Nem várt vendégek: egyre gyakrabban merészkednek a kertekbe az erdei állatok

Ahogy a portál írja, nem csak a nagyobb vidéki városokban, de a fővárosban is egyre többször bukkanak fel olyan vadon élő állatok, amelyekkel eddig csak az erdőkben találkozhattunk. Egyre többen számolnak be arról, hogy kertjükbe téved állatok dézsmálják a veteményt, az elültetett növényeket. Így tehát nem egyedi eset manapság, ha az udvarban ólálkodik egy vaddisznó, róka, nyúl vagy esetleg őz.

A főváros hegyvidéki területein, mint például a II., a III. és a XII. kerület számos hétvégi telek, régi ház vagy villa is gazdátlanul áll - ezek remek rejtekhelyet jelentenek az állatok számára, de táplálék után sem kell messzire menni, hiszen a gyümölcsösök és veteményesek kiszolgálják az arra tévedő állatokat.

Egyrészt a gyümölcsfák bőséges táplálékkal szolgálnak az emlősöknek, másrészt például a póráz nélkül sétáltatott kutyák sem szaglásszák ki őket ott, szemben az erdővel, ahol a kíváncsi ebek gyakran a szagnyom után erednek. Az is a lakott területre vonzza az állatokat, hogy amíg a budai hegyek vízben szegények, sok kertben található automata öntözőberendezés, amelynek köszönhetően az állatok a szomjukat is olthatják

– mondta el a lapnak Rittling István, a Budapesti Erdészet vezetője.

A XII. kerületben elsősorban a róka és a vaddisznó fordul elő. Alapvetően az utóbbi okoz károkat, túrásával főleg veteményeseket, gyepfelületeket, a telkekre való bejutásakor kerítéseket rongál meg. A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel együttműködve, élve befogó berendezéseket üzemeltetünk belterületen

- tájékoztatta a portált a kerület önkormányzata, de arra is kitértek, hogy idén már kétszer annyi vaddisznót fogtak be, mint a korábbi években egy esztendő alatt. Jelentősen növekedett az elmúlt évben a hivatalhoz beérkező bejelentések száma is, éppen ezért arra következtetnek, hogy növekedett az állatok egyedszáma. A rókákkal kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy a családi házak kertjében megtalálható medencék és kerti tavak, valamint a házi komposztálók és a szabadon hagyott hulladék csalogathatja őket lakott területekre.