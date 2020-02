Már a belvárosba is bemerészkednek: rókát videóztak Pécsen

Pécs belvárosában kószált egy róka élelem után kutatva. Az állatról videó is készült, amint egy cseh sörkonyha környékén mászkált, számolt be a Bama.hu egy olvasójára hivatkozva. A szemtanú szerint miután nem találta meg, amit keresett, tovább is állt az Ágoston téri templom irányába.



A lap korábban arról írt, hogy egy róka már-már visszajáró vendég a pécsi belvárosban: legutóbb a Kossuth téren bukkant fel, de előszeretettel látogatja a Citrom utcában lévő kukákat, ahol eldobott ételt keresgél. Lehet, hogy ugyanez az állatot látták már többször a Móricz Zsigmond téri óvoda közelében is, teszik hozzá.

Tavaly megírtuk, mennyire elszaporodtak az országban a rókák. Egyre gyakoribb, hogy már nem csak az erdőkben, hanem mezőgazdasági és lakott területeken is megvetik a lábukat, ugyanis a természetes élőhelyeikről folyamatosan kiszorulnak.

Életmódjuk és táplálkozásuk nagyon könnyen alkalmazkodik az emberi környezethez.

A kutyáknak és macskáknak kitett eledelre, valamint a nem megfelelően tárolt háztartási hulladékra is rámennek, mivel könnyebb táplálékforrásnak bizonyulnak, mint a vadászat. Olykor pedig az is előfordul, hogy a ház környékén található haszonállatokra is szemet vetnek, és megritkítják a háznál tartott állatállományt.

Címlapkép: Getty Images