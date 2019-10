A legjobb, ha már most letudod: a légkondit ősszel érdemes karbantartani!

Eljött az ideje a készülékek szokásos éves karbantartásának, ezt a legtöbben tavaszra vagy a nyár elejére időzítik, de aki igazán előrelátó, már most, ősszel elvégezteti ezt a munkát. Tavasszal vagy kora nyáron könnyen előfordulhat ugyanis, hogy – amint ez az utóbbi években mind gyakrabban előfordul – nincs olyan klímás szakember, aki ne lenne jó előre betáblázva, azaz aki belátható időn belül el tudná végezni a munkát – olvasható az LG Electronics közleményében.

A karbantartást a garanciális idő lejárta után sem ajánlott elhanyagolni, hiszen így érhető el a hatékony, energiatakarékos és biztonságos működés, valamint a hosszú élettartam. Könnyű belátni, hogy a beltéri egység eltömődött szűrőivel és a poros, szennyezett kültéri egységgel nem csak az egészségünket tesszük kockára. A rosszabb működési hatásfok miatt magasabb villanyszámlára is számíthatunk, nem beszélve a feleslegesen nagy terhelés miatt gyorsabban elhasználódó alkatrészekről, amelyek igencsak borsos szervizszámlát eredményezhetnek.

Sok tulajdonos nem gondol bele abba, hogy a kültéri egységekben milyen mennyiségű szennyeződés rakódhat le. Nem is kell különösebben poros levegő ahhoz, hogy az egység lamelláit eltömítsék az óránként 1200-1500 köbméter átáramoltatott levegőből lerakódó szennyezőanyagok.

– mondta Nagy Sándor József, az LG Electronics hazai légkondicionáló üzletágának értékesítési vezetője.

A hidegebb idő beköszöntével bizonyára sokan elgondolkodnak azon, hogy jólesne némi meleghez jutni a lakásban, de – mivel a házközponti fűtés beindítása a többség szavazatán múlik – nem biztos, hogy a távhőszolgáltató is így gondolja, és az is kétséges, hogy egy-egy ilyen alkalomra érdemes-e beindítani a cirkót. Általában a korszerű monosplit – azaz egy kültéri és egy beltéri egységgel rendelkező – klímákat 0 Celsius fokig jó hatékonysággal használhatjuk fűtésre, de akár -25 fokig is helytállhatnak.

A jó hatékonyság ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy fagypont feletti külső hőmérséklet esetén olcsóbb lehet a készülék üzemeltetése, mint ha bekapcsolnánk a hagyományos gázfűtést.

– mondta az LG szakértője.

Egy modern hűtő-fűtő klíma e tulajdonsága révén ideális választás lehet nyaralókba, hétvégi házakba. A klímák azonnal szolgáltatják a meleg levegőt, nem kell várni arra, hogy átmelegedjenek a hét közben lehűlt falak, vagyis a víkendházak tavasszal és ősszel is kényelmesen használhatóvá válnak. Ha pedig wifi-vezérléssel látják el a berendezést, már az odaúton bekapcsolhatjuk a mobilunk segítségével, hogy kellemes hőmérséklet fogadjon.

Fotó: LG Electronics