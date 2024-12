5 egyszerű újévi fogadalom kertészeknek: te melyiket fogadod meg?

A statisztikák szerint rengeteg magyar tesz újévi fogadalmakat. Viszont erről a listáról nem érdemes lehagyni a kertészkedést sem, amikor újévi céljainkat tűzzük ki. Hogy mit érdemes a kertbarátoknak megfogadni? Mit ajánlott minden hobbikertésznek megfontolni? Mutatjuk!

A kertészkedés segíthet elérni néhány olyan célt, amelyek gyakran a fogadalmi listák élén szerepelnek, mint például a lassabb életmód, az egyszerűbb életvitel és a testmozgás. Az indulás megkönnyítése érdekében az alábbiakban felsorolunk öt célt, amelyeket érdemes felvenni az újévi fogadalmak listájára a Treehugger cikke szerint.

1. Ha nem vagy kertész, válj azzá

Nem is kell, hogy udvarod legyen. A társasházak és lakások lakói mindig meglepődnek, ha megtudják, mennyi virágot, fűszernövényt és apró zöldséget tudnak cserépben termeszteni beltéren is. A kezdő kertészek is ledöbbennek, amikor megismerik a kertészkedés számos egyéb előnyét. Mint minden testmozgás, a kertészkedés is kalóriát éget el, miközben segít a stressz leküzdésében. Türelemre is megtanít – elvégre nem siethetjük az anyatermészetet.

2. Csökkentsd a pázsit területét

A pázsit magas karbantartást igényel. Ha a fű egy részét cserjékre, évelő növényekre vagy akár zöldségekre cseréljük, kevesebb időt töltünk a fűnyíró mögött, és kevesebb pénzt fogunk költeni trágyázásra, aszályok idején öntözésre, tavasszal vagy ősszel pedig az újravetésre.

3. Adj hozzá őshonos növényeket a kerthez

Ez igazán leegyszerűsíti az életünket. Az őshonos növények sokkal könnyebben alkalmazkodnak a stresszes időjárási időszakokhoz, például a szárazsághoz vagy a csípős téli hidegekhez, mint a hibridek és a nem őshonos növények, amelyek gyakran előfordulnak faiskolákban.

4. Indíts el egy komposztládát

Itt ismét nincs szükség udvarra vagy nagy helyre a kerti komposzt elkészítéséhez. Kisméretű komposztálók, amelyek nem nagyobbak egy teraszos grillnél, beszerezhetők a kertészeti központokban vagy online. A konyhai maradékot, leveleket vagy a kerti hulladékok egyes részét az ügyes kertészek „fekete arannyá” teszik – tápanyagban gazdag földdé alakítják a cserepek vagy a földbe vetett növények számára.

5. Adj hozzá egy új fenntartható módszert kertészeti rutinodhoz

Ha harmóniában dolgozunk a természettel ahelyett, hogy harcolnánk ellene, az javítja a talaj egészségét, növeli a kert gazdagságát, és minimalizálja a környezetre gyakorolt ​​negatív hatásokat – és csökkenti a stresszt is! Számos fenntartható gyakorlat létezik, amellyel növelheti kertészeti élvezetét. Az egyik példa a műtrágyák elhagyásának megoldása. Egy másik megoldás egy vagy több esőhordó felszerelése a tetőről lefolyó eső rögzítésére. Használhatsz olyan csepegtető- vagy áztatótömlőt is, amely közvetlenül a növény gyökérzónájába juttatja a vizet.

Címlapkép: Getty Images