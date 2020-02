Magyar fejlesztés: már 60 tonna szemét akadt fenn a Felső-Tiszán

Sikeresen állja útját a Felső-Tiszán a Magyarországra érkező PET-palack- és uszadék-szennyezésnek az a hulladékmentesítő munkagéplánc, amelyet kedden alkalmaztak először éles üzemben - tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, Siklós Gabriella.

A csapadékos időjárás miatt megemelkedett vízszint jelentős mennyiségű hulladékot sodort a folyó hazai szakaszára, ezért a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hétfőn III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.

Vásárosnaménynál emellett üzembe helyezték azt az új munkagépláncot, ami a nap 24 órájában, folyamatosan gyűjti össze a szennyeződést. Az élesben most először alkalmazott berendezés február 4-én délutánig

több mint 200 köbméter, mintegy 60 tonna vegyes PET- és kommunális hulladékot fogott fel

és mindaddig dolgozik a szakaszon, amíg a PET-palackkal kevert uszadékot észlelik a Felső-Tiszán.

2004-től rendszeres a külföldi eredetű kommunális hulladékszennyezés a Felső-Tisza-vidék folyóin, elsősorban a Tisza Ukrajna alatti szakaszán, mivel a hullámtéren illegálisan elhelyezett szemetet a kisebb árhullámok is képesek magukkal sodorni. A szennyezés intenzitását a szakemberek az adott szelvényen percenként áthaladó palackok számával határozzák meg: az elmúlt 15 év alatt 40 esetben volt 50 palack/perces - vagy azt meghaladó - intenzitású szennyezés a Tiszán, a csúcsérték pedig eléri a 300-500 palack/percet is. Az árvízről-árvízre halmozódó műanyag és más szemét nemcsak szennyezi a természeti értékekben gazdag tiszai tájat, de rontja a turisztikai lehetőségeket is.

A tavaly ősszel átadott magyar fejlesztésű hulladékmentesítő infrastruktúra lényege, hogy a medret részlegesen hajókkal zárják el, majd az érkező hulladékot és uszadékot a part felé terelik, ahonnan munkagépek segítségével kitermelik, majd szétválogatják.

A Felső-tiszai hulladék-mentesítési projektet 1,3 milliárd forint értékű, hazai költségvetési forrásból finanszírozták. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és négy másik tiszai igazgatóság, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinációjával megvalósított projekt keretében három, éjjellátó képességgel és hulladékfelismerő szoftverrel felszerelt kamerát telepítettek a Tisza ukrajnai, egyet pedig a magyarországi szakaszán. A hulladék kiemelésére négy, úgynevezett vízkár-elhárítási helyet alakítottak ki a Tiszán és a Szamoson, felújítottak több úszóművet, két uszályt és egy vontatóhajót, valamint vásároltak egy új hulladékbeszedő hajót is.

A technológiai géplánc kiegészítéseként három lánctalpas, egy gumikerekes kotrót, egy homlokrakodót, valamint tíz hulladékszállító konténert és a szemét szállításához és feldolgozásához szükséges egyéb gépeket egyaránt beszerzett az OVF.

