Árvíz: úszott a magyar énekesnő otthona, milliós a kár

Normális esetben azon a részen 2-2,5 méter magasan áll a víz, ám a napokban a 4,5 métert is elérte, meg is rongálta a házhoz tartozó stéget.

Hirtelen jött, majd apadt a víz, nem bírta a fémszerkezet, eltört az illesztésnél, ráadásul több deszka is letört. Újra meg kell csinálni, de még nem tudom, mikor és hogyan. Nem lehet külön biztosítást kötni ilyen esetekre, mindent zsebből kell fizetni, ami pedig legalább másfél millió forint.

– mondta el szomorúan Marcellina.

Marcellina elmondása szerint, nem ez az első eset, hogy a nagy esőzések után a folyó elárasztotta a telket. Hat-hét évente van a Pap-szigetnél komoly árvíz, 2013-ban például az énekesnő házának felső szintje is elázott. Olyan magasan volt a Duna, hogy a nappaliban úsztak a bútorok, ázott minden. Pár éve csak a garázsig jött fel a víz, de a csempe akkor tönkre is ment, azóta is úgy van, mesélte az énekesnő. Bár Marcellina idén igyekezett felkészülni az árhullámra, de így sem sikerült megúsznia.

Az előrejelzések nagyobb kárt ígértek, ezért a tűzifát becsomagoltam, majd a bútorokkal és jakuzzival együtt elvitettem innen. Rettegtem, hogy mindent elpusztít a víz, és ez nem túlzás! Minden évben félelemmel teli ez az időszak, és ugyan imádok itt élni, eljött az a dühös pillanat, amikor úgy gondoltam, elég volt, eladom az ingatlant.

– mondta Marcellina.

Az énekesnő 1991-ben költözött a Duna mellé, s bár kétlaki életet él, télen és nyáron is gyakran töltötte az idejét a Pap-szigeten. A ház ugyan a szíve csücske, így bánja, hogy eladásra kínálta, ám a hirdetés még mindig elérhető az egyik ingatlanos oldalon.

Hirtelen ötlet volt, inkább csak az indulat vezérelt… Persze, komolyan elgondolkodtam azon, hogy 27 évnyi idegeskedés után jó lenne egy olyan esztendő, amikor nincsenek rémálmaim attól, hogy milyen kárt okoz a víz.

– mondta az énekesnő.