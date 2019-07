Luxustanyák és méregdrága szántóföldek: itt dőzsöl a magyar gazdák krémje

Az elmúlt években elképesztő drágulásnak lehettünk szemtanúi a hazai ingatlanpiacon. A CSOK kibővítése és a falusi CSOK bevezetése tovább élénkítheti a hazai keresletet, és általánosságban elmondható, hogy nem csak a ház- és lakásárak szöktek az egekbe, hanem a szántóföldek és tanyák értékesítési árai is, bár nem olyan rohamléptékben, mint a lakóingatlanok esetében.

A tanyaként árult ingatlanok zöme mezőgazdasági termelésre alkalmas területeken vagy azok közelében, települések külterületén található. Általában egy nagyobb és több kisebb felépítmény található rajtuk.

2018 első három negyedévének adatai alapján 1,46 millió forintot kellett fizetni hektáronként a szántóterületekért, míg 2017-ben még körülbelül 1,38 millió forint volt az országos fajlagos átlagár. Ez kevesebb, mint 6 százalékos drágulást jelentett, szemben az előző évek 10 százalék feletti bővülésével.

A legfrissebb elemzések szerint Hajdú-Bihar megye számít a legdrágább területnek, majd Békés és Győr-Moson-Sopron követi a sort. A legolcsóbban Nógrád megyében lehet földhöz jutni, de Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében sem kell borsos árakra számítani. A különböző művelési ágak közül a 2018. január és szeptember közötti időszakban szinte minden régióban a legdrágábbnak a szőlőterületek vagy a gyümölcsösök számítottak, míg a legkevesebbet az erdő, illetve fásított területekért kellett fizetni.

Vásárlói szempontból sokszor a melléképületek állapota fontosabb, mint a lakóházé, hiszen az ilyen ingatlanok iránt főleg olyanok érdeklődnek, akik gazdálkodni szeretnének. A főépületek zöme vályogból épült, de a tulajdonosváltás után hozzáépített házrész már többnyire téglából készül. Az elmúlt pár évben a klasszikus tanyás megyék (Bács-Kiskun, Pest, Hajdú-Bihar, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok) mellett egy-két eldugott észak-magyarországi és dél-dunántúli környék is népszerű lett, ahol viszonylag sok külföldi vásárlói is megtalálta a régen vágyott nyugalmat és gazdálkodási lehetőséget.

- mondta Mester Nándor, a Portfolio Ingatlan vezető ingatlanpiaci elemzője, majd hozzátette: a tanyák értékbecslésekor sokat nyom a latba, hogy milyen kategóriába esik a hozzá tartozó szántóföld vagy termőterület. Az épület(ek) állapota általában másodlagos, kivéve, ha felújított vagy korszerűsített, esetleg közművekkel jól ellátott felépítményről van szó, illetve a tanya az átlagnál könnyebben megközelíthető.

Pénzeső a tanyavilágra

Ma már nem csak az elnéptelenedett tanyák és a lepukkant ingatlanok a jellemzőek a hazai tanyavilágra. Az elmúlt években elindult egy olyan trend, hogy már nem csak generációról generációra száll egy birtok, hanem sok városi költözik ki egy tanyára „újrakezdeni.” Kormányzati célkitűzés lett a tanyás térségek infrastruktúrájának fejlesztése, az energiahatékonyság növelése és az életminőség javítása. Ennek szellemében a Vidékfejlesztési Program keretében elkezdődött a tanyavillamosítási, vízellátás-kiépítési és a szennyvízkezelés-fejlesztési program, mellyel egy természetes személy akár 6,2 millió forintos vissza nem térítendő támogatást is kaphat. A 8,23 milliárd forintos keretösszegű felhívásra 2020 április 3-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmet.

De nem csak ez az egyetlen támogatási lehetőség nyílt meg a tanyával rendelkező magánszemélyeknek. Az eredetileg 1,2 milliárd forintos keretösszegű Tanyafejlesztési Program forrása idén a duplájára hízott, így 2019-ben 2,4 milliárd forintot osztanak szét a tanyasi térségekben. A támogatás célja a tanyasi gazdálkodás fejlesztése és a tanyasi életforma fennmaradásának ösztönzése. A kérelmeket 2019. január második felétől lehetett benyújtani, az ezzel kapcsolatos projekteket pedig 2019. december 31-ig kell megvalósítani.

Rozoga tákolmánytól a luxustanyáig

A legnagyobb ingatlanhirdető portálok kínálatából szemezgetve megnéztük, milyen felhozatal fogadja azokat, akik tanyavásárlásra adják a fejüket. Számos portálon nem lehet kifejezetten tanyára rászűrni, ráadásul az ingatlan.com 965 darab tanyahirdetése között is akadnak olyanok, amelyek a legnagyobb jóindulattal sem sorolhatóak bele ebbe a kategóriába.

Az árak nagyon változatosak: míg a legolcsóbb tanya 600 ezer forintba kerül, addig a legdrágábbért 1,3 milliárd forintot kérnek el. Nem csak az árak terén, hanem a tanyák felszereltségében és méretében is hatalmas a szórás: van, ahol egy kicsi területen áll egy roskadozó épület mindenféle közmű nélkül, ám akad olyan is, ami minden magasabb igényt is kielégít, legyen szó akár úszómedencéről és saját étteremről.

A legtöbb tanyát – szám szerint 249 darabot – Bács-Kiskun megyében kínálják eladásra. A második helyezett Csongrád megye lett 220 eladó tanyával, amitől jócskán lemarad Pest megye, ami 173 eladó tanyával még éppen felfért a dobogóra.

A legkevesebb eladó tanya Komárom-Esztergom és Vas megyékben található, szám szerint 3-3 darab van az említett megyékben. Szintén rendkívül kevés, összesen 7 eladó tanya van Győr-Moson-Sopron megyében, de Heves megye a mindössze 8 eladó tanyával is bekerült a legkevésbé tanyasias térségek közé. Az adatokból kitűnik, hogy a legtöbb tanya az Alföldön található, míg az északi és a nyugati országrészeken sokkal kevesebbet kínálnak eladásra.

Ezek a legdrágább tanyák most Magyarországon

A legborsosabb árú tanyákat keresve nekünk is leesett az állunk. Mint ahogyan összeállítottuk a legdrágább vidéki lakóingatlanok toplistáját is, megnéztük, melyek azok a tanyák, amelyekért jelenleg a legtöbb vételárat kérnek. Az 5 legdrágább tanya közül kettő Pest megyéből, egy Nógrád megyéből, egy Veszprém megyéből, egy pedig Baranya megyéből került ki. Lássuk csak a toplistát!

5. Passzív lovastanya Mánfán

A Mecsekben található, 399 millió forintért eladásra kínált mánfai birtok 50 hektáron terül el, csodálatos panorámával. A tanyán található lakóház mediterrán stílusban épült, de a házon kívül egy vendégház, egy medence, egy fitness terem, 2 beállós garázs és egy fedeles istálló is helyet kapott. Az 1500 négyzetméteres istállóban 28 box található, valamint egy 100 négyzetméteres lakrész is ki lett alakítva a lovászok részére. A telken számos különleges növény megtalálható, az ingatlan fenntartási költsége pedig nagyon csekély, ugyanis az áramellátást és a meleg vizet napelem biztosítja, a vízellátást pedig egy 117 méter mély fúrt kút.

4. A tanyasi esküvők álomhelyszíne Ceglédbercelen

„Álom luxus kivitelben – igazi kuriózum!” – így kezdődik annak a ceglédberceli tanyának a hirdetése, amelyik a negyedik legdrágább eladásra kínált tanya jelenleg Magyarországon a maga 403,45 millió forintos irányárával. A Pest megyében található, 4,5 hektáros alapterülettel rendelkező tanya egy olyan lovasközpont, ahol fedett-fűthető teniszpálya, kosárlabdapálya, rendezvénykonyha, borkóstoló helyiség, medence és egy halastó is megtalálható. A birtokon található egy impozáns főépület és egy 100 főt befogadó kör alakú épület is, amely különféle rendezvényeknek is helyet adhat.

3. Wellness lovastanya Hidegkúton

Ez a Veszprém megyében található lovas tanya mindössze 4 kilométerre fekszik a Balatontól. Az ingatlanhirdetés szerint a tanya rendkívül sok extrával rendelkezik, többek között tenisz és squash pályával, szaunával, úszómedencével és fedett lovaspályával rendelkezik. Az 5 hektáros birtokon faházak is helyet kaptak, ahol lovastáborokat és csapatépítő tréningeket is lehet tartani. A tanyára épült 307 négyzetméter alapterületű családi ház minden igényt kielégít, a 8 szoba miatt akár panzió is kialakítható benne. A 450 millió forintért kínált tanya egy 8 állásos, távirányítású kapuval ellátott garázzsal és egy borospincével is rendelkezik, valamint egy 30 boxos istálló egészíti ki a lovardát.

2. Bejáratott biogazdaság Budapest közelében, Dányon

Budapesttől mindössze 25 kilométerre fekszik az a 36,6 hektáros tanya, amit 690 millió forintért kínálnak eladásra. A hirdetés szerint a birtok biogazdasággal, a gazdaságban előállított termékek, technológia, know-how átadásával és biztos piacával, akár a teljes gépparkkal együtt eladó. A tanyán jelenleg homoktövises termékek, gyümölcsitalok és egyéb biokülönlegességek készülnek. A birtok szíve egy kétgenerációs lakóépület, ami 300 négyzetméteres és igényesen van kialakítva. A ház egyedi fűtéssel, két garázzsal rendelkezik. A géppark egy 500 négyzetméteres könnyűszerkezetes épületben található, ami riasztóval van ellátva. A területen egy 100 négyzetméteres, állattartásra alkalmas objektum is helyet kapott.

1. Egy komplett luxusfarm medencével, apartmanokkal és étteremmel Szandán

A Nógrád megyei Szandán kínálnak főként befektetőknek eladásra egy külterületi tanyát, amihez a leírás alapján lakóházak, fogadó, apartman, sörkert, étterem, úszómedence, borospince, motorcross pálya és állattartáshoz szükséges építmények is tartoznak. A farmon lévő patak egy halastó kialakítására is alkalmas lehet, illetve rendelkezik egy ásványvízkúttal is, amelyhez palackozóüzem is kiépíthető. A farmon egy 1500 férőhelyes bekerített parkoló is kialakításra került. A telekterület közel 89 ezer négyzetméter, a 400 négyzetméteres szálláshely pedig 20 szobát foglal magába, amelyek összesen mintegy 1,3 milliárd forintos áron kerültek meghirdetésre.

+ 1. A HelloVidék kedvence: tanyasi romantika Kötcsén

Bár a maga 293,55 millió forintos vételárával nem tartozik a legdrágább tanyák közé, ez a festői szépségű birtok egyből belelopta a szívünkbe magát! Rendkívül jó elhelyezkedéssel rendelkezik, ugyanis a Somogy megyei Kötcse településhez közel található, a Balaton déli partjától 9 kilométerre. A tanya elképesztően nagy, 42 hektár alapterülettel rendelkezik, ahol egy kúria típusú lakóépület, egy parkosított kert, egy fürdőtó, ló istállók, egy vendégház, pajták, növényházak, karámok, egy pince és egyéb tárolóingatlanok is helyet kaptak. A területen legelők, gyümölcsösök is megtalálhatóak a 4 hektár erdő mellett. A hirdetés szerint további 1000 négyzetmétert lehet beépíteni a területből.