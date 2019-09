Kerüld el a viharkár okozta gigakiadást: így lehet viharbiztos az otthonod!

A klímaváltozás egyre több és nagyobb intenzitású viharokat eredményez, amelyek jelentős károkat okozhatnak az épületekben, leginkább azok tetőszerkezetében. Az éghajlatkutatók a napjainkat mindinkább jellemző szélsőséges időjárási viszonyok további erősödésével számolnak. Már nem csak nyáron kell számítani dörgéssel és villámlással tarkított, pusztító erejű viharokra, hanem egyre inkább ősszel is. Nem is beszélve a rengeteg mennyiségű esőről, ami ebben az időszakban ránk zúdul.

A biztosítótársaságokhoz érkezett bejelentések alapján Magyarországon a leggyakoribb kártípus a viharkár, a legjellemzőbb káresemények pedig a vihar és a nagy szél okozta tetőmegbontások, a fa ki- és rádőlések, valamint a beázások.

Ezért is érdemes a tetőnkre is úgy tekintenünk, mint akár a lakásunk, házunk belső tereire, vagy a kertünkre, hiszen a tető ugyanúgy folyamatos gondosságot és karbantartást igényel.

A tartós tetőszerkezethez biztos alapokra van szükség

A növekvő károk miatt egyre nagyobb a szerepe a hatékony megelőzésnek. Nem mindegy, hogy mivel és hogyan fedjük le a házat.

A tető tartósságát három tényező határozza meg: a kiválasztott tetőfedő termékek minősége, a megfelelő műszaki tervezés, valamint a beépítés színvonala

– összegzik az építőanyag-kereskedelmi hálózat szakemberei. Ahhoz, hogy a tető tartósan a helyén maradjon még szélsőséges időjárási körülmények között is, nagyon lényeges a felhasznált kötőelem minősége. “Ilyenek például az UV-álló szigetelőanyagok, a szálerősített kenhető vízszigetelő anyagok, az univerzális rögzítőkapcsok vagy a rögzítőszegek. Ezen kívül érdemes rendszeresen karbantartani az épület tetőzetét, héjalását; a laza, esetleg korábban elcsúszott cserepeket, palákat a lehető leghamarabb igazítsuk, illetve rögzítsük a helyükre. A kémények kilazult építőelemeit is távolítsuk el mielőbb, mert ha leesnek, a tetőzetet is beszakíthatják, ami súlyos károkat okozhat. Alapvető szabály, hogy vihar idején legyen zárva az összes nyílászáró, valamint a teraszról és a kertből vigyük szélvédett helyre az ott lévő ingóságokat”– javasolják az újHÁZ Centrum szakértői.

Ellenőrizzük a záróelemeket

A legtöbb kellemetlenséget a nem megfelelően beépített záróelemek okozhatják. A beázások főként a kémény- és falszegélyek, valamint a hajlatok menti illesztések rossz záródása miatt keletkezhetnek. Ha a zárólemezek tömítése nem tökéletes, a bádog elrozsdásodott vagy sérült, esetleg hiányzik a fémlemezek peremezése, akkor a tető be fog ázni. A tömítést UV-álló tömőanyaggal mi magunk is elvégezhetjük, de a bádogos munkát minden esetben erősen javasolt szakemberre bízni. – tanácsolta a szakértő

Mielőtt megtörténne a baj, nézzen utána, mire van jótállás a lakásbiztosításában

Ahogyan a tetőszerkezet megépítéséhez, a megfelelő lakásbiztosítás megkötéséhez is érdemes előzetesen és alaposan tájékozódni, mert nagyon sokféle konstrukció található a piacon. A legfontosabb szempont, hogy a biztosítási összeg meghatározásához ne a forgalmi értékkel kalkuláljunk, hanem az újjáépítési értékkel, amennyiért az adott épületet újra fel lehetne építeni egy esetleges kár után. Az ingóságok értékével azonban nem csak szerződéskötéskor kell foglalkozni. A biztosításunk évenkénti megújításakor célszerű végiggondolni, hogy ingóságaink értéke mennyivel növekedett, illetve hogy az épületet bővítettük-e. Ha a változás mértéke több mint 10 százalék, mindenképpen változtatni kell a biztosítási összeg maximumán. Ellenőrizzük továbbá azt is, hogy az időjárás egyre gyakoribb szeszélyeivel szemben van-e jótállásunk: ha nincs, még a biztosítási év alatt sem késő változtatnunk.

Elengedhetetlen a viharkár utáni mielőbbi felmérés és helyreállítás

Amennyiben a kellő elővigyázatosság ellenére mégis viharkárt szenvedünk, első teendőnk a keletkezett károk lehetőség szerinti enyhítése és a további károk megelőzése legyen, például azonnal gondoskodjunk a megfelelő ideiglenes tetőfedésről. A viharok elvonulása után pedig mielőbb méressük fel szakemberrel, hogy a tetőszerkezet mennyire sérült és milyen terhelést képes még elbírni.