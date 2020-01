Egyre több a csaló tűzifa kereskedő: íme a tippek, hogy elkerülhesd őket

A Nébih tapasztalatai szerint a tűzifavásárlók elsősorban a helyi újságok hirdetési rovataiból, illetve az internetes fórumokról gyűjtik össze a rendkívül előnyösnek tűnő ajánlatokat. Sajnos országszerte számos olyan visszaélés történik, amikor az eladók az emberek jóhiszeműségére alapozva csalják ki a tüzelőre félretett pénzt, csalódottságot, szomorúságot, bosszúságot és hideget hagyva maguk mögött.

Arról mi is írtunk, hogy a dőrzsölt kereskedők gyakran vizesen adják el a kilóáron mért fát és ezáltal jóval többet fizethetünk a fűtőértékéből is vesztett áru vásárlásával. A hatósági próbavásárlások, valamint a fogyasztóktól kapott jelzések alapján a Nébih folyamatosan gyűjti és elemzi a tűzifavásárlások kapcsán észlelt jogszerűtlenségeket, de mivel nem lehetnek jelen minden egyes vásárlásnál, ezért a Nébih EUTR szakemberei összegyűjtötték azokat a hasznos tanácsokat, amelyekkel a vásárlók elejét vehetik az őket sújtó visszaéléseknek, illetve instrukciókat adnak ahhoz is, hogy milyen ellenőrző kérdéseket érdemes feltenniük a vásárlóknak a kiválasztott kereskedők felé.

Így ismerhetjük fel a tisztességes erdőgazdálkodót vagy kereskedőt a szakemberek tanácsai szerint:

Ha egy szabálykövető kereskedő hirdetést ad fel, abban a hatósági azonosítószámot (ez lehet az erdőgazdálkodói kód vagy az ún. EUTR technikai azonosítószám) is feltünteti. A hatósági nyilvántartásokban ez alapján válik azonosíthatóvá.

Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló részére egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott (pl. FA-AA 3324532), szállítójegyet, amin az adott tűzifa-vásárlás és -kiszállítás összes lényeges adata szerepel. Ezek közül a legfontosabbak: az eladó, a szállító és a vevő adatai, így neve, címe, a teherautó rendszáma, a tűzifa fafaja, mennyisége, a szállítás időpontja, melyet év, hónap, nap, óra és perc pontossággal kell feltüntetni, valamint annak megnevezése, hogy honnan származik a fa. Többféle szállítójegy van forgalomban, közülük a leggyakoribb típusú szállítójegyet és rajta az előbb felsorolt adatok helyét mutatjuk be az alábbi képen.

Fontos tudni, hogy a szállítólevél, nyugta, számla, átvételi elismervény vagy más megnevezésű dokumentumok nem helyettesítik a szállítójegyet!

A jogkövető kereskedő a lerakodás előtt lehetőséget biztosít a vevő részére, hogy meggyőződjön róla, valóban a megrendelt mennyiséget kapja-e meg. Ha mázsára történt a megrendelés, akkor a mérés adatait is feltünteti a szállítójegyen (a méréshez használt, hitelesített mérleg hitelesítési jelének feltüntetésével), vagy úgynevezett mérlegjegyet ad. Ha köbméterre vagy kalodában történt a megrendelés, akkor kérésre megengedi, hogy a vevő maga is megmérje a lerakodás előtt a teherautón lévő fát.

Lerakodás után érdemes meggyőződni arról, hogy a teherautó platóján, a lerakott tűzifa alatt nem volt-e valami előre nem látott nagyobb tárgy (traktorgumi, raklap, ládák stb.), amelyet beleszámítottak a tűzifa térfogatába. Tisztességes kereskedőnél ilyen nem fordulhat elő.

A szakemberek által javasolt vásáslás előtti ellenőrző kérdések:

Bejelentkezett Ön a Nébih hatósági nyilvántartásába tűzifa-kereskedőként vagy erdőgazdálkodóként? Ha igen, milyen azonosító számot kapott, és ennek megfelelően, mi az erdőgazdálkodói kódja vagy EUTR technikai azonosítószáma?

Nem bánja, ha megrendelés előtt ellenőrzöm a megadott azonosítót a Nébih honlapján?

A hirdetésben szereplő vagy a telefonon megadott EUTR technikai azonosítószám valódisága ellenőrizhető a Nébih honlapján (http://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso). Ha esetlegesen reklamációm lenne a tűzifával kapcsolatban, kit keressek, milyen címen, telefonszámon?

A tűzifa-szállítmány mellé ugye hoznak szállítójegyet, amin rajta van az Önök neve és címe, a tűzifa fafaja, mennyisége, az autó rendszáma, amivel hozzák a fát, a sofőr neve és címe, továbbá az a hely, ahonnan a fát hozzák?Kérem, hogy amikor elindulnak hozzám a fával, telefonon hívjanak fel és adják meg a teherautó rendszámát, mert csak az azzal érkező szállítmányt fogadom!

