Egymást érik a milliárdos fejlesztések Nyugat-Dunántúlon: ez várható idén

A tavalyi, Nyugat-Dunántúlt érintő régiós fejlesztésekről ebben a cikkünkben számoltunk be év végén, most pedig azokat gyűjtöttük össze, amik várhatóan 2020-ban megvalósulnak. A támogatott projekteket a Széchenyi 2020-as pályázatok közül válogattuk a hivatalos térkép alapján; többségük a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretein belül valósul meg, de van köztük a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) vagy Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) által támogatott kezdeményezés is.

Általánosan igaz, hogy a legnagyobb, milliárdos költségűek az infrastrukturális fejlesztések, de a környezettudatosságot szem előtt tartó innovációkra, kerékpárutak kialakítására és a turizmus fellendítésére, valamint a helyi csatornahálózatok kiépítésére is sokat költenek. Idén úgy tűnik, sok lesz a kastélyfelújítás, csak Győr-Moson-Sopron megyében három is esedékes. (Korábban írtunk arról, hogy Jánoshidán százmilliókból, Válon pedig 15 milliárdból kivitelezik a helyi kastélyok renoválását.) Nem véletlen, hiszen a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram révén 2016 és 2020 között 19 kastély és 15 vár nyerheti vissza régi fényét.

Lássuk megyékre bontva, milyen újításokra számíthatunk idén!

Zala megye

A Zalakarosi Fürdőt decemberben bővítették egy szaunakomplexummal, ami csaknem 200 ember befogadására alkalmas. A beruházás közel 450 millióba került, alig több mint fél évig tartott a kivitelezés. Év végén adták át a majdnem 17 milliárdból kétszer kétsávosra bővített, Letenye és Tornyiszentmiklós közötti 14 kilométeres útszakaszt. A fejlesztésnek köszönhetően "akadálymentessé" vált Magyarország és Szlovénia között az országhatáron átívelő nemzetközi forgalom, jelentősen lerövidült a menetidő Tornyiszentmiklós és Letenye között, nem utolsó sorban pedig biztonságosabbá is vált a közlekedés.

A Smart City, az okosváros program első elemeként ingyenesen használható wifi-hálózatot alakítottak ki Zalaegerszeg belvárosában. A város 200 millió forintot fordított erre pályázati pénzből. Telefontöltésre alkalmas okospadokat is kihelyeznek, illetve készül egy városi mobilapplikáció, ami a helyben élők ügyintézését és a turisták tájékozódását egyaránt szolgálja majd. A BGE zalaegerszegi gazdálkodási karán 1 milliárd forint ráfordítással elkészült innovációs és kutatóközpontot adtak át, ami a Széchenyi 2020 program keretében, az egykori laktanya irodaépületének helyén épült fel. Emellett hárommilliárd forintból épít új gumibitumen-üzemet a Mol a megyeszékhelyen, amihez a kormány 750 millió forintot biztosított, a Zalaco Zrt. pedig eddigi sütőipari kapacitását megháromszorozva, több mint 4 milliárd forintból épít új üzemcsarnokot.

A dél-zalai térség és a horvátországi Muraköz megye kerékpáros turisztikai fejlesztését szolgálta az a magyar-horvát közös projekt, amelynek több mint 1,7 millió eurós fejlesztéseit nyáron zárták le Nagykanizsán. A városban már megkezdődött a Modern városok program keretében megvalósuló multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése, közel 15 milliárd forintból, ami majdnem a másfélszerese a város éves költségvetésének. Ugyanennek a programnak a részeként készült el a korábbi autóútból autópályává fejlesztett M70-es, amit pénteken helyeznek forgalomba. Emellett elkezdődött a mostanra betelt ipari park bővítése: összesen mintegy 6 milliárd forintos beruházással, két program révén, 200 hektárral lesz nagyobb.

Tizenöt, 100 millió feletti beruházás Zala megyében, ami 2020-ban lezárul

Megvalósítás helyszíne A projekt címe Projekt tervezett befejezése Szerződésben elfogadott összköltség Bázakerettye ÍZEK – KALANDOK – ÉLMÉNYEK. A MURA RÉGIÓ komplex turisztikai fejlesztése 2020.11.26 168 000 000 Hévíz A Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása a fenntarthatóság jegyében 2020.02.29 200 000 000 Lenti A lenti inkubátorház megújítása 2020.05.29 226 833 095 Hévíz Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében 2020.09.30 241 745 000 Nagykanizsa Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán 2020.12.31 265 995 981 Lenti Kalandozások a Kerka-völgyben 2020.06.30 454 000 000 Letenye Volt téglagyári terület rehabilitációjával egy új közszolgáltató városközpont kialakítása 2020.10.02 470 000 000 Letenye A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása 2020.12.31 470 000 000 Zalaegerszeg Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen 2020.12.31 475 000 000 Zalaegerszeg Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon 2020.09.30 600 000 000 Hévíz A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása 2020.12.31 661 900 000 Keszthely A Reischl-féle sörház felújítása 2020.05.31 850 000 000 Nagykanizsa Zöld Város- Zöld Nagykanizsa 2020.09.30 1 477 000 000 Muraszemenye M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése, kiegészítő munkák 2020.04.30 3 241 177 818 Zalaszentiván Bajánsenye-Boba vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezés 2020.05.31 7 284 527 576

Vas megye

Ősszel adták át a dozmati árvízcsúcs-csökkentő tározót. A több mint kétmilliárd forintos ráfordítással épülő létesítmény Szombathely és a környező települések: Bucsu, Dozmat, Torony és Sé árvízi biztonságát szolgálja. A dozmati víztározó felépülésével teljessé, százszázalékossá vált a megyeszékhely árvíz elleni védelme.

Júlusban letették a 87-es számú főutat és az osztrák B61a jelzésű utat új határmetszési ponttal összekötő 1,8 kilométer hosszúságú út alapkövét a kőszegi határátkelőhely közelében. Tervben van az is, hogy gyorsforgalmi utat építenek Szombathely és Kőszeg között. A fejlesztés keretében új nyomvonalon 14 kilométeren 2x2 sávos, valamint 4,7 kilométeren 2x1 sávos utat alakítanak ki. A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. beruházásában. Az új nyomvonal csatlakozik majd Szombathely északi elkerülőjéhez, erről és a környék több útfejlesztéséről itt írtunk részletesen.

Lezárult a sárvári vasútállomás felújításának jelentős része az „50 megújuló állomás” program keretében, aminek során 200 millió forintból megújult az állomás teljes homlokzata. A fedett peront is teljes mértékben felújították, ami magában foglalja a tetőszerkezet és a térburkolatának cseréjét is.

Tizenöt, 100 millió feletti beruházás Vas megyében, ami 2020-ban lezárul

Megvalósítás helyszíne A projekt címe Projekt tervezett befejezése Szerződésben elfogadott összköltség Körmend VÁSÁR-TÉR, helyi piac létesítése Körmenden 2020.12.31 132 613 940 Szentgotthárd Interaktív IDŐutazó Múzeum Szentgotthárdon – IDŐM Szentgotthárdon 2020.09.30 199 991 746 Szombathely A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése 2020.12.31 915 000 000 Celldömölk Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön 2020.12.31 399 534 161 Bük Kerékpáros turizmus fejlesztése Bükfürdő- Bük- Zsira térségben 2020.09.30 420 666 976 Szombathely Óvoda fejlesztések Szombathelyen 2020.07.31 556 531 780 Kőszeg Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja 2020.11.30 580 237 724 Kőszeg Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja 2020.11.30 580 237 724 Őriszentpéter Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása 2020.03.31 782 042 640 Vasvár Iparterület kialakítása Vasváron 2020.06.12 800 000 000 Szombathely Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése 2020.06.10 1 015 000 000 Szombathely A szombathelyi Sportliget fejlesztése 2020.04.14 1 155 000 000 Szombathely Romkert turisztikai célú fejlesztése – védőépület megépítése 2020.03.31 1 200 000 000 Körmend A körmendi Batthyány-Strattmann-kastély turisztikai célú fejlesztése 2020.12.31 1 500 000 000 Torony Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése 2020.02.29 2 035 785 800

Győr-Moson-Sopron megye

Felújították az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron megyei szakaszán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon található Rábca-hidat. A teljes felületén kicserélték a szigetelést, a burkolatot, a korlátokat, valamint a vízelvezető rendszert is.

Az év végére mérföldkőhöz érkezett Európa legnagyobb, épületen kialakított napelemparkjának telepítése az Audi Hungariánál Győrben. Az Audi Hungaria és az E.ON közös projektjének eredményeként Európa legnagyobb, épületen kialakított fotovoltaikus rendszere épül az Audi Hungaria két logisztikai központjának tetején.

A megyeszékhelyen más, nagy volumenű beruházást is bejelentettek: ugyancsak az Audi 41 milliárd forintból bővíti a járműgyártási infrastruktúráját, motorfejlesztési központját és elektromos meghajtásokat gyártó egységét. A kormány 6,4 milliárd forinttal támogatja a 250 munkahelyet teremtő beruházást. Országos szinten is különleges számít az a jégkorong-fejlesztőközpont, amit augusztusban adtak át. Emellett, ha minden a tervek szerint halad, 2020 végén már a kétszer kétsávos gyorsforgalmin juthatunk el Győrből Sopronba.

Tizenöt, 100 millió feletti beruházás Győr-Moson-Sopron megyében, ami 2020-ban lezárul

Megvalósítás helyszíne A projekt címe Projekt tervezett befejezése Szerződésben elfogadott összköltség Kapuvár Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron 2020.12.31 266 990 476 Mosonmagyaróvár Kaiser telephely teljes körű rehabilitációja 2020.12.14 299 999 971 Fertőrákos Integrált termék- és szolgáltatás fejlesztés a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 2020.09.30 350 000 000 Fertőszéplak Fertő-táj ékkövei 2020.06.30 406 000 000 Fertődoboz Mágneses nulltér laboratórium létrehozása 2020.05.31 434 599 000 Győr Új intermodális szolgáltatások bevezetése, fejlesztése a Győr-Gönyű Kikötő Zrt.-nél 2020.12.30 485 002 195 Sopron Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 2020.05.31 652 671 000 Sopron A kerékpáros turizmus fejlesztése a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 2020.09.30 662 027 337 Győr Generációk Zöld Belvárosa 2020.12.31 687 775 000 Pannonhalma A pannonhalmi gyógynövénykert komplex turisztikai fejlesztése, a világörökségi helyszín megközelítését szolgáló új gyalogos útvonal kialakítása 2020.06.30 949 999 995 Mosonmagyaróvár A Mosonmagyaróvári Vár Turisztikai célú fejlesztése 2020.08.31 1 258 362 698 Győr Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben 2020.04.30 1 449 500 000 Győr Ipar 4.0 kutatási és innovációs kiválósági központ 2020.10.31 1 835 791 987 Fertőd A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése 2020.12.31 3 000 000 000 Nagycenk A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése 2020.12.31 3 000 000 000

