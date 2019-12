Robbant a cukiságbomba: ikerborjak a nemzeti park új sztárjai

Az idei ellési szezonban eddig több mint száz borjú született a nemzeti park sóstói telepén: körülbelül 50-50 százalékos ivararánnyal. Ilyen jelentős tehénállomány esetében minden évben van példa ikerellésre. A most napvilágot látott borjak előtt, idén először decemberben üdvözölhetett a park ikerborjakat: akkor egy üsző és egy bika érkezett.

Érdekesség, hogy a gulyások naponta kihajtják a vemhes állatokat egy sétára, de ezt megelőzően mindig megvizsgálják, hogy nem közeledik-e az ellés ideje. Az újszülöttek anyja nem mutatta jelét, hogy hamarosan világra hozza utódait még néhány órával a borjak születése előtt sem.

Az oldal információi szerint különböző testi jelekből és az állat viselkedéséből is lehet a hamarosan érkező időpontra következtetni: az állat tőgyállása, testtartása és a keresgélő szaglászás is jelöli a közeledő ellést. Mivel az anya most nem mutattott semmilyen tünetet, ezért kihajtották a legelőre, ahol nem sokkal később világrahozta két egészséges utódját.

Az apró jövevények már a saját lábukon tértek vissza az istállóba. Az ikrek méretükben és tömegükben sem kisebbek az átalg borjaknál. Színük eltér egymástól: az egyik világosabb, a másik sötétebb pirók színű.

Címlapkép: Getty Images