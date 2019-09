Változnak a szokások: ezt keresi most mindenki a Balatonnál

A korábbi évtizedekben nem volt jellemző a part menti apartman, most azonban bővül a kínálat, több helyen is megjelentek a kertkapcsolat nélküli, kisebb alapterületű, akár új építésű társasházakban kialakított apartmanok, amelyek erős konkurenciát jelentenek az önálló nyaralóknak.

Az apartmanok vételára a lap szerint alacsonyabb lehet, mint egy hasonló méretű ingatlané, amelyhez kert is tartozik, utóbbi ugyanis akár 10-15 millióval is megdobhatja az árat. Igaz, az apartmanok mellé a parkolót is meg kell venni, ami akár kétmillió forint feletti kiadást is jelenthet. Egy apartman fenntartása ugyanakkor egyszerűbb és olcsóbb is, például az adó jellegű járulékai vagy a biztosítás díja is alacsonyabb, mint egy önálló ház esetében.

A vásárlásnál még költséghatékonyabb megoldás a bérlés. Egy 50-70 négyzetméteres ház vagy apartman vételára 28-40 millió forint között mozog, míg egy hasonló méretű ingatlan bérlése a szezonra 450-600 ezer forint.