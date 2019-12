Szinte hihetetlen, mennyire keveset keresnek a melósok ezekben a magyar megyékben

Az Észak-Alföld három megyét foglal magába: Hajdú-Bihar megyét, Jász-Nagykun-Szolnokot és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Népességét tekintve a lakosság létszáma 1 450 960 fő, amivel a régiók rangsorában az alsó középmezőnyt erősíti, amely első sorban annak köszönhető, hogy ebben a térségben a legmagasabb a közép-magyarországi adat után az élve születések száma (10 908) és itt a legkisebb a természetes fogyás is.

Állatparkok, gyógyfürdők, világörökség részét képező műemlékek és természeti csodák színesítik a 17 727,94 km² területű régió lakóinak életét, de a korábbi években számos területen rosszul teljesítő térség, gyakran került az elmaradott országrészek listájára. Az ipar, az oktatás és a turizmus is igényeltek fejlesztéseket, de a mindennapokban, közlekedésben is szükség volt innovációkra. A HelloVidék írt megvalósult és elindított projektekről, beteljesedni látszó álmokról, megdöbbentő munkanélküliségről, olcsó ingatlanokról és újszülött kisállatokról is. Íme az Észak-Alföld 2019-ben:

2019-ben is népszerűek a fürdők: továbbra is dobogós Hajdúszoboszló

Az Észak-Alföldet a gyógyvizek hazájának is nevezik, mivel aki kikapcsolódásra vágyik közel harminc termálvizes fürdő közül válogathat a területen. A régió gazdag wellness és SPA kínálatával kapcsolatos kedveltsége a turisztikai statisztikai adatokban is megmutatkozik. Hajdúszoboszló, híres fürdőjével dobogós helyet foglal el a Magyar Turisztikai Ügynökség által összeállított 2018-as évre vonatkozó összes vendégéjszakaszám szerinti legnépszerűbb települések rangsorában.

A belföldi utazók körében Budapest és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb úti cél. Hajdúszoboszló az utóbbi években további fejlesztések elindításával igyekezett növelni az egyébként sem csekély vendégéjszaka számát: idén tavasztól a városba érkezők birtokba vehették az új szabadidőparkot, amely 162 méter hosszú BMX és görkorcsolyapályát, fitnesz parkot, sportpályákat és óriási játszóteret kínál 1500 négyzetméteren az aktív pihenés kedvelőinek.

A teljes régiót tekintve több település elkezdett felzárkózni és kiaknázni a kiemelkedő természeti és kulturális értékekkel rendelkező terület adottságait. A HelloVidék is beszámolt a három Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen induló ökoturisztikai fejlesztésről. A három település önkormányzata csaknem 200 milliós uniós támogatást nyert el a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében a komoly turisztikai fejlesztéseket tartalmazó Zagyva Ökopark projekt megvalósításához. A Zagyvarékason, Újszászon és Szászbereken megvalósuló projekt részeként egy ökoturisztikai túraútvonal, "street fitness" pályák, sportpálya, pihenőhelyek, madárles létesül és mobil hidakat is terveznek kialakítani a Zagyván. Emellett kerékpártárolók épülnek, valamint tájékoztató táblákat is helyeznek ki.

Magyarország egyik legautentikusabbnak számító vidéke, az Észak-Alföldön elhelyezkedő Hortobágy idén 20 éve a világörökség része. Arról is írtunk, hogy egy következő évi fejlesztésnek köszönhetően mennyire jól alakul majd a puszta sorsa: a kulturális kincseit tekintve is számottevő területen 2020 szeptemberéig 3 milliárd forintos fejlesztések valósulnak meg.

Rohamosan fejlődik az ipar: német prémium autómárka a régióban

Hogy ne csak az utazóknak, pihenni érkezőknek kedvezzenek, hanem a térség lakóinak is, az ipar ágazatát tekintve is egy egészen jó irányt mutató tendencia indult ez az Észak-Alföldön, amely több beruházás, stratégiai terv, támogatás közös erejével valósulhat meg. A Portfolio összesítéséből kiderül, hogy országszerte már összesen 77 milliárd forintot osztott szét a kormány, hogy támogassa az iparfejlesztési stratégiát, amelyből a legmagasabb egyéni támogatások a keleti országrészre csoportosulnak, az elsők között szerepel például Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye. Írtunk arról, hogy rohamosan fejlődik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol idén több új üzem is épült és néhány másik terv megépítése folyamatban van: az élelmiszer- és táplálékkiegészítő üzem alapkövét december elején tették le és gombafeldolgozó üzemeket, hűtőházakat is építenek majd. Ezen kívül a termelő vállalkozások befogadására alkalmas ipari létesítmény épült a szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fehérgyarmaton.

Az idei év egyik legnagyobb iparral kapcsolatos híre is az észak-alföldi térséghez fűződik, mivel az országban épülő BMW gyár helyszínének a régió szellemi, kulturális, gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési központját Debrecent választotta a német autógyártó. A munkálatok ugyan végül csak jövő évben kezdődnek, de a hatalmas volumenű beruházás jelentős változásokat hoz a területen élő lakosság életébe többek között, új vasútállomást is létesítenek a Macs Ipari Park állomáson.

A fejlesztéseknek a munkakeresők is örülhetnek, hiszen számos új munkahely létesülhet a következő években az üzemek, gyárak építésével, már a kivitelezési időszakban is, ami különösen jót tehet a fejlődő térségnek. A KSH régióra vonatkozó adatai alapján 2019 harmadik negyedévében több mint 638 ezer fő a munkavállalók, a munkanélküliek száma pedig közel 45 ezer. Ez az előző év azonos időszakának adataihoz képest a munkanélküliek számának csökkenését mutatja, mivel 2018 harmadik negyedévében több mint 47 ezren nem rendelkeztek munkával a régióban, ám így is itt a legmagasabb országosan a munkanélküliek száma évek óta.

Az egy főre jutó bruttó átlagkereset továbbra is az Észak-Alföldön a legalacsonyabb (277431 Ft), ami a legmagasabb 421 983 Ft-os közép-magyarországi átlaghoz képest kiugróan kis számnak mondható.

Az országos árakhoz képest olcsó ingatlanokat vásárolhattak a régióba költözők

Annak ellenére, hogy a közép-magyarországi bérek majdnem kétszer magasabbak, könnyebben vesz egy Észak-Alföldön élő fiatal ingatlant, mint egy budapesti. Az ingatlanárak régiókra vonatkozó jelentős eltérései miatt az állami támogatások és a havi kereset jóval kisebb részét teszik ki a vételárnak. Idén egy Észak-Alföldön lakó családnak kevesebb ideig kellett gyűjtögetnie egy új otthon megvásárlásához, mint egy magas bérrel rendelkező fővárosinak: vidéken házat vehettek egy budapesti kis lakás árából.

Szárnyal a felsőoktatás

Az ipar fejlődése az oktatás jövőjére is hatással van, legalábbis az egyre sikeresebb Debreceni Egyetemen járműipari kutatásokat is végeznek, figyelembe véve a városba betelepülő vállalatok igényeit. A támogatásból megvalósuló járműipari vizsgálatokon kívül két másik területhez is anyagi forrást nyújt a a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal idei témakerületi kiválósági programja. Kétmilliárd forintból további két területen végeznek kutatásokat a felsőoktatási intézményben: inzulinrezisztencia-kutatást, illetve az űrutazás fiziológiai hatásaival kapcsolatos vizsgálatokat.

Az űrkutatás kicsit szokatlannak tűnhet egy magyar egyetemen, ám az idei év egyik legnagyobb egyetemi sikere után már talán nem is lepődünk meg ezen, ugyanis az egyetemre egy híres amerikai intézmény is felfigyelt: az idén született döntésnek köszönhetően a Massachussetts Institute of Technology (MIT) a Debreceni Egyetem klinikai központjában indít egészségügyi kutatási programot.

Biztonságosabban utazhatunk: újabb utak épültek

A keleti országrész megyéi nem a könnyű megközelíthetőségről voltak híresek, ám a térség fokozatos fellendülése az úthálozat fejlesztését is életre hívja. Ahhoz, hogy az Észak-Alföld megyéinek elérése és a települések közötti közlekedés egyszerűbb legyen több útszakasz felújítása is szükséges. Idén is számos út, kisebb bekötőút újulhatott meg: a Magyar Falu Programban elsőként felújított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bekötő utat Érpatakon adták át, amit aztán Ömböly követett. A határközeli Csengereg kerékpárút épült, amely javítja az összeköttetést a szomszédos Pádollyal, illetve a közeli ipari park dolgozóinak is megkönnyíti a mindennapjait.

Sok hírt említettünk idén az Észak-Alföldhöz kapcsolódóan, de amellett hogy pozitív események sora fémjelezte a térség 2019-es évét, a természet például olykor kevésbé volt barátságos a három megyében. Írtunk a pusztító sertéstpestisről és a jászberényi földrengésről is. Az év legcukibb vidám híre a régióból, pedig egyértelműen a Debreceni Állatkertben született tenyérnyi mosómedvéről szólt.

Címlapkép: Getty Images