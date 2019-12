Műfenyőt vagy igazi karácsonyfát? Mutatjuk, melyik éri meg jobban

Karácsony előtti hetekben sokan már azon törik a fejüket, hogy milyen fát állítsanak. Vannak, akik imádják a fenyőfa illatát, mások a környezettudatosság jegyében inkább műanyag fát választanak. Nos, nehéz lenne eldönteni, melyik lenne a jobb, viszont egy kis segítséget adhatunk a döntéshez. Íme néhány szempont, ami alapján talán könnyebb lesz dönteni.

A környezetbarátok inkább a műfenyőt választják?

A műfenyőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai is. Pozitívumknt említhetjük, hogy elméletileg 70 évnyi munkát takaríthatunk meg, ha 10 évig műfenyőt használunk, ahelyett, hogy 10 élő fát vennénk, melyek egyenként 7 év alatt termelődtek. 20 használat szükséges ahhoz, hogy egy műfenyő környezetbarátabb legyen, mint az igazi, ráadásul 40 kg szén-dioxid egy 2 méter magas műfenyő hozzávetőleges ökolábnyoma.Érdekesség, hogy Kína a legnagyobb műfenyő gyártó ország. A karácsonyfákat teherhajókon szállítják világszerte.

Praktikusság szempontjából is jó választás lehet a műfenyő, mivel az élő fenyőfaágak ahogyan a szoba melegében egyre inkább kiszáradnak, fokozatosan elvesztik tartásukat, egyre jobban lehúzzák a díszek, amelyek végül lecsúszhatnak és földre eshetnek az ágak széléről. Egy műfenyőnél ez a jelenség nem lép fel; így, ha féltett, régi díszeket használunk, azok nagyobb biztonságban vannak egy mesterséges karácsonyfán. További előnyök között tartják számon a műfenyőnél, hogy az ünnepek után nem kell a szúrós tüskék összegyűjtésével foglalkozni, a fenyőfa szabályos alakú, nem kell a karácsonyfatalpba se belefaragni. A különlöges fenyőillatról sem kell lemondanunk, hiszen egy egyszerű párologtatóval pótolhatjuk, ha teszünk a vízhez néhány csepp fenyőillatú oldajat.

A szakemberek szerint jó választás lehet a műfenyő azoknak, akik háziállatot tartanak otthon, akiknek kicsi gyereke van, vagy épp allergiásak - például a porszívózás vagy sepregetés által felverődött porra. Ha tehát a műfenyő mellett döntünk, akkor érdemes körbejárni a nagyobb szupermarketeket, mivel itt széles kínálatát találjuk a műfenyőknek. Most a HelloVidék is szemezgetett az árak között, mutatjuk mire lehet számítani idén a műfenyő árak terén.

Amit érdemes szem előtt tartani vásárlás előtt, az a fenyők magassága. Az asztali 30 cm-től, a 90-150-180 centiméteren át, akár a 240 cm magasságig is találhatunk műfenyőt az áruházakban. Az átlagárakat tekintva 1500 Ft -tól kezdődik a legalacsonyabb árú fa, de találhatunk 45 000 Ft körüli fenyőt is.

Tesco műfenyő árak:

Havas-bogyós műfenyő (60cm): 1539 Ft

Műfenyő égőkkel (91cm): 1539 Ft

Műfenyő (150cm): 8393 Ft

Műfenyő (180cm): 9093 Ft

Fehér műfenyő (180cm): 10493 Ft

Auchan műfenyő árak:

Actuel asztali fenyő tobozos (30cm): 2490 Ft

Actuel keskeny havas fenyő (180cm): 19990 Ft

Actuel finn havas fenyő (180 cm): 39990 Ft

Kanadai fenyő (210cm): 7990 Ft

Actuel finn havas fenyő (210cm): 49990 Ft

Lidl műfenyő árak:

Melinera műfenyő (180cm): 6990 Ft

Lidl prémium Melinera műfenyő (180cm): 22 222 Ft

Praktiker műfenyő árak:

Műfenyő deko-mini (45cm): 2199 ft

Műfenyő christmas top (90cm): 1990 ft

Havas mini pine (60cm): 2799 ft

Műfenyő mini-pine (60cm): 3299 ft

Műfenyő christmas top (120cm): 4690 ft

Műfenyő nordmann king (90cm): 5199 ft

Műfenyő christmas top (150cm): 6199 ft

Műfenyő nordmann king (120cm): 6999 ft

Műfenyő christmas top (180cm): 9399 ft

Műfenyő nordmann king (150cm): 10990 ft

Műfenyő wonder white (150cm): 11990 ft

Műfenyő alpen kid (100cm): 12990 ft

Műfenyő nordmann king (180cm): 17990 ft

Műfenyő wonder white fehér (180cm): 17990 ft

Műfenyő mediterraneo (150cm): 23990 ft

Műfenyő polymix extra dús (150cm): 30990 ft

Műfenyő szintetikus (180cm): 36990 ft

Műfenyő cashmere (180cm): 38990 ft

Műfenyő nordmann king (240cm): 38990 ft

Műfenyő polymix extra dús (180cm): 39990 ft

Műfenyő spectrum (180cm fém talppal): 40990 ft

Műfenyő mediterraneo (180cm): 47990 ft

Műfenyő polymix (210cm extra dús): 52999 ft

Műfenyő green flame (180cm): 68990 ft

Műfenyő sierra (180 cm): 89990 ft

Műfenyő green flame (210cm): 93990 ft

Műfenyő led-es (240cm): 99999 Ft

És mi a helyzet az élő fenyőfával?

Évente az országban 2-2,2 millió vágott fenyőt, mintegy tízezer cserepes fenyőt és 200 ezer műfenyőt értékesítenek, amelynek becsült értéke összesen 10-12 milliárd forintot tesz ki

- mondta Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének (Makert) elnöke. Kitért arra is, hogy a fenyők ára a mérettől és az árusítóhelytől, illetve a származási helytől is függ. Idén a magyarországi termesztésű vágott lucfenyőket változatlan áron értékesítik tavalyhoz képest, amikor jelentős áremelkedés következett be a munkabérek, valamint a szállítási költségek emelkedése és az öntözési költségek miatt. Az emeléssel a lucfenyő ára már közelített a nordmann fenyőéhez, amelyet nagyrészt importból szereznek be, Németországból vagy Dániából. De arról is beszámolt, hogy tavaly az országban a vágott fenyők közül 60 százalékban lucot, 33 százalékban nordmannt és 7 százalékban ezüstfenyőt értékesítettek.

Boross Dávid javasolja a vásárlóknak, hogy a gyökeres karácsonyfát kizárólag kertészeti árudából szerezzék be, azt alkalmi, platóról árusítóktól nem tanácsos venni, mivel lehetetlen reklamációt érvényesíteni például szétesett földlabda vagy kevés gyökér miatt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a vágott karácsonyfák az ünnepek után aprítást követően a komposzttelepekre kerülnek, azok teljes mértékben újrahasznosulnak, a fővárosban a hulladékgyűjtők mellé kidobált fákat összeszedik és külön szállítják el.

A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete már korábban közölte, hogy jó minőségű választékra és a tavalyihoz hasonló árszínvonalra lehet számítani az idén a fenyőfák piacán, ugyanakkor a nordmann fenyő várhatóan 10-12 százalékkal olcsóbb lesz.

A belföldön karácsonyra értékesített 2-2,2 millió fenyőből az import 500 000-600 000 darab, főleg nordmann-fenyő érkezik az országba. A termelők 200 000-300 000 darab fenyőt, leginkább lucfenyőt exportálnak.

A várható, átlagos eladási ár méterenként

a lucfenyőnél az idén 3000 forint,

az ezüstfenyőnél 4000-5000 forint,

míg a nordmann-fenyőnél 6000 forint lehet.

Miért választunk igazi fenyőt karácsonyra?

Életben tartják az ünnepi, családi hagyományokat

A fa kiválasztása szórakoztató családi tevékenység

Van, aki csak az illatozó fát kedveli

Mert lebomlik és úrjahasznosítható is

Olcsóbbak, mint a műanyag fák

(via: www.realsimple.com)