Jó, ha tudod: erre figyeljünk ingatlanvásárlásnál

A telekkönyvi nyilvántartás szerint zártkerti területek a települések közelében található szőlők, gyümölcsösök, pincék, zártkerti gazdasági és üdülőterületek. Általánosságban ezek a telkek kisebb beépíthetőséggel rendelkeznek és a rajta található ingatlanok nem feltétlen lakhatási céllal épültek, így jellemzően kisebb alapterülettel és nem teljes komfortfokozattal rendelkeznek. Jelenleg kedvezőbb áruk miatt keresettek lakhatás céljából, de sokan még mindig ténylegesen nyaralóként használják őket, főleg a kedvelt lokációkban, mint Balaton, Velencei-tó, esetlegesen dunai települések. Ingatlanközvetítői tapasztalatok alapján akár 50-60%-kal is olcsóbban érhetőek el, mint a hasonló belterületi házak vagy lakások.

A zártkerti ingatlanok közül a legnépszerűbbek az adott városhoz vagy településhez közel elhelyezkedő, lakható méretű (40-60 nm) hétvégi nyaralóházak, amelyekben a víz és a villany be van vezetve. Az ilyen típusú házakat tényleges lakhatási céllal vásárolják azok, akiknek limitálva van az anyagi lehetőségük, illetve sok városlakó a kedvelt turisztikai környékeken keres ilyen ingatlanokat valódi nyaralótelek funkciójukat megtartva. A kedvezőbb ár mellett azonban néhány nehézségre is érdemes felkészülni a vásárlóknak, akiknek így az átlagosnál nagyobb kompromisszumokat kell meghozni, például a közlekedés és a kényelmi szolgáltatások területén. Jogi és ingatlanpiaci szempontból is érdemes felkészült szakemberhez fordulni, hiszen a hagyományos házvásárláshoz képest sokkal több buktatóba és nehézségbe ütközhet az ember.

– nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

Ingatlanjogi szempontból nagyon fontos ellenőrizni, hogy az adott zártkerti övezeti telek a művelési ágból ki van-e vonva vagy nincs. Ugyanis, ha utóbbi, akkor még jogilag művelési terület, azaz a földtörvény szabályai vonatkoznak rá, aminek köszönhetően elővásárlási joggal és szabályozott dokumentációval terhelt lesz az ügylet. Ezekben az esetekben az adásvétel során megnövekedett idővel kell számolni. Ingatlanközvetítői tapasztalatok alapján az elővásárlási joggal a legtöbb esetben nem élnek az arra jogosultak, de ettől függetlenül az eljárás ideje nem rövidül.

Finanszírozás szempontból is több nehézségbe ütközhet a vásárló. Amennyiben piacképes az ingatlan, lehet finanszírozó bankot találni, igaz, nagyobb önerővel kell például rendelkeznie és kiemelten fontos, hogy minden dokumentáció megegyezzen, így a tulajdoni lapnak és a térképmásolatnak is a tényleges valóságot kell tükröznie. Amennyiben a területen lévő ingatlan besorolása nem lakóingatlan, akkor a családtámogatási kedvezmények nagy többsége sem vehető fel rá.