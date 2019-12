Királyként élnél vidéken? Fillérekért vehetsz ingatlant ezekben a megyékben

Sorozatunkban szemügyre vettük a Balaton turisztikai fejlesztéseit, két nagy folyónk a Duna és a Tisza eseményeit és foglalkoztunk már Közép-Magyarországot és Észak-Magyarországot követően az Alföld északi részével is, legújabb cikkünkben pedig a déli terület történéseit gyűjtöttük össze. A Dél-Alföld az ország dél-keleti részében elhelyezkedő statisztikai régió, amelyhez Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye tartozik. Az ország legnagyobb kiterjedésű régiója 18 337 km2 helyezkedik el, 1 237 101 fővel pedig az ország harmadik legnépesebb területe. Népességcsökkenése folyamatos, de nem mondható az ország más térségeihez képest kiugrónak. A természeti értékek és kultúra szempontjából is jelentős régióban számos dolog történt a különleges állatok születésétől a milliárdos mezőgazdasági fejlesztésekig. Íme 2019 legérdekesebb eseményei a Dél-Alföldre vonatkozóan.

Pusztító időjárás és szegedi babyboom

2019-ben az időjárás megmutatta erejét a Dél-Alföldön: tomboló viharok, esőzések dúlták fel a régiót. Szeptemberben szélvihar puszított a térségben, amely helyenként 110 km/h-t is meghaladó széllel érkezett és 40 ezer lakónál okozott áramszünetet. A negatív időjárási hatások a termelés területén is okoztak károkat. Írtunk róla, hogy a szúnyogírtó szereken kívül, a rengeteg eső sem kedvezett az egyébként is problémákkal küzdő méhészeteknek. Az esőzések miatt, a Dél-Alföldön a méhek mindössze két-három napig tudtak gyűjteni az akkor virágzó akácról, ami mellett a repce is párhuzamosan virágzott, így végeredményben a megtermelt akácméz sem lett tiszta.

A természet vidámabb oldaláról is bemutatkozott: számos új jövevénnyel gazdagodott a Szegedi Vadaspark közössége. Az idén született csupaszpofájú tamarin, ugrótamarin, sátánmajom, binturong, liszt-majmocska, sőrényes farkas és a szinte fehér oroszlánbébi is látható már az állatkertben.

Előtérben a hagyomány és a kultúra

A természet csodáin kívül a hagyomány és a kultúra értékei is fókuszba kerültek 2019-ben. A területen nagy hangsúlyt fektettek a meglévő kulturális kincsek védelmére. A Szegedi Papucsért Alapítvány képzést indított márciusban, ahol a híres szegedi papucs hímzésének technikáját sajátíthatták el a tanfolyam résztvevői. A kézzel készülő papucsok hímzői már csak néhányan vannak, és ők sem fiatalok, ezért a mesterség fennmaradása érdekében fontos lépés volt a képzés elindítása.

Az egyedülálló Ópusztaszer a Dél-Alföld egyik leghíresebb látványossága. A 2019-es év fejlesztései a kis települést sem kerülték el: harminceszközből álló mezőgazdasági gépgyűjteménnyel gyarapodott az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.

Az országos szinten is értékes, kiemelt turisztikai célpontnak számító helyek fejlesztésén kívül a régióban az esztétikum és értékmegőrzés témakörében helyi jelentőségű rendeletek is születtek. Írtunk róla, hogy a méhkeréki képviselő-testület a településkép védelmében új szabályozást vezetett be, amely tiltja a csúnya házak építését. A rendelet alapján nem lehet trapézlemezzel burkolni a házakat és nem elfogadott a rikító színek használata az ajtók és az ablakok esetében.

Ha hagyományokról és a dél-alföldi régióról beszélünk elkerülhetetlenül eszünkbe juthat az egyik leghíresebb gasztro termékünk a Pick szalámi. Az 1869 óta működő Pick korábban egy múzeumi tárlat formájában mutatta be történetét, ám ez később bezárt. Idén januárban pályázatot írtak ki egy virtuális múzeum létrehozására, amit aztán később meg is valósíthattak. A gasztronómia területén maradva más újítást is hozott az év: elkezdődött a bajai gasztrofalu építése. A hiánypótló jelleggel indult Gasztro-Hungarikum Udvar azt tűzte ki egyik fő feladatának, hogy a rengeteg helyi kulináris különlegességet itt lehetőségünk legyen megkóstolni.

Kevés a fizetés, de olcsó az ingatlan

Sokan úgy gondolják, hogy az ország keleti részén kevés a munka, ezért nem is telepednek le a régióban. Korábbi cikkünkben egy szakértőt kérdeztünk az állításról, aki elmondta, hogy kevesebb ugyan a meghirdetett állás, de az állásra jelentkezők, munkavállalók száma is alacsonyabb. A munkanélküliek száma csökkenő tendenciát mutat, de ezzel párhuzamosan mégis többen keresnek munkát. A KSH adatai szerint a régióban 2019 harmadik negyedévében a foglalkoztatottak száma 560 800 fő, a munkanélküliek létszáma pedig 23 ezer volt.

Az Észak-Alföld megyéihez hasonlóan, annak ellenére, hogy a közép-magyarországi bruttó átlag fizetések jóval magasabbak (421 983 Ft), az alacsonyabb áraknak köszönhetően sokkal rövidebb ideig kell gyűjtenünk egy alföldi lakás vásárlására még a jóval kisebb, bruttó 295 362 Ft-os átlag fizetés mellett is. A 2018-as év régióra vonatkozó átlagkereset alapján 1,05 havi összeg egy négyzetméter lakás ára. Az egyetemeknek otthont adó városok, azonban meglepetést okozhattak idén sokaknak, hiszen a lakásárak jóval magasabbak voltak ezeken a településeken, a budapesti vételárakhoz és bérletidíjakhoz közelítve.

Kerékpározásban a Dél-Alföld a nyerő

A keleti országrész nehéz munkaerőpiaci helyzete ellenére vannak olyan dolgok is, amiért példamutatónak mondhatjuk a dél-alföldi régiót: kerékpározásban például Békés megye a legjobb. A környezetbarát közlekedési mód támogatására országos kerékpárút építési programok indultak, így több városban fejlődhetek a biciklivel járók körülményei. Békéscsaba kimagaslóan jól teljesít a területen és a fejlődés a 2010-es Kerékpárosbarát Település cím elnyerése után sem állt meg. A dél-alföldi régió folyamatosan fejleszti kerékpárút hálózatát: mostanra elkészült a Bács-Kiskun megyei Bajától a Csongrád megyei Szegeden át egészen a Békés megyei Köröstarcsáig húzódó 220 kilométer hosszú szakasz, ami Magyarország leghosszabb összefüggő kerékpárútjának számít.

Gigafejlesztések indultak a mezőgazdaságban

2019 azonban nemcsak a kerékpárutak éve volt a Dél-Alföldön, hanem a mezőgazdasági innovációké is. Írtunk róla, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek okozta kockázatok mérséklését és a vízgazdálkodást támogató monitoringrendszert alakítottak ki uniós támogatással a régióban, illetve arról is, hogy az időjárástól függetlenebb termelést biztosító üvegházakat építenek a térségben. Jánoshalmán szintén az agrárium fejlődését segítő gyümölcs- és zöldségtároló, valamint – feldolgozó agrárlogisztikai központ megépítéséről döntöttek.

A dél-alföldi díjnyertes luxus dohánybolt

A Dél-Alföldön folyó nagyobb volumenű fejlesztések mellett a kisebb vállalkozásokkal kapcsolatban is felfedezhettünk különlegességeket. A kecskeméti Spiritstore kezdetben ugyanúgy működött, mint minden más nemzeti dohánybolt, ám a tulajdonos úgy gondolta, hogy valami szebbet, jobbat és többet szeretne adni a vevőinek. Így született meg 2016 őszére egy nonstop nyitva tartású, prémium italokat is kínáló üzlet, amely kínálatával a repülőterek luxusboltjait idézi. A bolt már sokadik alkalommal rangos elismerésben részesült: idén zsinórban harmadszor zsebelte be kategóriájában az Év Boltja verseny díját.

Címlapkép: Getty Images