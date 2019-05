Elúszhat a magyar énekesnő otthona: "Reszketek! Menekítem az értékeimet"

Marcellina mindent, amit csak tud, kimenekít Duna-parti otthonából. Az énekesnő félti ingóságait; már kipakolta garázsát, és házának alsó szintjét is, mivel a kertjébe már betört a Duna. Amennyiben a vízszint tovább emelkedik, a víz akár otthonában is kárt tehet.

Menekítem az értékeimet, mindent, ami mozdítható. Mindent ki kellett pakolnom a garázsból és a ház alsó szintjéről is. Napokon keresztül csak cipekedtem, még a hátam is megsajdult!

– mondta Marcellina, akit legutóbb a TV2 Nagy Duett című műsorában láthatott az ország.

De nem panaszkodom, szerencsére volt segítségem a vészhelyzetben. Most is összefogtunk a szomszédokkal, hogy gyorsabban haladjunk. Legutóbb, 2013-ban a nagy árvíz idején nemcsak a garázsomat lepte el teljesen a víz, hanem a laktérbe is behatolt. Az alsó szint azért van csempével kiépítve, hogy kevesebb legyen a kár és egyszerűbb legyen az árvíz levonulása utáni helyreállítás. De most gyorsan cselekedtem, hogy semmim se ázzon el.

– magyarázta az énekesnő.

Bár most azt mondják, stagnál a vízállás, a hétvégére újabb löketet ígérnek. Reszketek! Bár már mindent kirámoltam, nem szeretném újra átélni, hogy elöntse a víz az otthonomat. Nemcsak a kár, hanem ez az egész helyzet megviseli az embert lelkileg. Nem tudod, hol áll meg és nem tudod befolyásolni sem.

– tette hozzá Marcellina.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd