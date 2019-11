Támad a csendes gyilkos: erre figyeljünk a fűtési szezonban

Ahogy a portál írja, tűzesetet, robbanást, füst-, vagy akár szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak a tüzelő-, és fűtőberendezések, az égéstermék-elvezető és szagelszívó rendszerek meghibásodása, valamint a helytelen műszaki megoldások. Mint mondják, kis odafigyeléssel elkerülhetők lennének ezek a tragédiák.

A köznyelvben csendes gyilkosnak nevezett szén-monoxid veszélye abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, a szervezetre gyakorolt hatásai könnyen összetéveszthetők más betegségek tüneteivel. Ez az otthonokban leggyakrabban előforduló toxikus gáz, ami a véráramba kerülve meggátolja az oxigén szállítását

- mondta Szeles Péter.

Általános szabály, hogy csak kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést, kályhát csatlakoztassunk a kéményhez, hiszen használat közben nemcsak a füst áramolhat ki a réseken, hanem a szikra is kipattanhat a hézagokon. Fontos a kémények évenkénti ellenőrzése, majd legalább négyévenkénti műszaki felülvizsgálata. A biztonságos fűtéshez időnként a gázkazánokat is ellenőriztetni kell

- tette hozzá a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.

Kiemelte azt is, hogy most sem késő átvizsgáltatni a különböző tüzelő- és fűtőberendezéseket. A visszaáramló légnemű égéstermék is tragédiát okozhat gázfűtéses lakásokban. A fél éve nem használt tüzelőberendezésekben meglazulhatnak a tömítések, elmozdulhatnak az alkatrészek, ezért használat előtt célszerű a megfelelő képesítésű szakemberrel átvizsgáltatni őket. Kitért arra is, hogy sok helyen vegyes tüzelésű kazánnal fűtenek, azonban ebben az esetben sem elég csak a kéményt, ajánlott a berendezést is átvizsgálni.

A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés begyújtásához ne használjunk tűz vagy robbanásveszélyes éghető folyadékot. A füstcső hézagmentesen illeszkedjen, mert a visszaáramló füst mérgezést, a széteső cső pedig tüzet okozhat. Az emberek manapság korszerű, jobban záródó nyílászárókat választanak, azonban ne feledkezzünk el arról, hogy ezek a veszélyt is fokozzák, főleg ott, ahol a nyílt égésterű berendezések – bojler, kéményes konvektor, kazán – elszívhatják az oxigént. A problémára megoldást jelenthet a szabályozott szellőzőberendezés, valamint a rendszeres szellőztetés is. A szén-monoxid – elkeveredve a levegővel – belélegzés esetén fulladást okozhat. A gázkészülékekkel ellátott helyiségekben érdemes lehet szén-monoxid-jelzőkészüléket is felszereltetni a balesetek elkerülése céljából

- magyarázta Szeles Péter.