Évek óta bűzölgő települések: itt tüntettek a szeméttelep bezárásáért

Idén ez a harmadik tűz­eset, de volt egy olyan tűz három éve, amely után több fa kipusztult a kertben. Néha olyan erős a savanyú bűz, mintha kukában ülnénk, ablakot se lehet nyitni

- mesélte a lapnak Szőczi Károly.

A Megújulás Pelso Régió Egészséges Környezetéért Egyesület megalakulását a szervezők a tüntetésen jelentették be. Az egyesület célja, hogy a térséget sújtó környezetvédelmi problémákkal foglalkozzanak majd - beleértve a szeméttelepet is, ami az önkormányzati társulás által működtetett telep 156 település szemetét fogadja be.

Mi azt szeretnénk, ha ezt a valószínűleg már hibásan tervezett, kivitelezett és üzemeltetett telepet bezárnák, és helyette egy XXI. századi hulladékfeldolgozó épülhetne. A szemét energiaforrás is lehet, az egyébként sem jó megoldás, hogy elássuk, hogy majd az unokáink foglalkozzanak vele

fejtette ki a lapnak Soós Gábor, a tüntetés szervezője.

Mi már többször kértük a társulási üléseken a szeméttelep bezárását, leveleket írtunk, aláírást gyűjtöttünk, próbáltunk a saját lehetőségeink szerint eredményt elérni. Sajnos nincsenek eszközeink, így jogi útra tereljük a lerakó bezárásának ügyét. Amíg ezen a fórumon nincs eredmény, addig részt veszünk a civilek demonstrációin

- mondta el Balatonfűzfő polgármestere.

A tüntetésen elhangzott, hogy szeretnék felhívni a szeméttelepet működtető vezetők figyelmét az évek óta felmerülő problémára. Ezért Veszprémben és Balatonfüreden félpályás útlezárással tiltakoznak majd a szeméttelep további működtetése ellen.