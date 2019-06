Nyári gardróbrendezés: így tárold a ruhákat, hogy ne menjenek tönkre

Első lépés a szelektálás

A ruha szelektálás nagyon fontos de nagyon összetett feladat is. Ha át akarjuk rendezni a gardróbszekrényünket, a legelső lépés az, hogy mindent pakoljunk ki belőle, mivel így látjuk, mennyi helyünk is van valójában. Érdemes az ágyra, asztalra, padlóra helyezni a kupacokat, abban a sorrendben, ahogy a tárolóból kivettük őket – na igen, gyorsan szembesülhetünk azzal, mennyi minden felesleges dolgot raktározunk már évek óta.

Ha megvagyunk a kipakolással, és elénk tárult a ruhaözön, jöhet a szortírozás: külön az ingek, nadrágok, pólók és pulóverek stb. Ez is egy kihagyhatatlan lépés, hiszen vagy újra felfedezzük mennyi szuper darab kallódott a szekrényünkben vagy épp ellenkezőleg, rádöbbenünk mennyi mindent tároltunk feleslegesen, amiket évek óta fel sem vettünk.

A kategorizálás után három csoportba osszuk el a ruháinkat: az elsőbe azok kerülnek, amiket továbbra is használunk. A másodikba azok kerüljenek, amiket el tudunk ajándékozni ismerősöknek vagy el tudunk adni egy gardróbvásáron, gardróbcserén, esetleg tovább tudjuk adományozni valamilyen szervezeteknek. A harmadikba pedig kerüljenek azok, amik használhatatlanok – itt fontos kiemelni, hogy mindig keressük meg a hozzánk legközelebbi hulladékudvart vagy szelektív szigetet.

Mit és mibe?

Legyen szó azokról a ruhákról, amiket nem fogsz hordani ebben az évszakban, vagy akár a cipőkről és egyéb kiegészítőkről egy a lényeg: a megfelelő tárolási mód. Ha nem szánunk időt és figyelmet a profi rendszerezésre, hamar kidobhatjuk akár a legjobb, legdrágább darabjainkat is.

Vállfák

Érdemes olyan anyagból választani vállfát, amely nem rozsdásodik, így megkíméli a ruhát a kellemetlen foltoktól, elszíneződésektől. A kabátok, dzsekik, blézerek és öltönyök mellett érdemes vállfán tárolni azokat a ruhadarabokat, amelyek könnyen gyűrődnek. A szoknyák és blúzok belsejében lévő kis bújtatókat használjuk arra, hogy a vállfánkra bújtatva lógatjuk őket a szekrényben. Ezeket ugyan sokan levágják, pedig pont azt a célt szolgálják, hogy tárolás közben ne gyűrődjenek össze.

Ruhatároló zsák

Sokan csomagolják be felakasztható, műanyag zsákokba a ruháikat, ami nem túl jó megoldás. Ha van helyünk és szeretnénk rendszerezett cuccainkat a szekrénybe akasztani, akkor válasszunk inkább szövetből készült termékeket. Ez azért is jó választás mert így sokkal jobban megvédhetjük ruháinkat a penésztől és egyéb gombáktól is. Azokat a tárolókosarakat, amik valamilyen szövetből készültek egyszerűen ki tudjuk mosni, így praktikusak és könnyen tisztán tarthatók. Ráadásul könnyen szellőznek, a levegő folyamatosan átjárja az anyagot, ezzel megakadályozza a nedvesség felhalmozódását az anyagokban. A műanyag zsák ezzel szemben nem légáteresztő, könnyen bepenészedik benne a ruha és furcsa, állott szagot is eredményez a benne való tárolás.

Dobozok

A dobozokban tárolt ruhák kevésbé tartják magukban a párát, de ez még nem jelenti azt, hogy megfelelő mód lenne a tárolásra. Ez a megoldás sem zárja ki, hogy állott szaga legyen ruháinknak, de előfordulhat az is, hogy sárga foltok jelennek meg a textileken a papír cellulóz tartalma miatt. Ha tehetjük ruhákat ne dobozoljunk el, inkább a nem használt cipőket, papucsokat tároljuk bennük.

Tárolj úgy, mint a profik

Mielőtt elcsomagolnánk a téli ruhákat, hogy előtérbe kerüljenek a nyári darabok, érdemes néhány pillantást vetni a szekrény polcaira, a gardróbunk kisebb-nagyobb zugaira is. Mielőbb bekerülnek a ruhák, portalanítani kell a felületeket. Szakemberek szerint a legjobb, ha hűvös és száraz helyen tároljuk ruháinkat, lehetőleg jól szellőztethető térben. A pincét és a padlást viszont felejtsük el, hiszen itt tennénk ki a legnagyobb veszélynek a ruháinkat – gondoljunk csak a rágcsálókra, rovarokra vagy épp a penészre.

Trükkök, tanácsok

Amikor bepakoljuk a gardróbszekrényünket, érdemes figyelni olyan apróságokra is, mint például arra, hogy a legjobb, ha a ruhát görgetjük, nem pedig hajtogatjuk. A görgetés megakadályozza a mély gyűrődések kialakulását így, amikor kikapunk egy felsőt az egyik polcról, nem kell azonnal a vasalóért rohanni.

Érdemes minden tárolót felcímkézni, hogy mindig megtaláljuk azokat a darabokat, amiket keresünk. Különösen igaz ez a cipős dobozokra is, mert gyakran előfordul, hogy egy lábbelit már nem az eredeti dobozába csomagolunk vissza.

Mielőtt mindent elcsomagolunk, indítsunk el egy mosást hiszen, ahogy a nyári ruhákat is frissen mosva tesszük a szekrénybe, úgy a hidegebb holmikat is így érdemes tárolni. Ez azért fontos, mert így kevésbé környékezik meg a rovarok, így hosszabb ideig védve maradnak téli cuccaink.

Nagyon jól néznek ki a ruhák sorban, vállfára akasztva de inkább csak azokat akasszuk fel, amelyeket tényleg így kell tárolni. Egy kötött pulóvert például nem érdemes sokáig lógatni mert megnyúlik és alakját veszti. Pont emiatt érdemes kutakodni, mely anyag, mit bír.

(via: thespruce.com)