Ezek a fák lakásban is vígan elélnek: mutatjuk, melyiket válaszd

A legtöbb nappaliban található néhány növény, még azok körében is, akik nem egy kiköpött kertészek. A legtöbb szakértő szerint az életünk minőségére is jó hatással van, ha becsempészünk lakóterünkbe egy-két növényt, hiszen nagyon jól megtisztítják a különböző toxinoktól a levegőt.

Az utóbbi időben egyre trendibb lett az egyszerű, de látványos növények tartása, a különböző közösségi felületeken egyre több fotón találkozhatunk bizonyos fajtákkal, mint például a könnyezőpálma, pozsgások, kaktuszok, anyósnyelv, zöldike, futóka, vitorlavirág, filodendron vagy a zamioculcas.

A most következő növények szintén egyszerűen tarthatók és gondozásuk sem megterhelő, viszont különlegességük az, hogy könnyen fává cseperedhetnek. Elsőre furcsa lehet a gondolat, hogy facsemetét neveljünk a lakásunkban, viszont nem is gondolnánk, hogy mennyi fajtával találkoztunk már a hétköznapokban ismerősöknél, üzletekben vagy akár irodákban is! Adunk pár tippet, hogy lehet a legegyszerűbben ápolni őket annak érdekében, hogy méretes fa növekednek belőlük.

Lantlevelű fikusz

Ez az a növény, amit a legtöbb lakberendezési oldalon biztosan megtalálsz, hiszen nem csak nagyra és látványosra nő meg, de hatalmas levelekkel is rendelkezik. Csodás kiegészítője lehet a lakásodna, amire biztosan nagyon sokan felfigyelnek majd.



Érdekesség, hogy a fikuszok az eperfélék családjába tartoznak - sőt, a közönséges füge is ebbe a családba tartozik. Ha ezt a növényt válasszuk, helyezzük egy nagy térbe, hiszen szüksége lesz rá, ha növekedni kezd. Gondozása nem igényel nagy szakértelmet, csupán a szélsőséges körülményeket nem bírja. Ezalatt a túl sok locsolást, hideg és huzatos környezetet értjük, de nem nagyon kedveli a tűző napot és a száraz levegőt sem. Rendkívül ügyesen küldi a jeleket, ha nem érzi jól magát, ha túl huzatos a hely számára vagy sok vizet kapott, azonnal ledobja a leveleit. Nem igényel túlzott locsolást, de a nyáron legalább háromnaponta öntözzük meg. Szereti, ha a leveleit permetezik, így ezt is iktassuk be az ápolási szokásainkba.

Kislevelű fikusz

A laza lombozatú, apró levelű fikusz könnyen a lakás ék elehet. Több mint egy méteresre tud megnőni, szereti az ablakközeli helyet. Sokszor az ablak elé, nagyobb cserepekben nevelgetik. A fiatal példányok és a friss hajtások legtöbbször világos zöld színűek, de ahogy idősödik a virág, egyre sötétebb és hullámosabb lesz a levele. Nem kedveli a hőséget, sem a túl hideget sem, a legideálisabb számára a húsz fok körüli hőmérséklet. Nem igényel sok öntözést, de a nyári időszakban érdemes négynaponta locsolni - ebben az időszakben érdemes kéthetente tápoldatozni is. Itt kell kiemelni, hogy nyáron és melegebb helységekben folyamatos permetezést igényel. Legnagyobb ellensége a hirtelen hőmérsékletváltozás és a huzat.

Szobafikusz

A szobafikusz gondozása is nagyon egyszerű, könnyen a lakásunk díszévé válhat, ha odafigyelünk az igényeire. Természetes élőhelyén akár 25-30 méterre is megnőhet, lakásban tartva közel két méterre növekedhet. A szakértők azt tanácsolják, érdemes visszavágni, mert ilyenkor újabb ágakat tud növeszteni, terebélyesebb növényt kaphatunk. Ahogy a fentebb említett fikuszoknál, úgy nála is érvényes, hogy nem kedveli a hideget, a túl meleget és a huzatot sem. A szobahőmérséklet megfelel neki, de tíz foknál hidegebb helyen ne tartsuk. Gyönyörű, széles leveleket növeszt, amin könnyen meg tud tapadni a por, így ezeket törölgessük át rendszeresen.

Aranypálma

Sokan ismerik még Areca pálma néven is, rendkívül egyszerű növény, de ha jól bánunk vele, ő is elkérheti akár a két méteres magasságot is. Kedveli a világos helyeket, viszont a tűző napon nem érzi jól magát. Télen is szobahőmérsékletet igényel és rendszeres öntözést. A födje mindig legyen nedves, de ne álljon alatta a víz mert az könnyen rohadáshoz vezethet. Tápoldat szempontjából tavasszal és nyáron kéthetente lehet adagolni neki. Mivel fokozatosan nő, így átültetni csak 1-2 évente érdemes.

Közönséges elefántláb

Sokan ismerik még buzogányfa vagy palackpálma néven. Amilyen különleges alakja van, olyan egyszerű a gondozása. A lakásban tartott példányok egy méter körül érik el végleges magasságukat, tetejükön növeszve fűcsomóra emlékeztető, akár hatvan centi hosszú leveleket.

Szobafenyő

A kedvelt növény eredeti környezetében akát 70-80 méterre is megnőhet, addig lakásban jóval kisebb méretűre cseperedik. Egy jól gondozott, áplt fenyő akár két méterre is megnőhet - ha ezt a növényt választjuk, érdemes tudni róla, hogy nagyon lassan növekedik. 6-7 év is eltelik, mire eléri teljes magasságát. Fontos még tudni azt is a növényről, hogy kedveli a hűvös de világos tereket, viszont a meleg, száraz szobában könnyen elkezdi hullajtani leveleit. Télen és nyáron is igényli a napfényt, valamint a párát, de a tűző naptól és a meleg fűtőtestektől tartsuk távbol. Nyáron érdemes kitenni az árnyékos teraszra vagy erkélyre és a rendszeres locsolás mellett érdemes hetente egyszer tápoldatozni is.

Illatos sárkányfa

Ezt a növényt nagyon sok helyen láthatjuk, hiszen közkedvelt virágnak számít. A napos, félárnyékos helyeket kedveli de a tűző napról óvjuk meg. Az ideális hőmérséklet számára a 18-25 fok, vagyis az átlagos szobahőmérsékleten nagyon jól érzi magát. Nedves talajban érzi jól magát, de figyeljünk arra, hogy ne álljon vízben a növény, mivel az könnyen rohadáshoz vagy a levelek elvesztéséhez vezethet. Tápoldatozni tavasztól egészen nyár végéig érdemes, ősszel és télen akár ki is maradhat.

Tarka sárkányfa

Nagyon kedveli a világos tereket, de a folyamatosan napos helyeket már kevésbé. Hőmérséklet terén nincs különleges igénye, az átlag szobahőmérsékleten (18-25 fok) nagyon jól érzi magát. Fontos, hogy a földje nyirkos legyen mindig, de ne álljon a vízben, különben könnyen kirohad. Őt is érdemes tavasztól egészen nyár végéig tápoldatozni, de ősszel és télen nála is kimaradhat az oldatozás. Érdemes gyakran permetezni, mivel levelein könnyen megtapadhat a por, valamint nem is kedveli a száraz levegőt. Átültetni viszont 2-3 évente érdemes, mivel elég gyorsan nő.

Kislevelű sugárarália

A növény kedveli a napos, árnyékos helyeket is, de nem szereti a tűző napfényt. Nyáron kitehetjük az erkélyre vagy a teraszra, de arra figyelnünk kell, hogy ne érje közvetlen napfény és szél. Szobahőmérsékleten jól érzi magát, de nagyon jól növekszik 10-18 fokos környezetben is. Nyáron és tavasszal érdemes tápoldatozni, télen és ősszel el is hagyhatjuk. Télen a meleg szobában érdemes permetezni, mivel nem kedveli a szára levegőt.

(via: countryliving.com)