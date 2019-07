A fecskék is rárepültek a falusi csokra: itt keresik a legtöbb ingatlant

Németországban látott mesterséges fecskefészket először Mátics Ferenc és a felesége, akik - mivel nagyon szeretik a madarakat - arra gondoltak, hogy ezt otton is meg lehetne csinálni. A férfi a Ripostnak elárulta, hogy néhány fészek már volt a házukon, ő azonban minden évben tesz hozzá néhányat, melybe beköltöznek a madarak.

Jelenleg 300 fecskefészek díszeleg a Tamásiban található családi ház eresze alatt, de Mátics Ferenc már készíti a jövő évi fészkeket.

A férfi nem tud arról, hogy máshol lenne ekkora telepített fecskekolónia Magyarországon, a háza egyedülálló az egész országban. Elárulta, hogya mások is felbuzdultak a példáján, akik pedig szeretnének otthon is mesterséges fecskefészkeket telepíteni, annak szívesen segít. Van, ahol már 30-40 fecskefészek is megtalálható.

A fecskék atyja elárulta, hogy a kapacitása véges, nagyjából 400 fészek fér el a házukra, ez a mennyiség két év múlva meg is lesz. Azt is elmondta, hogy nem olyan egyszerű feladat a megfelelő fészek elkészítése, mivel nem minden fészek tetszik a fecskéknek. „Előfordult, hogy biztos voltam benne, ez egy jól sikerült fészek, mégsem telepedtek bele" – mesélte Ferenc a lapnak.

Hosszú évek tapasztalatai alapján kidolgoztam egy olyan fészektípust, amit garantáltan elfogadnak. A gipsz, ha fehér, nem jó, be kell tapacsolni tejföl sűrűségű sáros vízzel, hogy olyan legyen, mintha ő rakta volna. Amikor már beköltözött, megszokta a madár, akkor már nem bánja, ha kifehéredik. Én fele fűrészporból, fele gipszből csinálom. Könnyen kiszárad és meleg tapintású, ugyanakkor könnyen felragasztható. Másoknak is segítek fészket csinálni, mindig öröm, amikor visszajeleznek: betelepedett a madár

- mondta Mátics Ferenc, aki kijelentette, hogyha minden településen felvállalná valaki azt, hogy feláldozza a házát és az ereszre fészkeket telepít, akkor vissza lehetne szaporítani az állományt.

Körülbelül egymillió molnárfecskével kevesebb fészkel Magyarországon, mint régen, a védelmére tett intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi időben ismét gyarapodott a számuk. Részben a vegyszerszórás, részben élőhelyük hiánya miatt szorultak vissza, az olyan kezdeményezés, mint Mátics Ferencé, rengeteget számít - vélekedett a portál.

Koszolnak, ezt be kell vallani. Én nem használok fecskepelenkát. Az eső aztán a kosz nagy részét leviszi, a többit letakarítom. Más háziállat után is kell takarítani. Mi az asszonnyal úgy tekintünk a nálunk lakó fecskékre, mintha a háziállataink lennének

- mondta Mátics Ferenc a lapnak.