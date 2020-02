Kész vagyonba kerül a nyelvtanulás: ilyen árakat kérnek el vidéken

Korábban mi is megírtuk, hogy az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lesz kötelező a középfokú nyelvvizsga a felsőoktatásba jelentkezőknek. A kormány ugyanis a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és más szervezetek javaslatára novemberben visszavonta az erről szóló 2014-es döntését. A nyelvvizsga ugyanakkor sok többletpontot ér, egy középfokú 28-at, egy felsőfokú pedig 40-et, úgyhogy érdemes vele kalkulálni. Az Eduline annak járt utána, vidéken és a fővárosban mennyit kell fizetni a magántanárokért és nyelvtanfolyamokért.

Budapesten az egyszemélyes, 60 perces órák 3000 forint körül kezdődnek, akár a 6000 forintot is elérhetik. A komolyabb nyelvórákért vagy magasabb szintű (C1-es vagy még magasabb) vizsgafelkészítésért, esetleg szakmai és üzleti nyelvvizsga tréningekért ennél magasabb óradíjakat is elkérhetnek. A fővárosban kiscsoportos nyelvtanfolyamokat is indítanak, amelyek két-három hónapra lettek tervezve, de igény szerint ettől eltérő módon, akár gyorsabban vagy lassabban is teljesíthetők. 50-180 órára vannak ütemezve. Ezekért a tanfolyamokért komoly tízezreket kérnek el,

egy 100 órás tanfolyam ára például átlagosan 65-120 ezer forint körül mozog.

A vidéki nagyvárosokban a nyelviskolákon keresztül intézett magánórák 4000-5000 forintnál kezdődnek, a magántanárok viszont átlagosan 3000-4000 forintot kérnek el egy-egy 60 perces óráért. A csoportos tanfolyamok pedig 45 percenként 1500-2000 forintba kerülnek.

