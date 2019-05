Fontos határidő közeledik: több mint 30 ezer családot érint

A Nemzeti Eszközkezelő programban résztvevők rendkívül kedvező feltételek mellett visszavásárolják ingatlanukat. Az intézkedés 32 500 családot, több mint 150 ezer embert érint. Ők azok, akik a NET programnak köszönhetően úgy menekültek meg többmilliós hiteltartozásuktól, hogy továbbra is az otthonukban maradhattak. Az állam ugyanis az Otthonvédelmi Akcióterv részeként, 2011-ben elindított NET program keretében megvásárolta az akkori hiteladósok, köztük számos gyermekes család ingatlanát és évek óta biztosítja számukra a bérlés lehetőségét.

A NET Zrt. 2019. február 20-tól március 31-ig küldte ki a tájékoztató leveleket az érintett ügyfeleknek, akiknek a kézhezvételtől számított 60 napon belül kellett, illetve kell nyilatkozniuk arról, hogy egyösszegben vagy részletfizetéssel vásárolják vissza lakásukat, esetleg továbbra is bérlők maradnak. Az utolsó nyilatkozatok beérkezése legkésőbb május végéig várható.

A mai napig időarányosan közel 20 ezer ügyfél, azaz az érintettek 65 %-a küldte vissza a nyilatkozatot. Ezek alapján a kedvező visszavásárlás lehetőségével az érintettek 90%-a kíván élni. Kijelenthető, hogy a részletfizetés a legkedveltebb konstrukció (71%), de jelentősnek tekinthető (19%) az egyösszegű visszavásárlásra vonatkozó nyilatkozatok száma is.

A NET Zrt. a továbbiakban is folyamatosan fogadja a nyilatkozatokat és az ügyfélszolgálati pontokon szükség esetén segítséget nyújt az érdeklődők számára. Továbbra is nagyon fontos, hogy az érintettek - bármelyik lehetőséget is választják - mindenképpen nyilatkozzanak a tájékoztató átvételét követő 60 napon belül.