Leállt a gyártás: évek óta bizonytalan, lehet-e kapni a fontos csecsemőgyógyszert

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy ismét hiánycikk lett egy fontos csecsemőgyógyszer, a K-vitamin. Már több szülői csoport is létrejött a közösségi oldalakon, kizárólag a Konakion injekció miatt. Ebben próbál segíteni néhány védőnői szolgálat is, akik szintén ezeken a felületeken próbálják meg begyűjteni a családoknál feleslegben maradt ampullákat.

Nagyjából két éve állt le a gyár, azóta hol van, hol nincs az újszülöttek számára gyártott készítményből – ezt nyilatkozta az ATV-nek Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Azt is mondta, hogy

a kórházakban nincs hiány, csak a patikákban.

Ezer gyerekből 1-2 újszülött születik K-vitaminhiánnyal, ami komoly vérzékenységet okozhat az első hetekben. Ezért alakult ki az a protokoll, hogy

az első ampullát a születés utáni 24 órában kapják meg a csecsemők a kórházakban.

A probléma gyökere az egyik gyártó leállása, ami nagyjából két éve történt. Emiatt keletkezett hiány a gyártásban, a szokásos csatornákon pedig nem érkezik be kellő mennyiség.

Azóta tendencia, hogy hol van egy kicsi, hol nincs kifejezetten ebből a gyártmányból.

A kórházakban azonban továbbra is rendelkezésre áll, és az is fontos, hogy a meglévő adagokat a kórházba koncentráljuk. A patikai forgalomba nem kerül ki annyi, amennyi elég lenne arra a nagyjából hathónapos időszakra, amíg jellemzően csak anyatejes táplálás történik.

