Ezt eddig nem kommunikálták a weboldalon (és máshol sem), de mivel azóta is ilyen típusú foglalások érkeznek, nem volt szükség rá.

Tapasztalataik szerint az éjféli durrogás legfeljebb fél óráig szokott tartani, ami elsősorban annak köszönhető, hogy idősebb szomszédaik vannak, és a régió gazdasági helyzete is befolyásolja, hiszen nem feltétlenül erre költik az emberek a pénzüket.

Bár a naptáruk már január óta mutatja, hogy a szilveszteri időszak foglalt, folyamatosan érkeznek foglalási érdeklődések. Az emberek reménykednek, és ilyenkor már nagyon nehéz olyan szállást találni, amely megfelel az említett igényeknek.

A Vadlesen Vendégháznál szeptember vége óta szinte napi rendszerességgel kapnak kérdéseket arról, hogy szabad-e a szilveszter. Bár előfordulnak last minute foglalások, ezek ritkák. Idén már január 6-án befoglalták a szilvesztert, de a 2025-ös is foglalt, és már 2026-ra is volt megkeresés. Az árak minden nap 45 ezer forint/ház/éjszaka, maximum négy fő részére. Kutya felár sincs. Igazi különcök, mert nem emelik az áraikat a hétvégék és ünnepek miatt. Ráadásul délre lehet érkezni, és a távozás napján a vendégek 16 óráig maradhatnak, így nincs melegváltás. A legtöbb vendég ki is használja ezt, szaunáznak, kirándulnak, és 4 óra körül távoznak. Mindenki imádja.

Több hektáros erdei környezetben, zsákutcában találhatók, így kellő távolságban vannak a szilveszteri tűzijátékoktól.

A Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz szállodában már kora ősszel megindul az érdeklődés a szilveszteri foglalások iránt, és az utolsó napokban, karácsony után sokan próbálnak kutyabarát szálláshelyet foglalni. Jelenleg a foglaltsági rendszerük 85%-os telítettséget mutat december 31. és január 1. közötti időszakra. Szállodájuk 90 szobával rendelkezik, melyek közül 10% kutyabarát. Ezen szobák különböző minőségűek és árfekvésűek, de mindegyik olyan adottságokkal rendelkezik, amely lehetővé teszi kutya és gazdi számára is a nyugodt pihenést.

Szállodájuk élvezettel fogadja a vendégekkel érkező négylábú barátokat, és kiemelt figyelmet fordítanak az ő kényelmükre is. Kérésre a személyzet kutyaágyat, párnát, etető- és itatótálat, valamint csemegét biztosít a kiskedvencek számára. A szálloda bistro étterme, a Brix Bistro szintén szívesen látja a házi kedvenceket, így az étkezés ideje alatt sem kell, hogy a kis kedvencük a szobában egyedül várakozzon. Már a szálloda bejáratánál itatótál fogadja a négylábú vendégeket.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kutyákkal kapcsolatos áraik egész évben azonosak, függetlenül attól, hogy kiemelt időszakban érkeznek az állattal. Csak a szilveszteri műsor és gálavacsora, valamint a hétvégi felárak növelik az árakat ebben az időszakban. Mivel minden vendég ugyanazt az árat fizeti, az elvárt szolgáltatások is ugyanolyan színvonalúak, így nincs különbség a kutyával vagy anélkül megszállók között.

Azok a vendégek, akik magukkal hozzák háziállataikat – legyen az kutya, macska vagy más állat –, kevésbé érdeklődnek a szilveszteri programok iránt. Tapasztalataik szerint eddigi vendégeik közül egyetlen egy sem kérdezte meg, hogy lesz-e petárdázás vagy tűzijáték a szálláshelyen, vagy annak környékén. Az állattal érkező vendégeik többsége visszatérő vagy más kutyabarát ajánlására érkezik hozzájuk, így szívesen választják őket, mert tudják, hogy náluk nyugodt pihenés várja őket. A Tófürdőt körülölelő ősfás sétány pedig kiváló lehetőséget ad kutyás sétákra.

Szállodájuk távol esik azoktól a helyektől, ahol esetleg tűzijáték zajlik, a szállodában sem rendeznek ilyen eseményeket. Mindössze 100 méterre találhatók a Hévízi-tótól, Hévíz belvárosában, ahol általában nem tartanak tűzijátékot. Emellett szobáik ablakai teljesen hangszigeteltek, így, ha a kisállatokat a szobában hagyják, azok nem hallják a távolabbi zajokat.

A Csikós Vendégházak Zamárdibannál jelenleg két ház foglalható télen is. Folyamatosan nagy keresletet tapasztalnak a petárda- és tűzijátékmentes kutyás szállások iránt, és idén is több ilyen megkeresést kaptak. Zamárdi azonban nem petárdamentes, és nem tudják, hogy a mellettük vagy mögöttük lévő házakban szilveszterre kik és milyen vendégek érkeznek. Így a szállásaik ezt az igényt nem tudják teljesíteni. Hogy nőtt-e az igény az ilyen szállások iránt, sajnos nem tudják megítélni.

Nagyon változó a szilveszteri időpontokra foglalás, mert előfordul, hogy már szeptemberben kapnak megkeresést, de az időpont közeledtével egyre több érdeklődő jelentkezik. Tavaly üzemeltek először szilveszterkor, jelenleg még egy szállásuk szabad.

A vendégek részéről talán többen szeretnének plusz szolgáltatást, például jakuzzit, dézsát, ellátást. Ezen kívül több egyéjszakás érdeklődő van. Nagy a kereslet a "csakmilegyünkott" jellegű, önálló házakra, 2 főre + kutya, és extrákra (dézsa, erdő közepén stb.). Az ár elvárások azonban köszönőviszonyban sincsenek ezekkel a feltételekkel. Facebook csoportban nagyon nehéz az értékesítés. Szállásközvetítőként jelentős tapasztalatuk van a hatékonysággal kapcsolatban.

A nyári főszezoni árakhoz viszonyítva kb. hasonló vagy 10-20%-kal magasabb áraik vannak szilveszterkor. Jelentős ármódosító tényező náluk a foglalás hossza. Nyáron is a rövid foglalások drágábbak.

A Szépalma Hotel és Ménesbirtok vendégei nagyra értékelik a Bakony erdőség közelségét, mely körül öleli szállodájukat, illetve a békés zöld környezetet. Fontos szempont sokaknál, hogy a kutyájukkal együtt tölthetik náluk a szilveszteri ünnepet. A kutyabarát szállodájuk nyugodt környezetet biztosít, nincs náluk petárdázás, sem tűzijáték, ami sok kutya számára nagyon fontos. A legközelebbi települések is 3-4 km-re találhatóak, így ez a távolság elegendő ahhoz, hogy a falvakból érkező különféle zajok ne zavarják vendégeik nyugalmát.

Eddig még nem tapasztaltak eltérést a hétköznapi és az ünnepi időszakban érkezők elvárásai között. Egész évben arra törekszenek, hogy négylábú barátaikkal érkező vendégeik számára, igényeiket maximálisan figyelembe véve biztosítsák a kikapcsolódást és feltöltődést.

Szilveszteri csomagjuk az évközi ajánlatokhoz képest kiemelt szolgáltatásokat és programokat tartalmaz, így ezeket magasabb áron értékesítik. A kisállat felár azonban ebben az időszakban is változatlan. Törzsvendégeik egy része már az évzáró programokat követően foglal a következő szilveszterre. A többség jellemzően már nyár végén, illetve a kora őszi időszakban érdeklődik az év végi programok és szállások iránt. Last minute foglalásokra nincs lehetőség.

A Mátraházai Üdülőháznál évről évre több megkeresést kapnak a szilveszteri időszakra, mind kisállattal, mind kisállat nélkül érdeklődő vendégeik irányából. Szilveszteri érdeklődések esetében szinte minden megkeresésnél szóba kerül igényként vagy kérdésként az Üdülőház, valamint a település tűzijáték-, petárda- és rendezvénymentes mivolta.

Idén már azon szerencsés helyzetben vannak, hogy büszkén mondhatják, a Mátraházai Üdülőház 8 szobájából 7 egységet olyan visszatérő vendégeik foglalják, akik több éve visszatérnek hozzájuk az év ezen időszakában. Valamint szintén fontosnak tartják megemlíteni, hogy január 1-i távozásukkor valamennyien jelzik igényüket a következő szilveszteri időszak foglalására. Idei évben a fennmaradó 1 szobájukat a fent említett vendégeik ajánlása által értékesítették.

Üdülőházuk véges kapacitása miatt azonban sajnos több ilyen ajánlás általi és egyéb megkeresést kénytelenek visszautasítani. Ez természetesen egyrészt bánattal tölti el őket, mert szeretnének minél több elégedett vendég pihenését szolgálni, másrészt azonban örömmel, mert kedves vendégeik ajánlják az Üdülőházuk szolgáltatásait barátaiknak, ismerőseiknek saját tapasztalataik alapján. Hiszik, hogy az elégedett vendég szavánál nagyobb elismerés a vendéglátásban nem érheti a szolgáltatót

Az év végéhez közeledve, nagyjából a negyedik negyedévben sűrűsödnek a szilveszteri szálláskeresések. Egészen az év utolsó napjáig napi több érdeklődő keresi meg őket. E tekintetben jelentős eltérés nem tapasztalható, inkább a szokásokban. Év közben inkább aktív kikapcsolódást előnyben részesítő vendégeik vannak, akik a kutyust is viszik magukkal túrázni, kirándulni, szinte csak este, éjjel tartózkodnak ott. Ezzel szemben a szilveszteri időszakban inkább jellemző vendégeikre, hogy a nyugalmat, a csendet keresik, az egész napot vagy tartózkodási időt a szálláshelyen töltik.

Üdülőházuk szezonális árképzéssel dolgozik, mely elő-, fő- és utószezoni árkategóriákat jelent. Valamint ünnepi időszakban és hosszú hétvégéken kiemelt időszaki árat alkalmaznak (húsvét, pünkösd, szilveszter, valamint, ha március 15., augusztus 20., október 23., november 1. ünnepek körül több napos hosszú hétvége van). A kisállat elszállásolási feltételeik és díjaik ezen időszakban is változatlanok (1500 Ft/éj/kisállat).

Földrajzilag szerencsés elhelyezkedésben vannak, a Mátra közepén, elég távolságra a többi település zajától. Helyileg nem szokott szilveszteri rendezvény lenni, valamint a környezetükben szintén üdülőházak, szanatóriumok találhatók, melyek vendégei szintén az elvonulás jegyében keresik szállásukat.

Minden évben vannak last minute jellegű megkereséseik december 31-én is, melyek telefonhívások alapján egyrészt last minute döntések, egy kialakult helyzetre (pl.: már napokkal előbb elkezdődik valamelyik nagyvárosban a rendezvény vagy a petárdázás). Másrészt olyan megkeresések, akik már hetek óta keresik szilveszteri szálláshelyüket, azonban sajnos sikertelenül, így utolsó lehetőségként megpróbálják újra végig érdeklődni a szálláshelyeket. Ez utóbbi opciót egyébként ők maguk is szokták javasolni, az érdeklődők telefonos elérhetőségének rendszerükben való rögzítésével, hogy egy esetleges váratlan lemondás esetén (hisz bármikor bármi történhet) értesíteni tudják a lehetőségről.

A zalaszentgróti St.Groth Vendégháznál nem állítanák, hogy nőtt az igény, szerintük évek óta hatalmas a kereslet a tűzijáték/petárda mentes helyekre. Az utóbbi időben annyiban változott ez, hogy már szinte sehol nem lehet ezt garantálni, ahol bármiféle szomszédság van, különösen, ha az vendégházas környezet. A teljesen különálló házak sem nyújtanak teljes menedéket, mert nagyon sok a volt pincészet, ahová bulizni, szilveszterezni járnak.

A vendégek már több mint egy évvel előbb keresni kezdik a vendégházat, különösen, ha több és nagyobb testű kutyát és körbekerített területet is akarnak. A pincészetekből kialakított vendégházak a nagyság és a törvények miatt nincsenek körbekerítve.

Nem tapasztaltak különbséget a hétköznapi és szilveszteri vendégek igényei között. Az idei szilveszteri csapat például "lövésálló" vizslákból áll, nem a csend, hanem a vendégház elhelyezkedése és a magasabb komfortfokozat, korszerű fűtés és a hatalmas kert miatt választották őket. Sok a vadászkutyás vendégük, náluk általában a petárda sem jelent problémát.

A Szilveszter kiemelt időszaknak számít, de nem számolnak felárat a kutyákra, így akár 5 nagytestű kutya is mehet, nem okoz gondot. Így még mindig versenyképesek maradnak. Cserébe a kiemelt időszakok után/előtt náluk vannak ún. "szingli" hetek, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy a teljes házat kapja a vendég, de 20-30%-kal olcsóbban, mintha 2 főre vennék ki (és jóval olcsóbban, mintha 4-7 főre, amennyire a ház kalibrálva van). Nagyon sok a kutyás szingli, akik náluk olcsón és - mivel a vendégház mellett laknak és amúgy is nagyon biztonságos környék - egyedül is teljes biztonságban érezhetik magukat. Sőt, aki kutya nélkül érkezik, de szeretne "kölcsön" kutyát a túrázáshoz, saját, sőt már saját tenyésztésű, idegenekhez és kimondottan a környékbeli túrákhoz szocializált kutyáik közül túrapartnert is választhat magának. Vendégeik - kutyások és nem kutyások - gyakran kérik "kölcsön" fiatal kutyusaikat játszópajtásnak saját kutyájuk, vagy saját maguk számára.

Náluk az egyik szomszéd saját maguk, így ott alapvetően nincs zajongás, a másik szomszéd csendes és mivel külterület, sokkal több nincs is. A város alattuk helyezkedik el, de hallani nem lehet a tűzijátékot sem és a petárdázást végképp nem.

